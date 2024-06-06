https://ria.ru/20240606/treking-1950865433.html

АО "ГЛОНАСС" летом запустит первый в России спутниковый трекинг туристов

АО "ГЛОНАСС" летом запустит первый в России спутниковый трекинг туристов - РИА Новости, 06.06.2024

АО "ГЛОНАСС" летом запустит первый в России спутниковый трекинг туристов

АО "ГЛОНАСС" разработал и этим летом планирует запустить первую в России спутниковую систему безопасности для туристов, которые отправляются в походы в... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T06:02

2024-06-06T06:02

2024-06-06T07:42

пмэф-2024

технологии

россия

алтайский край

алексей райкевич

эра-глонасс

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. АО "ГЛОНАСС" разработал и этим летом планирует запустить первую в России спутниковую систему безопасности для туристов, которые отправляются в походы в отдаленные или труднодоступные места, где нет покрытия сотовой связи, чтобы в случае необходимости они могли вызвать помощь, сообщил РИА Новости глава компании Алексей Райкевич в кулуарах ПМЭФ-2024. "Для российских регионов мы создаем первую в России систему безопасности туристических групп вне зон покрытия сотовой связи, которую запустим уже в ближайшие недели. С помощью госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС" они смогут вызвать спасателей при возникновении чрезвычайных происшествий из любой точки региона", - сказал Райкевич. Он пояснил, что пилотный проект планируется реализовать в Республике Алтай. "Экстренные службы в онлайн-режиме получат трек туристов для реагирования в случае отклонений от маршрута или незапланированных задержек. Такое решение позволит получать данные о местоположении туристов, оперативно реагировать на происшествия, быстрее приходить на помощь, спасать жизни и сохранять здоровье людей", - пояснил глава компании. Стоимость такого устройства составит от 3 до 5 тысяч рублей. По его словам, "это новое решение для России, сейчас подобные системы используются только на основе сотовой связи". Он уточнил, что в дальнейшем планируется на территории популярные пеших и водных маршрутов установить несколько автономных базовых станций с российскими спутниковыми каналами связи. Инструкторы зарегистрированных групп получат персональные трекеры с кнопкой SOS. "На протяжении маршрутов будет обеспечиваться мониторинг движения туристических групп в режиме реального времени. Уникальность решения заключается в создании нового канала передачи данных, объединяющего наши технологии гибридной связи и радиосети с низким энергопотреблением большого радиуса действия. При этом для проекта задействована действующая инфраструктура "ЭРА-ГЛОНАСС", - сказал Райкевич. "Тестирование российских технологии на отдельных туристических маршрутах позволит далее масштабировать проект с отдельных регионов в интересах развития внутреннего туризма по всей России", - заключил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240606/glonass-1950856675.html

https://ria.ru/20240603/marshruty-1949771358.html

https://ria.ru/20231228/era-glonass-1918516032.html

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технологии, россия, алтайский край, алексей райкевич, эра-глонасс