https://ria.ru/20240606/ukraina-1950867646.html

Еще опаснее. На Украине забили тревогу из-за новой угрозы

Еще опаснее. На Украине забили тревогу из-за новой угрозы - РИА Новости, 06.06.2024

Еще опаснее. На Украине забили тревогу из-за новой угрозы

Из-за миграции женщин детородного возраста структура населения Украины изменилась в худшую сторону, это более угрожающий фактор, чем само сокращение его... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T06:49

2024-06-06T06:49

2024-06-06T06:49

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украина

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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Из-за миграции женщин детородного возраста структура населения Украины изменилась в худшую сторону, это более угрожающий фактор, чем само сокращение его численности, заявил в интервью изданию "Телеграф" завотделом миграционных исследований Института демографии и социальных исследований имени М. Птухи НАН Украины Алексей Позняк.Как заявил эксперт, на подконтрольной Украине территории, по грубым оценкам, проживают 31,5 миллиона человек. По его словам, это "еще не критическая" для страны численность населения."Полной катастрофы нет. В будущем все будет зависеть от того, как будет развиваться страна, ведь разная структура экономики нуждается в разной плотности населения", — заметил он.При этом из-за того, что мигрировали в основном женщины детородного возраста и дети, значительно ухудшилась структура населения."И это более угрожающий фактор, чем уменьшение численности населения: меньше будет рождаться новых людей, соответственно, большими темпами будет сокращаться население. И это даже при возвращении части мигрантов", — предупредил Позняк.В апреле украинские СМИ сообщали, что уровень рождаемости на Украине упал до минимальной за последние 300 лет отметки.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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