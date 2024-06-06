Венгрия не поддержала Францию в вопросе отправки инструкторов на Украину
Сийярто осудил идею отправить французских военных инструкторов на Украину
© AP Photo / Vadim GhirdaФранцузские военнослужащие во время учений
© AP Photo / Vadim Ghirda
Французские военнослужащие во время учений. Архивное фото
С. - ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Будапешт не одобряет инициативу по отправке французских военных инструкторов на Украину, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
В четверг премьер Франции Габриэль Атталь заявил, что вопрос отправки военных инструкторов на Украину не является для Франции табу.
"У Венгрии ясная позиция. Мы за немедленное прекращение огня и переговоры. Нам точно не нравятся подобные заявления, решения и инициативы, которые повышают риск эскалации. Очевидно, отправка войск на Украину его увеличивает ", - сказал Сийярто на полях ПМЭФ-2024, комментируя заявления французских властей об отправке военных инструкторов на Украину.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и из Киева поступит соответствующая просьба. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск. Как писала газета Monde, Макрон хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину.
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