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Трамп заявил о праве преследовать Байдена в случае переизбрания - РИА Новости, 06.06.2024
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19:11 06.06.2024 (обновлено: 20:35 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/tramp-1951135905.html
Трамп заявил о праве преследовать Байдена в случае переизбрания
Трамп заявил о праве преследовать Байдена в случае переизбрания - РИА Новости, 06.06.2024
Трамп заявил о праве преследовать Байдена в случае переизбрания
Бывший президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что для привлечения его преемника Джо Байдена к уголовной ответственности есть все основания. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T19:11
2024-06-06T20:35
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 июн — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что для привлечения его преемника Джо Байдена к уголовной ответственности есть все основания. &quot;Когда эти выборы закончатся, на основании того, что они сделали, у меня будет полное право преследовать его, и это легко, потому что это Джо Байден и вы видите преступления, деньги, которые поступают его семье и ему самому из Китая, России и Украины&quot;, — подчеркнул он.При этом Трамп отметил, что не пойдет по пути преследования оппонентов, если вновь станет президентом. По его словам, подобное должно прекратиться, иначе страны "не останется". Политик также заявил, что его оппоненты, которые считают, что выиграть выборы ему нужно для возмездия, ошибаются. В прошлую пятницу жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации. Политик имеет право обжаловать решение, также оно не лишает его возможности участвовать в президентских выборах. Приговор по этому делу огласят 11 июля.Трамп станет первым бывшим президентом США, осужденным по уголовному делу.Экс-президента обвинили в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниелс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных обвинений — 136 лет лишения свободы. Трамп заявил о своей невиновности и считает, что его преследуют по политическим мотивам из-за намерения вновь бороться за пост главы государства.Выборы президента США назначены на 5 ноября. Предполагается, что оспаривать высший государственный пост будут Трамп и нынешний хозяин Белого дома Джо Байден. Оба уже набрали достаточно голосов делегатов для номинации от своих партий, почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
https://ria.ru/20240604/bayden-1950304614.html
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в мире, сша, китай, россия, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Китай, Россия, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп заявил о праве преследовать Байдена в случае переизбрания

Трамп: для привлечения Байдена к уголовной ответственности есть все основания

© AP Photo / Seth WenigБывший президент Дональд Трамп
Бывший президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© AP Photo / Seth Wenig
Бывший президент Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 июн — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что для привлечения его преемника Джо Байдена к уголовной ответственности есть все основания.
«

"Когда эти выборы закончатся, на основании того, что они сделали, у меня будет полное право преследовать его, и это легко, потому что это Джо Байден и вы видите преступления, деньги, которые поступают его семье и ему самому из Китая, России и Украины", — подчеркнул он.

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При этом Трамп отметил, что не пойдет по пути преследования оппонентов, если вновь станет президентом. По его словам, подобное должно прекратиться, иначе страны "не останется". Политик также заявил, что его оппоненты, которые считают, что выиграть выборы ему нужно для возмездия, ошибаются.
В прошлую пятницу жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации. Политик имеет право обжаловать решение, также оно не лишает его возможности участвовать в президентских выборах. Приговор по этому делу огласят 11 июля.
Трамп станет первым бывшим президентом США, осужденным по уголовному делу.
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Экс-президента обвинили в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниелс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных обвинений — 136 лет лишения свободы. Трамп заявил о своей невиновности и считает, что его преследуют по политическим мотивам из-за намерения вновь бороться за пост главы государства.
Выборы президента США назначены на 5 ноября. Предполагается, что оспаривать высший государственный пост будут Трамп и нынешний хозяин Белого дома Джо Байден. Оба уже набрали достаточно голосов делегатов для номинации от своих партий, почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
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