https://ria.ru/20240606/ukraina-1950920542.html

Франция не планирует отправлять военных на Украину, заявил Атталь

Франция не планирует отправлять военных на Украину, заявил Атталь - РИА Новости, 06.06.2024

Франция не планирует отправлять военных на Украину, заявил Атталь

Франция не планирует направлять своих военных на Украину, заявил в четверг премьер-министр страны Габриэль Атталь. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T11:06

2024-06-06T11:06

2024-06-06T11:06

франция

украина

россия

габриэль атталь

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 6 июн – РИА Новости. Франция не планирует направлять своих военных на Украину, заявил в четверг премьер-министр страны Габриэль Атталь. "Планов такого рода нет. Вы знаете, мы много обсуждали этот вопрос", - сказал он в интервью телеканалу France 2, отвечая на вопрос о возможной отправке французских военных на Украину. Трансляция велась на странице политика в соцсети X. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и из Киева поступит соответствующая просьба. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск.

https://ria.ru/20240304/voyska-1931087238.html

франция

украина

россия

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франция, украина, россия, габриэль атталь, эммануэль макрон