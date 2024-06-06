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СК нашел предполагаемое орудие убийства мужчины в Москве - РИА Новости, 06.06.2024
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13:44 06.06.2024 (обновлено: 13:48 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/ubiystvo-1950989743.html
СК нашел предполагаемое орудие убийства мужчины в Москве
СК нашел предполагаемое орудие убийства мужчины в Москве - РИА Новости, 06.06.2024
СК нашел предполагаемое орудие убийства мужчины в Москве
Следственный комитет (СК) сообщил в Telegram-канале об обнаружении предполагаемого орудия убийства мужчины на западе Москвы. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T13:44
2024-06-06T13:48
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Следственный комитет (СК) сообщил в Telegram-канале об обнаружении предполагаемого орудия убийства мужчины на западе Москвы. "Предполагаемое орудие убийства обнаружено на месте задержания подозреваемого", - говорится в подписи к фото. Ранее сообщалось, что 34-летний Константин Балишанский был застрелен на улице Алексея Свиридова в Москве. МВД считает убийство заказным. СК возбудил уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия. Как отмечалось, подозреваемый в убийстве задержан, он оказал сопротивление и был ранен.
https://ria.ru/20240606/kriminal--1950977913.html
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Варвара Скокшина
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
СК нашел предполагаемое орудие убийства мужчины в Москве

СК нашел орудие убийства мужчины в Москве на месте задержания подозреваемого

© Фото : Столичный СК/TelegramОружие, из которого стрелял предполагаемый убийца, раненный при задержании в Москве
Оружие, из которого стрелял предполагаемый убийца, раненный при задержании в Москве - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© Фото : Столичный СК/Telegram
Оружие, из которого стрелял предполагаемый убийца, раненный при задержании в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Следственный комитет (СК) сообщил в Telegram-канале об обнаружении предполагаемого орудия убийства мужчины на западе Москвы.
"Предполагаемое орудие убийства обнаружено на месте задержания подозреваемого", - говорится в подписи к фото.
Ранее сообщалось, что 34-летний Константин Балишанский был застрелен на улице Алексея Свиридова в Москве. МВД считает убийство заказным. СК возбудил уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия. Как отмечалось, подозреваемый в убийстве задержан, он оказал сопротивление и был ранен.
Место убийства мужчины на западе Москвы
Подозреваемый в убийстве на западе Москвы ранен в ходе задержания
13:14
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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