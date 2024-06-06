https://ria.ru/20240606/tsennost-1950882323.html

Опрос выявил главную жизненную ценность россиян

Опрос выявил главную жизненную ценность россиян - РИА Новости, 06.06.2024

Опрос выявил главную жизненную ценность россиян

Около 72% граждан России считают крепкую семью наиболее важной ценностью в жизни, заявил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль в... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T09:15

2024-06-06T09:15

2024-06-06T09:15

пмэф-2024

общество

россия

максим древаль

российское общество "знание"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Около 72% граждан России считают крепкую семью наиболее важной ценностью в жизни, заявил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль в интервью РИА Новости на полях Петербургского экономического международного форума (ПМЭФ). "Недавно совместно с ВЦИОМ мы провели опрос, который показал, что 72% россиян от 14 лет и старше оценивают ценность крепкой семьи как наиболее важную в жизни. Это говорит о том, что наш фундамент не меняется, как и традиционная ДНК россиян", - отметил Древаль. По его словам, несмотря на вызовы, стоящие перед Россией, и попытки разобщить ее граждан, всё равно страна сплачивается, становится еще сильнее и объединяется вокруг традиционных ценностей. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20231129/opros-1912624271.html

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общество, россия, максим древаль, российское общество "знание", вциом