https://ria.ru/20240606/udary-1950922193.html
Подполье сообщило о новых ударах по местам расположения ВСУ под Сумами
Подполье сообщило о новых ударах по местам расположения ВСУ под Сумами - РИА Новости, 06.06.2024
Подполье сообщило о новых ударах по местам расположения ВСУ под Сумами
Удары нанесены в Краснополье Сумской области Украины в районе места расположения сил ВСУ, а также по ферме, где украинские войска прячут военную технику,... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T11:10
2024-06-06T11:10
2024-06-06T11:18
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
сумская область
украина
сергей лебедев
россия
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941959997_0:131:1280:851_1920x0_80_0_0_95ce457f57b852c601a891197114134d.jpg
ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Удары нанесены в Краснополье Сумской области Украины в районе места расположения сил ВСУ, а также по ферме, где украинские войска прячут военную технику, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."В поселке городского типа Краснополье... прилеты были в стороне бывшей военной части ПВО, где ВСУ устроили располагу, а также в ферму в паре километров оттуда, где ВСУ стараются прятать военную технику. Информации о качестве удара пока нет", - отметил Лебедев.По его словам, также были нанесены удары по мелким группам военных ВСУ, которые дислоцируются в близлежащих селах и поселках городского типа.
https://ria.ru/20240606/nikopol-1950903626.html
сумская область
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941959997_0:100:1001:851_1920x0_80_0_0_785f06e2c420860752e68c2f14cdb90e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, сумская область, украина, сергей лебедев, россия, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Сумская область, Украина, Сергей Лебедев, Россия, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Подполье сообщило о новых ударах по местам расположения ВСУ под Сумами
Подполье: ВС России ударили по местам расположения ВСУ в районе Краснополья
ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Удары нанесены в Краснополье Сумской области Украины в районе места расположения сил ВСУ, а также по ферме, где украинские войска прячут военную технику, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"В поселке городского типа Краснополье... прилеты были в стороне бывшей военной части ПВО, где ВСУ устроили располагу, а также в ферму в паре километров оттуда, где ВСУ стараются прятать военную технику. Информации о качестве удара пока нет", - отметил Лебедев.
По его словам, также были нанесены удары по мелким группам военных ВСУ, которые дислоцируются в близлежащих селах и поселках городского типа.