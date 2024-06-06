https://ria.ru/20240606/tramvai-1950927624.html

При столкновении трамваев в Кемерово пострадали 109 человек

При столкновении трамваев в Кемерово пострадали 109 человек - РИА Новости, 06.06.2024

При столкновении трамваев в Кемерово пострадали 109 человек

В ДТП с трамваями в Кузбассе пострадали 109 человек, госпитализированы 19, четверо из них - в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T11:22

2024-06-06T11:22

2024-06-06T11:22

происшествия

россия

кемерово

алексей кузнецов

дтп с трамваями в кемерово

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. В ДТП с трамваями в Кузбассе пострадали 109 человек, госпитализированы 19, четверо из них - в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Сообщалось, что рано утром на Логовом шоссе в Кемерово столкнулись два трамвая. "По оперативным данным, в ДТП с трамваями на Кузбассе пострадали 109 человек, в том числе семеро детей. Госпитализированы 19 человек, из них четверо - в тяжелом состоянии. 29 человек проходят необходимые обследования, исходя из состояния, врачи принимают решение о необходимости госпитализации и оперативного лечения",- сказал Кузнецов журналистам. Он уточнил, что нескольким пациентам проведены хирургические операции, а 60 человек, в том числе семеро детей, получили медицинскую помощь амбулаторно.

https://ria.ru/20240606/dtp-1950899248.html

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Кирилл Волков

происшествия, россия, кемерово, алексей кузнецов, дтп с трамваями в кемерово, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)