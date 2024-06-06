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АО "ГЛОНАСС" летом запустит первый в России спутниковый трекинг туристов - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
06:02 06.06.2024 (обновлено: 07:42 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/treking-1950865433.html
АО "ГЛОНАСС" летом запустит первый в России спутниковый трекинг туристов
АО "ГЛОНАСС" летом запустит первый в России спутниковый трекинг туристов - РИА Новости, 06.06.2024
АО "ГЛОНАСС" летом запустит первый в России спутниковый трекинг туристов
АО "ГЛОНАСС" разработал и этим летом планирует запустить первую в России спутниковую систему безопасности для туристов, которые отправляются в походы в... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T06:02
2024-06-06T07:42
пмэф-2024
технологии
россия
алтайский край
алексей райкевич
эра-глонасс
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. АО "ГЛОНАСС" разработал и этим летом планирует запустить первую в России спутниковую систему безопасности для туристов, которые отправляются в походы в отдаленные или труднодоступные места, где нет покрытия сотовой связи, чтобы в случае необходимости они могли вызвать помощь, сообщил РИА Новости глава компании Алексей Райкевич в кулуарах ПМЭФ-2024. "Для российских регионов мы создаем первую в России систему безопасности туристических групп вне зон покрытия сотовой связи, которую запустим уже в ближайшие недели. С помощью госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС" они смогут вызвать спасателей при возникновении чрезвычайных происшествий из любой точки региона", - сказал Райкевич. Он пояснил, что пилотный проект планируется реализовать в Республике Алтай. "Экстренные службы в онлайн-режиме получат трек туристов для реагирования в случае отклонений от маршрута или незапланированных задержек. Такое решение позволит получать данные о местоположении туристов, оперативно реагировать на происшествия, быстрее приходить на помощь, спасать жизни и сохранять здоровье людей", - пояснил глава компании. Стоимость такого устройства составит от 3 до 5 тысяч рублей. По его словам, "это новое решение для России, сейчас подобные системы используются только на основе сотовой связи". Он уточнил, что в дальнейшем планируется на территории популярные пеших и водных маршрутов установить несколько автономных базовых станций с российскими спутниковыми каналами связи. Инструкторы зарегистрированных групп получат персональные трекеры с кнопкой SOS. "На протяжении маршрутов будет обеспечиваться мониторинг движения туристических групп в режиме реального времени. Уникальность решения заключается в создании нового канала передачи данных, объединяющего наши технологии гибридной связи и радиосети с низким энергопотреблением большого радиуса действия. При этом для проекта задействована действующая инфраструктура "ЭРА-ГЛОНАСС", - сказал Райкевич. "Тестирование российских технологии на отдельных туристических маршрутах позволит далее масштабировать проект с отдельных регионов в интересах развития внутреннего туризма по всей России", - заключил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240606/glonass-1950856675.html
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технологии, россия, алтайский край, алексей райкевич, эра-глонасс
ПМЭФ-2024, Технологии, Россия, Алтайский край, Алексей Райкевич, ЭРА-ГЛОНАСС
АО "ГЛОНАСС" летом запустит первый в России спутниковый трекинг туристов

АО "ГЛОНАСС" запустит первую в РФ спутниковую систему безопасности для туристов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСтенд АО "Глонасс" на XIV Международном форуме "Транспорт России"
Стенд АО Глонасс на XIV Международном форуме Транспорт России - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Стенд АО "Глонасс" на XIV Международном форуме "Транспорт России". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. АО "ГЛОНАСС" разработал и этим летом планирует запустить первую в России спутниковую систему безопасности для туристов, которые отправляются в походы в отдаленные или труднодоступные места, где нет покрытия сотовой связи, чтобы в случае необходимости они могли вызвать помощь, сообщил РИА Новости глава компании Алексей Райкевич в кулуарах ПМЭФ-2024.
"Для российских регионов мы создаем первую в России систему безопасности туристических групп вне зон покрытия сотовой связи, которую запустим уже в ближайшие недели. С помощью госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС" они смогут вызвать спасателей при возникновении чрезвычайных происшествий из любой точки региона", - сказал Райкевич.
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Он пояснил, что пилотный проект планируется реализовать в Республике Алтай. "Экстренные службы в онлайн-режиме получат трек туристов для реагирования в случае отклонений от маршрута или незапланированных задержек. Такое решение позволит получать данные о местоположении туристов, оперативно реагировать на происшествия, быстрее приходить на помощь, спасать жизни и сохранять здоровье людей", - пояснил глава компании.
Стоимость такого устройства составит от 3 до 5 тысяч рублей.
По его словам, "это новое решение для России, сейчас подобные системы используются только на основе сотовой связи".
Он уточнил, что в дальнейшем планируется на территории популярные пеших и водных маршрутов установить несколько автономных базовых станций с российскими спутниковыми каналами связи. Инструкторы зарегистрированных групп получат персональные трекеры с кнопкой SOS.
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"На протяжении маршрутов будет обеспечиваться мониторинг движения туристических групп в режиме реального времени. Уникальность решения заключается в создании нового канала передачи данных, объединяющего наши технологии гибридной связи и радиосети с низким энергопотреблением большого радиуса действия. При этом для проекта задействована действующая инфраструктура "ЭРА-ГЛОНАСС", - сказал Райкевич.
"Тестирование российских технологии на отдельных туристических маршрутах позволит далее масштабировать проект с отдельных регионов в интересах развития внутреннего туризма по всей России", - заключил он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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