https://ria.ru/20240606/ukraina-1950919690.html

Вопрос отправки инструкторов на Украину не является табу, заявил Атталь

Вопрос отправки инструкторов на Украину не является табу, заявил Атталь - РИА Новости, 06.06.2024

Вопрос отправки инструкторов на Украину не является табу, заявил Атталь

Франция никогда не обучала украинских военных на территории самой Украины, однако вопрос отправки туда французских военных инструкторов не является табу, он... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T11:05

2024-06-06T11:05

2024-06-06T13:34

франция

украина

киев

габриэль атталь

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 6 июн – РИА Новости. Франция никогда не обучала украинских военных на территории самой Украины, однако вопрос отправки туда французских военных инструкторов не является табу, он стоял на повестке дня ещё в феврале, заявил в четверг премьер Франции Габриэль Атталь. "Мы с начала войны участвовали в обучении украинских военных, в частности во Франции и на территории некоторых наших соседей. Франция подготовила 10 тысяч украинских солдат… Никогда там (на Украине – ред.), однако этот вопрос не является табу, он не является таковым с конца февраля", - сказал Атталь в интервью телеканалу France 2, отвечая на вопрос о возможной отправке французских инструкторов на Украину. Трансляция велась на его странице в соцсети X. Французский премьер напомнил, что в конце февраля президент страны Эммануэль Макрон принял в Елисейском дворце "глав государств и правительств со всего мира" для обсуждения поддержки Киева. Тогда, по словам Атталя, вопрос об отправке инструкторов на Украину "стоял на повестке дня".Глава французского правительства заявил, что никаких сроков в этом деле установлено не было, однако добавил, что обсуждения "лучшего способа" поддержки Киева ведутся постоянно. Комментируя риски потенциального обострения конфликта в случае отправки военных инструкторов на Украину, Атталь заявил, что именно действия России якобы приводят к эскалации ситуации.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что у любых инструкторов, ведущих подготовку украинских военных, нет никакого иммунитета. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что французские инструктора, которых могут отправить на Украину, - законная цель для российских вооруженных сил.Пресс-секретарь посольства РФ в Париже сделал аналогичное заявление в эфире французского телеканала, после чего МИД Франции пригрозил, что такие комментарии российского диппредставительства не останутся без последствий.

https://ria.ru/20240605/frantsiya-1950780135.html

https://ria.ru/20240605/frantsiya-1950816226.html

https://ria.ru/20240605/instruktor-1950570216.html

франция

украина

киев

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франция, украина, киев, габриэль атталь, эммануэль макрон