https://ria.ru/20240606/udary-1950922193.html

Подполье сообщило о новых ударах по местам расположения ВСУ под Сумами

Подполье сообщило о новых ударах по местам расположения ВСУ под Сумами - РИА Новости, 06.06.2024

Подполье сообщило о новых ударах по местам расположения ВСУ под Сумами

Удары нанесены в Краснополье Сумской области Украины в районе места расположения сил ВСУ, а также по ферме, где украинские войска прячут военную технику,... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T11:10

2024-06-06T11:10

2024-06-06T11:18

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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Удары нанесены в Краснополье Сумской области Украины в районе места расположения сил ВСУ, а также по ферме, где украинские войска прячут военную технику, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."В поселке городского типа Краснополье... прилеты были в стороне бывшей военной части ПВО, где ВСУ устроили располагу, а также в ферму в паре километров оттуда, где ВСУ стараются прятать военную технику. Информации о качестве удара пока нет", - отметил Лебедев.По его словам, также были нанесены удары по мелким группам военных ВСУ, которые дислоцируются в близлежащих селах и поселках городского типа.

https://ria.ru/20240606/nikopol-1950903626.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

вооруженные силы украины, сумская область, украина, сергей лебедев, россия, вооруженные силы рф, безопасность