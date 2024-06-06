https://ria.ru/20240606/ubiystvo-1950989743.html
СК нашел предполагаемое орудие убийства мужчины в Москве
СК нашел предполагаемое орудие убийства мужчины в Москве - РИА Новости, 06.06.2024
СК нашел предполагаемое орудие убийства мужчины в Москве
Следственный комитет (СК) сообщил в Telegram-канале об обнаружении предполагаемого орудия убийства мужчины на западе Москвы. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T13:44
2024-06-06T13:44
2024-06-06T13:48
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Следственный комитет (СК) сообщил в Telegram-канале об обнаружении предполагаемого орудия убийства мужчины на западе Москвы. "Предполагаемое орудие убийства обнаружено на месте задержания подозреваемого", - говорится в подписи к фото. Ранее сообщалось, что 34-летний Константин Балишанский был застрелен на улице Алексея Свиридова в Москве. МВД считает убийство заказным. СК возбудил уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия. Как отмечалось, подозреваемый в убийстве задержан, он оказал сопротивление и был ранен.
https://ria.ru/20240606/kriminal--1950977913.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
СК нашел предполагаемое орудие убийства мужчины в Москве
СК нашел орудие убийства мужчины в Москве на месте задержания подозреваемого