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Венгрия не поддержала Францию в вопросе отправки инструкторов на Украину - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
13:48 06.06.2024 (обновлено: 14:06 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/ukraina-1950990909.html
Венгрия не поддержала Францию в вопросе отправки инструкторов на Украину
Венгрия не поддержала Францию в вопросе отправки инструкторов на Украину - РИА Новости, 06.06.2024
Венгрия не поддержала Францию в вопросе отправки инструкторов на Украину
Будапешт не одобряет инициативу по отправке французских военных инструкторов на Украину, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T13:48
2024-06-06T14:06
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венгрия
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петер сийярто
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С. - ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Будапешт не одобряет инициативу по отправке французских военных инструкторов на Украину, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.В четверг премьер Франции Габриэль Атталь заявил, что вопрос отправки военных инструкторов на Украину не является для Франции табу."У Венгрии ясная позиция. Мы за немедленное прекращение огня и переговоры. Нам точно не нравятся подобные заявления, решения и инициативы, которые повышают риск эскалации. Очевидно, отправка войск на Украину его увеличивает ", - сказал Сийярто на полях ПМЭФ-2024, комментируя заявления французских властей об отправке военных инструкторов на Украину.Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и из Киева поступит соответствующая просьба. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск. Как писала газета Monde, Макрон хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240602/evropa-1949765152.html
https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html
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в мире, венгрия, украина, франция, петер сийярто
ПМЭФ-2024, В мире, Венгрия, Украина, Франция, Петер Сийярто
Венгрия не поддержала Францию в вопросе отправки инструкторов на Украину

Сийярто осудил идею отправить французских военных инструкторов на Украину

© AP Photo / Vadim GhirdaФранцузские военнослужащие во время учений
Французские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Французские военнослужащие во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
С. - ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Будапешт не одобряет инициативу по отправке французских военных инструкторов на Украину, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
В четверг премьер Франции Габриэль Атталь заявил, что вопрос отправки военных инструкторов на Украину не является для Франции табу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
Европа все-таки решила пойти по стопам Наполеона и Гитлера
2 июня, 08:00
"У Венгрии ясная позиция. Мы за немедленное прекращение огня и переговоры. Нам точно не нравятся подобные заявления, решения и инициативы, которые повышают риск эскалации. Очевидно, отправка войск на Украину его увеличивает ", - сказал Сийярто на полях ПМЭФ-2024, комментируя заявления французских властей об отправке военных инструкторов на Украину.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и из Киева поступит соответствующая просьба. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск. Как писала газета Monde, Макрон хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
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ПМЭФ-2024В миреВенгрияУкраинаФранцияПетер Сийярто
 
 
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