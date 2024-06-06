https://ria.ru/20240606/udar-1950932079.html

Подполье сообщило об ударе по транспортному узлу ВСУ в районе Сум

Подполье сообщило об ударе по транспортному узлу ВСУ в районе Сум - РИА Новости, 06.06.2024

Подполье сообщило об ударе по транспортному узлу ВСУ в районе Сум

Удар нанесен в Белопольском районе Сумской области Украины по транспортному узлу, где разгружаются военная техника и боеприпасы ВСУ, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T11:34

2024-06-06T11:34

2024-06-06T11:34

специальная военная операция на украине

сумская область

украина

сергей лебедев

вооруженные силы украины

безопасность

россия

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Удар нанесен в Белопольском районе Сумской области Украины по транспортному узлу, где разгружаются военная техника и боеприпасы ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "В селе Ворожба Белопольского района прилетело в стороне вагонного депо, где разгружается военная техника и боекомплект", - сообщил собеседник агентства. По словам Лебедева, взрывы и дым были видны из самого Белополья, находящегося примерно в восьми километрах от пораженного объекта.

https://ria.ru/20240606/nikopol-1950903626.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сумская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность, россия, вооруженные силы рф