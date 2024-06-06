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Число пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерово выросло до 67 человек - РИА Новости, 06.06.2024
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07:24 06.06.2024 (обновлено: 09:00 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/tramvai-1950870363.html
Число пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерово выросло до 67 человек
Число пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерово выросло до 67 человек - РИА Новости, 06.06.2024
Число пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерово выросло до 67 человек
Число пострадавших в столкновении двух трамваев в Кемерово выросло до 67 человек, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Кузбасса Илья Середюк. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T07:24
2024-06-06T09:00
кемерово
происшествия
илья середюк
дтп с трамваями в кемерово
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КЕМЕРОВО, 6 июн - РИА Новости. Число пострадавших в столкновении двух трамваев в Кемерово выросло до 67 человек, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Кузбасса Илья Середюк.&quot;По информации Кузбасского центра медицины катастроф, по состоянию на 10:40 (06:40 мск) всего пострадали 67 человек. Из них в тяжелом состоянии три человека — двое находятся в реанимации, один — в операционной. Врачи борются за их жизни. Десять человек отправлены на амбулаторное лечение&quot;, — написал он.Авария произошла рано утром в четверг на Логовом шоссе.Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Расследование взято на прокурорский контроль.Из-за ДТП создан оперативный штаб, который возглавил глава города Дмитрий Анисимов.
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кемерово, происшествия, илья середюк, дтп с трамваями в кемерово
Кемерово, Происшествия, Илья Середюк, ДТП с трамваями в Кемерово
Число пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерово выросло до 67 человек

Сердюк: число пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерово выросло до 67 человек

© Полиция КемеровоМесто столкновения трамваев в Кемерово
Место столкновения трамваев в Кемерово
© Полиция Кемерово
Место столкновения трамваев в Кемерово
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 6 июн - РИА Новости. Число пострадавших в столкновении двух трамваев в Кемерово выросло до 67 человек, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Кузбасса Илья Середюк.
«

"По информации Кузбасского центра медицины катастроф, по состоянию на 10:40 (06:40 мск) всего пострадали 67 человек. Из них в тяжелом состоянии три человека — двое находятся в реанимации, один — в операционной. Врачи борются за их жизни. Десять человек отправлены на амбулаторное лечение", — написал он.

Авария произошла рано утром в четверг на Логовом шоссе.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Расследование взято на прокурорский контроль.
Из-за ДТП создан оперативный штаб, который возглавил глава города Дмитрий Анисимов.
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