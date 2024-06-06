Рейтинг@Mail.ru
При столкновении трамваев в Кемерово пострадали 109 человек - РИА Новости, 06.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:22 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/tramvai-1950927624.html
При столкновении трамваев в Кемерово пострадали 109 человек
При столкновении трамваев в Кемерово пострадали 109 человек - РИА Новости, 06.06.2024
При столкновении трамваев в Кемерово пострадали 109 человек
В ДТП с трамваями в Кузбассе пострадали 109 человек, госпитализированы 19, четверо из них - в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T11:22
2024-06-06T11:22
происшествия
россия
кемерово
алексей кузнецов
дтп с трамваями в кемерово
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950918339_3:0:1269:712_1920x0_80_0_0_3464f87fed6c1ee76a74f6418825c63c.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. В ДТП с трамваями в Кузбассе пострадали 109 человек, госпитализированы 19, четверо из них - в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Сообщалось, что рано утром на Логовом шоссе в Кемерово столкнулись два трамвая. "По оперативным данным, в ДТП с трамваями на Кузбассе пострадали 109 человек, в том числе семеро детей. Госпитализированы 19 человек, из них четверо - в тяжелом состоянии. 29 человек проходят необходимые обследования, исходя из состояния, врачи принимают решение о необходимости госпитализации и оперативного лечения",- сказал Кузнецов журналистам. Он уточнил, что нескольким пациентам проведены хирургические операции, а 60 человек, в том числе семеро детей, получили медицинскую помощь амбулаторно.
https://ria.ru/20240606/dtp-1950899248.html
россия
кемерово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950918339_162:0:1111:712_1920x0_80_0_0_6278d662235fe773db7fd0a397c39589.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, кемерово, алексей кузнецов, дтп с трамваями в кемерово, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Происшествия, Россия, Кемерово, Алексей Кузнецов, ДТП с трамваями в Кемерово, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
При столкновении трамваев в Кемерово пострадали 109 человек

Минздрав: в ДТП с трамваями в Кемерово пострадали 109 человек, в больнице 19

© СУ СК России по Кемеровской области/TelegramМесто происшествия, где произошло столкновение трамваев в Кемерово
Место происшествия, где произошло столкновение трамваев в Кемерово
© СУ СК России по Кемеровской области/Telegram
Место происшествия, где произошло столкновение трамваев в Кемерово
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. В ДТП с трамваями в Кузбассе пострадали 109 человек, госпитализированы 19, четверо из них - в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Сообщалось, что рано утром на Логовом шоссе в Кемерово столкнулись два трамвая.
"По оперативным данным, в ДТП с трамваями на Кузбассе пострадали 109 человек, в том числе семеро детей. Госпитализированы 19 человек, из них четверо - в тяжелом состоянии. 29 человек проходят необходимые обследования, исходя из состояния, врачи принимают решение о необходимости госпитализации и оперативного лечения",- сказал Кузнецов журналистам.
Он уточнил, что нескольким пациентам проведены хирургические операции, а 60 человек, в том числе семеро детей, получили медицинскую помощь амбулаторно.
ДТП с участием 2 трамваев на Логовом шоссе в Кемерово - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
В Кемерово рассказали о сроке службы трамвая, попавшего в ДТП
10:05
 
ПроисшествияРоссияКемеровоАлексей КузнецовДТП с трамваями в КемеровоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала