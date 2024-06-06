https://ria.ru/20240606/tramp-1951135905.html

Трамп заявил о праве преследовать Байдена в случае переизбрания

Трамп заявил о праве преследовать Байдена в случае переизбрания - РИА Новости, 06.06.2024

Трамп заявил о праве преследовать Байдена в случае переизбрания

Бывший президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что для привлечения его преемника Джо Байдена к уголовной ответственности есть все основания. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T19:11

2024-06-06T19:11

2024-06-06T20:35

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 6 июн — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что для привлечения его преемника Джо Байдена к уголовной ответственности есть все основания. "Когда эти выборы закончатся, на основании того, что они сделали, у меня будет полное право преследовать его, и это легко, потому что это Джо Байден и вы видите преступления, деньги, которые поступают его семье и ему самому из Китая, России и Украины", — подчеркнул он.При этом Трамп отметил, что не пойдет по пути преследования оппонентов, если вновь станет президентом. По его словам, подобное должно прекратиться, иначе страны "не останется". Политик также заявил, что его оппоненты, которые считают, что выиграть выборы ему нужно для возмездия, ошибаются. В прошлую пятницу жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации. Политик имеет право обжаловать решение, также оно не лишает его возможности участвовать в президентских выборах. Приговор по этому делу огласят 11 июля.Трамп станет первым бывшим президентом США, осужденным по уголовному делу.Экс-президента обвинили в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниелс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных обвинений — 136 лет лишения свободы. Трамп заявил о своей невиновности и считает, что его преследуют по политическим мотивам из-за намерения вновь бороться за пост главы государства.Выборы президента США назначены на 5 ноября. Предполагается, что оспаривать высший государственный пост будут Трамп и нынешний хозяин Белого дома Джо Байден. Оба уже набрали достаточно голосов делегатов для номинации от своих партий, почти все их соперники объявили о выходе из гонки.

https://ria.ru/20240604/bayden-1950304614.html

https://ria.ru/20240606/tramp-1950878971.html

https://ria.ru/20240606/smi-1950860280.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, китай, россия, дональд трамп, джо байден