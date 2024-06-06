https://ria.ru/20240606/ukraina-1950915559.html

Зеленский не смог заручиться поддержкой Азии, пишут СМИ

Зеленский не смог заручиться поддержкой Азии, пишут СМИ - РИА Новости, 06.06.2024

Зеленский не смог заручиться поддержкой Азии, пишут СМИ

Попытка Владимира Зеленского заручиться поддержкой Азии провалилась, из лидеров стран этого региона принять участие в конференции по Украине в Швейцарии... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T10:57

2024-06-06T10:57

2024-06-06T10:57

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владимир зеленский

владимир хохлов

азия

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Попытка Владимира Зеленского заручиться поддержкой Азии провалилась, из лидеров стран этого региона принять участие в конференции по Украине в Швейцарии согласился только президент Восточного Тимора, передает агентство Блумберг. "На момент написания статьи, похоже, от Азии поедут только Жозе Рамуш-Орта, президент Восточного Тимора, и Сим Энн, старший государственный министр иностранных дел Сингапура", - говорится в статье под заголовком "Заявка Зеленского на поддержку Азии провалилась". Как отмечается, к ним присоединится также представитель от Филиппин. "Он (Зеленский - ред.) приехал, чтобы продать идею о том, что Азии необходимо присоединиться к Украине ... Но его подача не удалась", - добавляет Блумберг, отмечая, что Зеленский и Запад слишком долго игнорировали Азию в вопросе поддержку Украины, а сейчас уже стало "слишком поздно". Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие, но Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.

https://ria.ru/20240606/ukraina-1950913661.html

https://ria.ru/20240528/zelenskiy-1948897479.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, швейцария, украина, владимир зеленский, владимир хохлов, азия