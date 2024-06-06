Рейтинг@Mail.ru
Еще опаснее. На Украине забили тревогу из-за новой угрозы - РИА Новости, 06.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:49 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/ukraina-1950867646.html
Еще опаснее. На Украине забили тревогу из-за новой угрозы
Еще опаснее. На Украине забили тревогу из-за новой угрозы - РИА Новости, 06.06.2024
Еще опаснее. На Украине забили тревогу из-за новой угрозы
Из-за миграции женщин детородного возраста структура населения Украины изменилась в худшую сторону, это более угрожающий фактор, чем само сокращение его... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T06:49
2024-06-06T06:49
в мире
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868819714_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fb31a628c88440d178bcb17eb10adb1e.jpg
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Из-за миграции женщин детородного возраста структура населения Украины изменилась в худшую сторону, это более угрожающий фактор, чем само сокращение его численности, заявил в интервью изданию "Телеграф" завотделом миграционных исследований Института демографии и социальных исследований имени М. Птухи НАН Украины Алексей Позняк.Как заявил эксперт, на подконтрольной Украине территории, по грубым оценкам, проживают 31,5 миллиона человек. По его словам, это "еще не критическая" для страны численность населения."Полной катастрофы нет. В будущем все будет зависеть от того, как будет развиваться страна, ведь разная структура экономики нуждается в разной плотности населения", — заметил он.При этом из-за того, что мигрировали в основном женщины детородного возраста и дети, значительно ухудшилась структура населения."И это более угрожающий фактор, чем уменьшение численности населения: меньше будет рождаться новых людей, соответственно, большими темпами будет сокращаться население. И это даже при возвращении части мигрантов", — предупредил Позняк.В апреле украинские СМИ сообщали, что уровень рождаемости на Украине упал до минимальной за последние 300 лет отметки.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240521/bezdetnost-1947484677.html
https://ria.ru/20240411/mobilizatsiya-1939352624.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868819714_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_c930286d9de8e6cb28a6fb66cf05588f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина
В мире, Украина
Еще опаснее. На Украине забили тревогу из-за новой угрозы

Демограф Позняк: структура населения Украины ухудшилась из-за миграции женщин

© AP Photo / Frank AugsteinДевушка во время празднования дня независимости Украины в Великобритании
Девушка во время празднования дня независимости Украины в Великобритании - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© AP Photo / Frank Augstein
Девушка во время празднования дня независимости Украины в Великобритании. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Из-за миграции женщин детородного возраста структура населения Украины изменилась в худшую сторону, это более угрожающий фактор, чем само сокращение его численности, заявил в интервью изданию "Телеграф" завотделом миграционных исследований Института демографии и социальных исследований имени М. Птухи НАН Украины Алексей Позняк.
Как заявил эксперт, на подконтрольной Украине территории, по грубым оценкам, проживают 31,5 миллиона человек. По его словам, это "еще не критическая" для страны численность населения.
Руки отца и матери держат руку новорожденного - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
На Украине предложили ввести налог на бездетность
21 мая, 17:20
"Полной катастрофы нет. В будущем все будет зависеть от того, как будет развиваться страна, ведь разная структура экономики нуждается в разной плотности населения", — заметил он.
При этом из-за того, что мигрировали в основном женщины детородного возраста и дети, значительно ухудшилась структура населения.
"И это более угрожающий фактор, чем уменьшение численности населения: меньше будет рождаться новых людей, соответственно, большими темпами будет сокращаться население. И это даже при возвращении части мигрантов", — предупредил Позняк.
В апреле украинские СМИ сообщали, что уровень рождаемости на Украине упал до минимальной за последние 300 лет отметки.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Киев - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
Киев рискует уничтожить целое поколение молодых украинцев, пишут СМИ
11 апреля, 14:05
 
В миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала