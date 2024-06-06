https://ria.ru/20240606/udar-1950905234.html
"Было разрешено": в ФРГ сделали дерзкое заявление об ударах по России
"Было разрешено": в ФРГ сделали дерзкое заявление об ударах по России - РИА Новости, 06.06.2024
"Было разрешено": в ФРГ сделали дерзкое заявление об ударах по России
Украина всегда могла наносить удары по России, что не противоречит международному праву, заявил депутат бундестага Норберт Реттген в эфире немецкого телеканала... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T10:22
2024-06-06T10:22
2024-06-06T10:47
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Украина всегда могла наносить удары по России, что не противоречит международному праву, заявил депутат бундестага Норберт Реттген в эфире немецкого телеканала Phoenix."Всегда было понятно, что, согласно международному праву, Украине было разрешено защищаться от российских атак ударами по территории России. Это всегда было ясно", —утверждает он.По мнению Реттгена, раньше Запад не давал ВСУ согласия на удары по России своим оружием, чтобы "подчеркнуть его оборонительный характер". Однако, добавил он, ситуация на фронте изменилась, поэтому западным странам пришлось также поменять свою тактику.Официальный представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер 31 мая подтвердил, что Берлин разрешил Киеву использовать немецкое оружие для ударов по российской территории, прилегающей к Харьковской области. Он подчеркнул, что Германия, как поставщик оружия Украине, не становится стороной конфликта.Владимир Путин подчеркивал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям на территории России.
https://ria.ru/20240606/otvet-1950882471.html
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в мире, россия, украина, германия, норберт реттген, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
В мире, Россия, Украина, Германия, Норберт Реттген, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Было разрешено": в ФРГ сделали дерзкое заявление об ударах по России
Депутат бундестага Реттген: Украине всегда было разрешено бить по России