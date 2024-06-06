https://ria.ru/20240606/trolling-1950934972.html

"Ты что, шуток не понимаешь?" Можно ли считать троллинг флиртом

"Ты что, шуток не понимаешь?" Можно ли считать троллинг флиртом - РИА Новости, 06.06.2024

"Ты что, шуток не понимаешь?" Можно ли считать троллинг флиртом

Бывают пары, в которых люди любят подкалывать друг друга, но есть и те, кто не понимает, зачем едко шутить над близкими. Троллинг в отношениях – в чем он проявляется и всегда ли добавляет той самой "перчинки" чувствам? Можно ли между троллингом и флиртом поставить знак равенства? И почему так много людей любят подкалывать окружающих?

2024-06-06T12:00

2024-06-06T12:00

2024-06-06T12:00

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любовь

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«Ты что, шуток не понимаешь?» Можно ли считать троллинг флиртом Бывают пары, в которых люди любят подкалывать друг друга, но есть и те, кто не понимает, зачем едко шутить над близкими. Троллинг в отношениях – в чем он проявляется и всегда ли добавляет той самой «перчинки» чувствам? Можно ли между троллингом и флиртом поставить знак равенства? И почему так много людей любят подкалывать окружающих? audio/mpeg

«Ты что, шуток не понимаешь?» Можно ли считать троллинг флиртом Бывают пары, в которых люди любят подкалывать друг друга, но есть и те, кто не понимает, зачем едко шутить над близкими. Троллинг в отношениях – в чем он проявляется и всегда ли добавляет той самой «перчинки» чувствам? Можно ли между троллингом и флиртом поставить знак равенства? И почему так много людей любят подкалывать окружающих? audio/mpeg

Эксперт эпизода — клинический психолог Юлия Чаплыгина.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Полина Панина, Руслан ЖигаловПродюсер: Анастасия КудрявцеваМонтаж: Олег Чижов, Анастасия Паниоти

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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