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Подполье сообщило об ударе по транспортному узлу ВСУ в районе Сум - РИА Новости, 06.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:34 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/udar-1950932079.html
Подполье сообщило об ударе по транспортному узлу ВСУ в районе Сум
Подполье сообщило об ударе по транспортному узлу ВСУ в районе Сум - РИА Новости, 06.06.2024
Подполье сообщило об ударе по транспортному узлу ВСУ в районе Сум
Удар нанесен в Белопольском районе Сумской области Украины по транспортному узлу, где разгружаются военная техника и боеприпасы ВСУ, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T11:34
2024-06-06T11:34
специальная военная операция на украине
сумская область
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
безопасность
россия
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Удар нанесен в Белопольском районе Сумской области Украины по транспортному узлу, где разгружаются военная техника и боеприпасы ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "В селе Ворожба Белопольского района прилетело в стороне вагонного депо, где разгружается военная техника и боекомплект", - сообщил собеседник агентства. По словам Лебедева, взрывы и дым были видны из самого Белополья, находящегося примерно в восьми километрах от пораженного объекта.
https://ria.ru/20240606/nikopol-1950903626.html
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сумская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ
Подполье сообщило об ударе по транспортному узлу ВСУ в районе Сум

Подполье сообщило об ударах по месту разгрузки техники ВСУ в Сумской области

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Удар нанесен в Белопольском районе Сумской области Украины по транспортному узлу, где разгружаются военная техника и боеприпасы ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"В селе Ворожба Белопольского района прилетело в стороне вагонного депо, где разгружается военная техника и боекомплект", - сообщил собеседник агентства.
По словам Лебедева, взрывы и дым были видны из самого Белополья, находящегося примерно в восьми километрах от пораженного объекта.
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Никополе
10:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьУкраинаСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныБезопасностьРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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