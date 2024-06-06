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Число пострадавших при ДТП с трамваями в Кемерово выросло до 50 человек - РИА Новости, 06.06.2024
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06:29 06.06.2024 (обновлено: 10:43 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/tramvai-1950866928.html
Число пострадавших при ДТП с трамваями в Кемерово выросло до 50 человек
Число пострадавших при ДТП с трамваями в Кемерово выросло до 50 человек - РИА Новости, 06.06.2024
Число пострадавших при ДТП с трамваями в Кемерово выросло до 50 человек
Число пострадавших в столкновении двух трамваев в Кемерове выросло до 50 человек, 40 из них в больнице, трое из которых "тяжелые", сообщил в своем... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T06:29
2024-06-06T10:43
происшествия
кемерово
дмитрий анисимов
дтп с трамваями в кемерово
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КЕМЕРОВО, 6 июн – РИА Новости. Число пострадавших в столкновении двух трамваев в Кемерове выросло до 50 человек, 40 из них в больнице, трое из которых "тяжелые", сообщил в своем Telegram-канале глава города Дмитрий Анисимов.Ранее сообщалось, что при столкновении трамваев на Логовом шоссе пострадали около 30 человек."Доставлено (в больницу – Прим. Ред.) 40 пострадавших после этого ДТП, трое находятся в тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи… Помимо этого еще 10 человек самостоятельно обратились в травмпункты, с ними тоже проводится работа", – сказал Анисимов.Причины ДТП выясняются. Трамваи маршрутов №3 и №10 следуют по укороченному маршруту, в них бесплатный проезд. Для перевозок пассажиров будут организованы компенсационные автобусные маршруты.Следственный комитет ранее возбудил по факту аварии уголовное дело по части 2 статьи 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Расследование уголовного дела взято на прокурорский контроль.Из-за ДТП создан оперативный штаб, который возглавил глава города Дмитрий Анисимов.
https://ria.ru/20240604/barnaul-1950440439.html
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происшествия, кемерово, дмитрий анисимов, дтп с трамваями в кемерово
Происшествия, Кемерово, Дмитрий Анисимов, ДТП с трамваями в Кемерово
Число пострадавших при ДТП с трамваями в Кемерово выросло до 50 человек

Число пострадавших при столкновении трамваев в Кемерово выросло до 50 человек

© Полиция КемеровоМесто столкновения трамваев в Кемерово. 6 июня 2024
Место столкновения трамваев в Кемерово. 6 июня 2024
© Полиция Кемерово
Место столкновения трамваев в Кемерово. 6 июня 2024
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 6 июн – РИА Новости. Число пострадавших в столкновении двух трамваев в Кемерове выросло до 50 человек, 40 из них в больнице, трое из которых "тяжелые", сообщил в своем Telegram-канале глава города Дмитрий Анисимов.
Ранее сообщалось, что при столкновении трамваев на Логовом шоссе пострадали около 30 человек.
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«
"Доставлено (в больницу – Прим. Ред.) 40 пострадавших после этого ДТП, трое находятся в тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи… Помимо этого еще 10 человек самостоятельно обратились в травмпункты, с ними тоже проводится работа", – сказал Анисимов.
Причины ДТП выясняются. Трамваи маршрутов №3 и №10 следуют по укороченному маршруту, в них бесплатный проезд. Для перевозок пассажиров будут организованы компенсационные автобусные маршруты.
Следственный комитет ранее возбудил по факту аварии уголовное дело по части 2 статьи 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Расследование уголовного дела взято на прокурорский контроль.
Из-за ДТП создан оперативный штаб, который возглавил глава города Дмитрий Анисимов.
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ПроисшествияКемеровоДмитрий АнисимовДТП с трамваями в Кемерово
 
 
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