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Опрос выявил главную жизненную ценность россиян
Опрос выявил главную жизненную ценность россиян - РИА Новости, 06.06.2024
Опрос выявил главную жизненную ценность россиян
Около 72% граждан России считают крепкую семью наиболее важной ценностью в жизни, заявил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль в... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T09:15
2024-06-06T09:15
2024-06-06T09:15
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Около 72% граждан России считают крепкую семью наиболее важной ценностью в жизни, заявил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль в интервью РИА Новости на полях Петербургского экономического международного форума (ПМЭФ). "Недавно совместно с ВЦИОМ мы провели опрос, который показал, что 72% россиян от 14 лет и старше оценивают ценность крепкой семьи как наиболее важную в жизни. Это говорит о том, что наш фундамент не меняется, как и традиционная ДНК россиян", - отметил Древаль. По его словам, несмотря на вызовы, стоящие перед Россией, и попытки разобщить ее граждан, всё равно страна сплачивается, становится еще сильнее и объединяется вокруг традиционных ценностей. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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общество, россия, максим древаль, российское общество "знание", вциом
ПМЭФ-2024, Общество, Россия, Максим Древаль, Российское общество "Знание", ВЦИОМ
Опрос выявил главную жизненную ценность россиян
Древаль: 72 процента россиян считают семью самой важной ценностью