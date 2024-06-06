Зеленский не смог заручиться поддержкой Азии, пишут СМИ
Из лидеров Азии Киев смог привлечь на саммит лишь главу Восточного Тимора
Швейцария. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Попытка Владимира Зеленского заручиться поддержкой Азии провалилась, из лидеров стран этого региона принять участие в конференции по Украине в Швейцарии согласился только президент Восточного Тимора, передает агентство Блумберг.
"На момент написания статьи, похоже, от Азии поедут только Жозе Рамуш-Орта, президент Восточного Тимора, и Сим Энн, старший государственный министр иностранных дел Сингапура", - говорится в статье под заголовком "Заявка Зеленского на поддержку Азии провалилась".
Как отмечается, к ним присоединится также представитель от Филиппин.
"Он (Зеленский - ред.) приехал, чтобы продать идею о том, что Азии необходимо присоединиться к Украине ... Но его подача не удалась", - добавляет Блумберг, отмечая, что Зеленский и Запад слишком долго игнорировали Азию в вопросе поддержку Украины, а сейчас уже стало "слишком поздно".
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие, но Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.