https://ria.ru/20240606/ukraina-1950925986.html

Экс-командующий войсками НАТО сделал неожиданное признание об Украине

Экс-командующий войсками НАТО сделал неожиданное признание об Украине - РИА Новости, 06.06.2024

Экс-командующий войсками НАТО сделал неожиданное признание об Украине

Конфликт на Украине станет величайшей катастрофой этого века, заявил экс-командующий войсками НАТО, немецкий генерал Харальд Куят в интервью каналу Die... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T11:18

2024-06-06T11:18

2024-06-06T11:18

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Конфликт на Украине станет величайшей катастрофой этого века, заявил экс-командующий войсками НАТО, немецкий генерал Харальд Куят в интервью каналу Die Weltwoche."Я испытываю очень, очень большой страх, что война на Украине станет величайшей катастрофой XXI века", — посетовал военный.Куят также пожаловался, что нынешняя власть в Киеве хочет продолжать боевые действия с Россией, игнорируя желание своего народа наконец-то прекратить кровопролитие, и сравнил киевский режим с нацистской Германией."Вторую мировую войну население (Германии – Прим. Ред.) на самом деле не хотело. Но ее хотели власть имущие. И именно в такой ситуации мы находимся и сегодня. Украинский народ хочет мира. Он хочет переговоров. Рейтинг одобрения в отношении президента Украины упал до 17 процентов", — указал немецкий генерал.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного первого лица — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом в вопросе следует поставить точку.Как заявил в мае президент России Владимир Путин, Москва исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась. Глава государства в этом контексте отметил, что при возобновлении переговоров с Украиной нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании юридических документов.

https://ria.ru/20240606/putin-1950911017.html

https://ria.ru/20240606/zelenskiy-1950894882.html

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в мире, украина, россия, владимир путин, нато, германия, политика