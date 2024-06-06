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"Ты что, шуток не понимаешь?" Можно ли считать троллинг флиртом - РИА Новости, 06.06.2024
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12:00 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/trolling-1950934972.html
"Ты что, шуток не понимаешь?" Можно ли считать троллинг флиртом
"Ты что, шуток не понимаешь?" Можно ли считать троллинг флиртом - РИА Новости, 06.06.2024
"Ты что, шуток не понимаешь?" Можно ли считать троллинг флиртом
Бывают пары, в которых люди любят подкалывать друг друга, но есть и те, кто не понимает, зачем едко шутить над близкими. Троллинг в отношениях – в чем он проявляется и всегда ли добавляет той самой "перчинки" чувствам? Можно ли между троллингом и флиртом поставить знак равенства? И почему так много людей любят подкалывать окружающих?
2024-06-06T12:00
2024-06-06T12:00
нас двое
любовь
влюбленность
шутка
отношения
любовь
вконтакте
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«Ты что, шуток не понимаешь?» Можно ли считать троллинг флиртом
Бывают пары, в которых люди любят подкалывать друг друга, но есть и те, кто не понимает, зачем едко шутить над близкими. Троллинг в отношениях – в чем он проявляется и всегда ли добавляет той самой «перчинки» чувствам? Можно ли между троллингом и флиртом поставить знак равенства? И почему так много людей любят подкалывать окружающих?
audio/mpeg
«Ты что, шуток не понимаешь?» Можно ли считать троллинг флиртом
Бывают пары, в которых люди любят подкалывать друг друга, но есть и те, кто не понимает, зачем едко шутить над близкими. Троллинг в отношениях – в чем он проявляется и всегда ли добавляет той самой «перчинки» чувствам? Можно ли между троллингом и флиртом поставить знак равенства? И почему так много людей любят подкалывать окружающих?
audio/mpeg
Эксперт эпизода — клинический психолог Юлия Чаплыгина.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Полина Панина, Руслан ЖигаловПродюсер: Анастасия КудрявцеваМонтаж: Олег Чижов, Анастасия Паниоти
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любовь, влюбленность, шутка, отношения, любовь, вконтакте, аудио
Нас двое, Любовь, влюбленность, шутка, отношения, Любовь, ВКонтакте
Нас двое

"Ты что, шуток не понимаешь?" Можно ли считать троллинг флиртом

Нас двое
«Ты что, шуток не понимаешь?» Можно ли считать троллинг флиртом
12:00
Читать ria.ru в
Бывают пары, в которых люди любят подкалывать друг друга, но есть и те, кто не понимает, зачем едко шутить над близкими. Троллинг в отношениях – в чем он проявляется и всегда ли добавляет той самой "перчинки" чувствам? Можно ли между троллингом и флиртом поставить знак равенства? И почему так много людей любят подкалывать окружающих?
Эксперт эпизода — клинический психолог Юлия Чаплыгина.
Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Ведущие: Полина Панина, Руслан Жигалов
Продюсер: Анастасия Кудрявцева
Монтаж: Олег Чижов, Анастасия Паниоти
 
Нас двоеЛюбовьвлюбленностьшуткаотношенияЛюбовьВКонтакте
 
 
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