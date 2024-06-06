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Подполье сообщило о новых ударах по местам расположения ВСУ под Сумами - РИА Новости, 06.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:10 06.06.2024 (обновлено: 11:18 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/udary-1950922193.html
Подполье сообщило о новых ударах по местам расположения ВСУ под Сумами
Подполье сообщило о новых ударах по местам расположения ВСУ под Сумами - РИА Новости, 06.06.2024
Подполье сообщило о новых ударах по местам расположения ВСУ под Сумами
Удары нанесены в Краснополье Сумской области Украины в районе места расположения сил ВСУ, а также по ферме, где украинские войска прячут военную технику,... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T11:10
2024-06-06T11:18
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
сумская область
украина
сергей лебедев
россия
вооруженные силы рф
безопасность
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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Удары нанесены в Краснополье Сумской области Украины в районе места расположения сил ВСУ, а также по ферме, где украинские войска прячут военную технику, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."В поселке городского типа Краснополье... прилеты были в стороне бывшей военной части ПВО, где ВСУ устроили располагу, а также в ферму в паре километров оттуда, где ВСУ стараются прятать военную технику. Информации о качестве удара пока нет", - отметил Лебедев.По его словам, также были нанесены удары по мелким группам военных ВСУ, которые дислоцируются в близлежащих селах и поселках городского типа.
https://ria.ru/20240606/nikopol-1950903626.html
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вооруженные силы украины, сумская область, украина, сергей лебедев, россия, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Сумская область, Украина, Сергей Лебедев, Россия, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Подполье сообщило о новых ударах по местам расположения ВСУ под Сумами

Подполье: ВС России ударили по местам расположения ВСУ в районе Краснополья

© Фото : ГСЧС УкраиныПожарные на Украине
Пожарные на Украине - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Пожарные на Украине. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Удары нанесены в Краснополье Сумской области Украины в районе места расположения сил ВСУ, а также по ферме, где украинские войска прячут военную технику, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"В поселке городского типа Краснополье... прилеты были в стороне бывшей военной части ПВО, где ВСУ устроили располагу, а также в ферму в паре километров оттуда, где ВСУ стараются прятать военную технику. Информации о качестве удара пока нет", - отметил Лебедев.
По его словам, также были нанесены удары по мелким группам военных ВСУ, которые дислоцируются в близлежащих селах и поселках городского типа.
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Никополе
10:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныСумская областьУкраинаСергей ЛебедевРоссияВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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