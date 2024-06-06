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"Ты что, шуток не понимаешь?" Можно ли считать троллинг флиртом
"Ты что, шуток не понимаешь?" Можно ли считать троллинг флиртом - РИА Новости, 06.06.2024
"Ты что, шуток не понимаешь?" Можно ли считать троллинг флиртом
Бывают пары, в которых люди любят подкалывать друг друга, но есть и те, кто не понимает, зачем едко шутить над близкими. Троллинг в отношениях – в чем он проявляется и всегда ли добавляет той самой "перчинки" чувствам? Можно ли между троллингом и флиртом поставить знак равенства? И почему так много людей любят подкалывать окружающих?
2024-06-06T12:00
2024-06-06T12:00
2024-06-06T12:00
нас двое
любовь
влюбленность
шутка
отношения
любовь
вконтакте
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«Ты что, шуток не понимаешь?» Можно ли считать троллинг флиртом
Бывают пары, в которых люди любят подкалывать друг друга, но есть и те, кто не понимает, зачем едко шутить над близкими. Троллинг в отношениях – в чем он проявляется и всегда ли добавляет той самой «перчинки» чувствам? Можно ли между троллингом и флиртом поставить знак равенства? И почему так много людей любят подкалывать окружающих?
audio/mpeg
«Ты что, шуток не понимаешь?» Можно ли считать троллинг флиртом
Бывают пары, в которых люди любят подкалывать друг друга, но есть и те, кто не понимает, зачем едко шутить над близкими. Троллинг в отношениях – в чем он проявляется и всегда ли добавляет той самой «перчинки» чувствам? Можно ли между троллингом и флиртом поставить знак равенства? И почему так много людей любят подкалывать окружающих?
audio/mpeg
Эксперт эпизода — клинический психолог Юлия Чаплыгина.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Полина Панина, Руслан ЖигаловПродюсер: Анастасия КудрявцеваМонтаж: Олег Чижов, Анастасия Паниоти
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РИА Новости
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Нас двое, Любовь, влюбленность, шутка, отношения, Любовь, ВКонтакте
"Ты что, шуток не понимаешь?" Можно ли считать троллинг флиртом
Бывают пары, в которых люди любят подкалывать друг друга, но есть и те, кто не понимает, зачем едко шутить над близкими. Троллинг в отношениях – в чем он проявляется и всегда ли добавляет той самой "перчинки" чувствам? Можно ли между троллингом и флиртом поставить знак равенства? И почему так много людей любят подкалывать окружающих?