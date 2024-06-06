Рейтинг@Mail.ru
"Было разрешено": в ФРГ сделали дерзкое заявление об ударах по России - РИА Новости, 06.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:22 06.06.2024 (обновлено: 10:47 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/udar-1950905234.html
"Было разрешено": в ФРГ сделали дерзкое заявление об ударах по России
"Было разрешено": в ФРГ сделали дерзкое заявление об ударах по России - РИА Новости, 06.06.2024
"Было разрешено": в ФРГ сделали дерзкое заявление об ударах по России
Украина всегда могла наносить удары по России, что не противоречит международному праву, заявил депутат бундестага Норберт Реттген в эфире немецкого телеканала... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T10:22
2024-06-06T10:47
в мире
россия
украина
германия
норберт реттген
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838530212_0:223:1495:1064_1920x0_80_0_0_24f1b4642784cbe73549c2b239408ed7.jpg
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Украина всегда могла наносить удары по России, что не противоречит международному праву, заявил депутат бундестага Норберт Реттген в эфире немецкого телеканала Phoenix."Всегда было понятно, что, согласно международному праву, Украине было разрешено защищаться от российских атак ударами по территории России. Это всегда было ясно", —утверждает он.По мнению Реттгена, раньше Запад не давал ВСУ согласия на удары по России своим оружием, чтобы "подчеркнуть его оборонительный характер". Однако, добавил он, ситуация на фронте изменилась, поэтому западным странам пришлось также поменять свою тактику.Официальный представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер 31 мая подтвердил, что Берлин разрешил Киеву использовать немецкое оружие для ударов по российской территории, прилегающей к Харьковской области. Он подчеркнул, что Германия, как поставщик оружия Украине, не становится стороной конфликта.Владимир Путин подчеркивал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям на территории России.
https://ria.ru/20240606/otvet-1950882471.html
https://ria.ru/20240605/vagenknekht-1950633145.html
россия
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838530212_0:149:1241:1080_1920x0_80_0_0_6ff915f28eb0a2bb20a26334d0e34a56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, германия, норберт реттген, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
В мире, Россия, Украина, Германия, Норберт Реттген, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Было разрешено": в ФРГ сделали дерзкое заявление об ударах по России

Депутат бундестага Реттген: Украине всегда было разрешено бить по России

© Фото : Anthony SweeneyЗенитный ракетный комплекс Patriot
Зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© Фото : Anthony Sweeney
Зенитный ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Украина всегда могла наносить удары по России, что не противоречит международному праву, заявил депутат бундестага Норберт Реттген в эфире немецкого телеканала Phoenix.
"Всегда было понятно, что, согласно международному праву, Украине было разрешено защищаться от российских атак ударами по территории России. Это всегда было ясно", —утверждает он.
Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств
"Это серьезно": в США испугались жесткого ответа Путина на угрозы Запада
09:15
По мнению Реттгена, раньше Запад не давал ВСУ согласия на удары по России своим оружием, чтобы "подчеркнуть его оборонительный характер". Однако, добавил он, ситуация на фронте изменилась, поэтому западным странам пришлось также поменять свою тактику.
Официальный представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер 31 мая подтвердил, что Берлин разрешил Киеву использовать немецкое оружие для ударов по российской территории, прилегающей к Харьковской области. Он подчеркнул, что Германия, как поставщик оружия Украине, не становится стороной конфликта.
Владимир Путин подчеркивал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям на территории России.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
"Есть риск": в Германии испугались опасного решения Шольца по Украине
Вчера, 12:30
 
В миреРоссияУкраинаГерманияНорберт РеттгенВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала