https://ria.ru/20240606/udar-1950932079.html
Подполье сообщило об ударе по транспортному узлу ВСУ в районе Сум
Подполье сообщило об ударе по транспортному узлу ВСУ в районе Сум - РИА Новости, 06.06.2024
Подполье сообщило об ударе по транспортному узлу ВСУ в районе Сум
Удар нанесен в Белопольском районе Сумской области Украины по транспортному узлу, где разгружаются военная техника и боеприпасы ВСУ, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T11:34
2024-06-06T11:34
2024-06-06T11:34
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Удар нанесен в Белопольском районе Сумской области Украины по транспортному узлу, где разгружаются военная техника и боеприпасы ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "В селе Ворожба Белопольского района прилетело в стороне вагонного депо, где разгружается военная техника и боекомплект", - сообщил собеседник агентства. По словам Лебедева, взрывы и дым были видны из самого Белополья, находящегося примерно в восьми километрах от пораженного объекта.
https://ria.ru/20240606/nikopol-1950903626.html
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РИА Новости
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Подполье сообщило об ударе по транспортному узлу ВСУ в районе Сум
Подполье сообщило об ударах по месту разгрузки техники ВСУ в Сумской области