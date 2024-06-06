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Число пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерово выросло до 67 человек
Число пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерово выросло до 67 человек - РИА Новости, 06.06.2024
Число пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерово выросло до 67 человек
Число пострадавших в столкновении двух трамваев в Кемерово выросло до 67 человек, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Кузбасса Илья Середюк. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T07:24
2024-06-06T07:24
2024-06-06T09:00
кемерово
происшествия
илья середюк
дтп с трамваями в кемерово
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КЕМЕРОВО, 6 июн - РИА Новости. Число пострадавших в столкновении двух трамваев в Кемерово выросло до 67 человек, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Кузбасса Илья Середюк."По информации Кузбасского центра медицины катастроф, по состоянию на 10:40 (06:40 мск) всего пострадали 67 человек. Из них в тяжелом состоянии три человека — двое находятся в реанимации, один — в операционной. Врачи борются за их жизни. Десять человек отправлены на амбулаторное лечение", — написал он.Авария произошла рано утром в четверг на Логовом шоссе.Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Расследование взято на прокурорский контроль.Из-за ДТП создан оперативный штаб, который возглавил глава города Дмитрий Анисимов.
https://ria.ru/20240518/dtp-1946915877.html
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кемерово, происшествия, илья середюк, дтп с трамваями в кемерово
Кемерово, Происшествия, Илья Середюк, ДТП с трамваями в Кемерово
Число пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерово выросло до 67 человек
Сердюк: число пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерово выросло до 67 человек