https://ria.ru/20240606/turkish_airlines-1950874612.html

Turkish Airlines начала возврат снятым с рейсов россиянам денег за билеты

Turkish Airlines начала возврат снятым с рейсов россиянам денег за билеты - РИА Новости, 06.06.2024

Turkish Airlines начала возврат снятым с рейсов россиянам денег за билеты

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines начала возврат средств россиянам, снятым с рейсов из Стамбула в страны Латинской Америки, рассказали пассажиры РИА... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T07:57

2024-06-06T07:57

2024-06-06T07:57

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СТАМБУЛ, 6 июн – РИА Новости. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines начала возврат средств россиянам, снятым с рейсов из Стамбула в страны Латинской Америки, рассказали пассажиры РИА Новости, нередко им приходится обращаться за помощью к юристам. Turkish Airlines с конца февраля не допускает на рейсы из Стамбула в Латинскую Америку пассажиров, в том числе россиян, по ряду причин, среди которых отсутствие багажа или "чистый" паспорт, в ряде случаев мотивировка не озвучивается, рассказали ранее РИА Новости снятые с рейсов граждане. Некоторые из них собираются судиться с авиакомпанией. Одна из пострадавших пассажирок поделилась с РИА Новости ответом авиакомпании, в котором Turkish Airlines заявила, что решение о недопуске пассажиров принимается сторонней компанией, обеспечивающей безопасность в аэропорту. Вера летела по маршруту Тбилиси – Стамбул - Буэнос-Айрес 13 апреля. Билеты были оформлены одной бронью с багажом, были приобретены даже билеты в оперу в Буэнос-Айресе, но "сотрудников ничто не убедило, им вообще ничего не интересно". В качестве довода для снятия с рейса женщине заявили, что у нее нет виз "в богатые страны" - США, Великобританию, страны ЕС - поэтому высокий риск, что ее не пустят в Аргентину. Вера рассказала, что никаких бумаг о снятии с рейса в аэропорту Стамбула ей не выдали. По ее словам, сотрудники в аэропорту подчеркивали, что пассажирка "может полететь из любой другой точки мира, но только не из Турции". В Аргентину Вера в итоге не попала, так как билеты на двоих из Стамбула в Буэнос-Айрес авиакомпании Ethiopian Airlines стоили около полумиллиона рублей. "Мы обратились к юристу, он рекомендовал писать - это обязательно - в авиакомпанию в форму обратной связи, очень подробно (как показания в полиции) описывать ситуацию, прикрепить скриншоты требований по въезду в Аргентину (что мы соответствовали им) и обязательно фиксировать факт отправки сообщения (скриншоты тоже) на самом сайте", - рассказала РИА Новости Вера. По ее словам, сначала она написала формальный короткий запрос с требованием вернуть деньги за неоказанную услугу, потом отправила повторный запрос, как советовал юрист. "Спустя несколько недель, 6 мая от авиакомпании пришел ответ на почту, что они готовы вернуть деньги и нужно обратиться в любое отделение Turkish Airlines, предварительно туда позвонить. Мы пришли, подписали там бумажные документы по их форме и нам перечислили полную стоимость билетов. Никакие сопутствующие расходы я не подавала к возмещению", - сообщила пострадавшая. Вера поделилась выпиской с банковского счета, согласно которой авиакомпания перевела ей 3374 лари (более 1200 долларов) в качестве "возврата денег за авиабилет". Еще одна пассажирка Анна рассказала, что прилетела "Аэрофлотом" в Стамбул – ее родственники в Мексике сделали ей подарок и купили путевку и авиабилеты. При вылете из Стамбула ей без объяснения причин перечеркнули посадочный талон, позже сотрудники пояснили, что причина отказа – отсутствие визы США, хотя рейс вылетал не туда. "Банк попросил как можно больше доказательств. Когда банк стал разбираться с авиакомпанией, они сказали – "пассажир просто не явился на рейс. Повезло, что я не выкинула перечеркнутый посадочный – это стало доказательством недопуска на рейс", - пояснила Анна. "Американский банк взыскал с них сумму за перелет. В отеле нам пошли навстречу и вернули все деньги, хотя по правилам за первую ночь должны были взять штраф", - сообщила Анна. Стоимость билетов "Аэрофлота" ей уже никто не возместил. Несколько других пассажиров, с историями которых ознакомилось РИА Новости, также рассказали об успешных случаях возвратов средств после снятия с рейса. Во многих случаях компания соглашается вернуть сумму после досудебной претензии, отправленной юристом. Стоит отметить, что за май число инцидентов со снятыми с рейсов Turkish Airlines россиянами существенно снизилось, не в последнюю очередь из-за того, что пассажиры предпочли лететь другими авиакомпаниями в страны Латинской Америки. К тому же Turkish Airlines остановила продажи билетов в Мексику из России в конце апреля. Проблема с недопуском россиян приобрела систематический характер и негативно влияет на престиж компании, заявил ранее РИА Новости генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов. По словам пресс-атташе посольства РФ в Мексике, мексиканская сторона готова разбираться в каждом отдельном случае недопуска в страну по факту получения соответствующего обращения с описанием сложившейся ситуации и при наличии всех необходимых подтверждений, включая фото и видеозаписи. При этом гражданам РФ, которые столкнулись с подобной политикой Turkish Airlines, в первую очередь рекомендуется решать вопрос напрямую с авиаперевозчиком. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва работает с Анкарой по ситуации с Turkish Airlines. Он подчеркнул, что дружественный характер стран позволяет рассчитывать на урегулирование подобных вопросов.

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https://ria.ru/20240317/usloviya-1933832917.html

https://ria.ru/20240425/nota-1942238299.html

https://ria.ru/20240310/polety-1932168892.html

https://ria.ru/20240423/pamyatka-1941868314.html

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в мире, россия, мексика, латинская америка, дмитрий песков, turkish airlines