https://ria.ru/20240606/ukraina-1950990909.html

Венгрия не поддержала Францию в вопросе отправки инструкторов на Украину

Венгрия не поддержала Францию в вопросе отправки инструкторов на Украину - РИА Новости, 06.06.2024

Венгрия не поддержала Францию в вопросе отправки инструкторов на Украину

Будапешт не одобряет инициативу по отправке французских военных инструкторов на Украину, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T13:48

2024-06-06T13:48

2024-06-06T14:06

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С. - ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Будапешт не одобряет инициативу по отправке французских военных инструкторов на Украину, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.В четверг премьер Франции Габриэль Атталь заявил, что вопрос отправки военных инструкторов на Украину не является для Франции табу."У Венгрии ясная позиция. Мы за немедленное прекращение огня и переговоры. Нам точно не нравятся подобные заявления, решения и инициативы, которые повышают риск эскалации. Очевидно, отправка войск на Украину его увеличивает ", - сказал Сийярто на полях ПМЭФ-2024, комментируя заявления французских властей об отправке военных инструкторов на Украину.Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и из Киева поступит соответствующая просьба. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск. Как писала газета Monde, Макрон хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240602/evropa-1949765152.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, венгрия, украина, франция, петер сийярто