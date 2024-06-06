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"Идет к третьей мировой". Трамп резко высказался об Украине - РИА Новости, 06.06.2024
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08:51 06.06.2024 (обновлено: 10:20 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/tramp-1950878971.html
"Идет к третьей мировой". Трамп резко высказался об Украине
"Идет к третьей мировой". Трамп резко высказался об Украине - РИА Новости, 06.06.2024
"Идет к третьей мировой". Трамп резко высказался об Украине
Заявления Киева об ударах по территории России могут привести к третьей мировой войне, сказал бывший президент США Дональд Трамп в интервью Fox News. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T08:51
2024-06-06T10:20
россия
киев
дональд трамп
в мире
украина
эммануэль макрон
джо байден
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Заявления Киева об ударах по территории России могут привести к третьей мировой войне, сказал бывший президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.&quot;Взгляните на то, что происходило в последние несколько дней. Путин говорит о применении ядерного оружия, &lt;...&gt; потому что Украина теперь заявляет о нанесении ударов по территории России, а Байден не знает, как на это ответить, но все это в итоге приведет к третьей мировой войне&quot;, — рассказал политик.Трамп также добавил, что он, в отличие от нынешнего американского президента Джо Байдена, быстро урегулировал бы украинский конфликт.Западные политики заявляли о необходимости разрешить ВСУ бить по территории России западными вооружениями. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность размещения вооруженных сил Пятой республики на Украине в случае прорыва фронта российскими войсками.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что подобные заявления представителей стран НАТО требуют ответственной, стремительной и эффективной реакции со стороны Москвы. По его словам, объявленные Россией в мае учения ядерных сил напрямую связаны с последними угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность на континенте заявлениями ряда представителей Североатлантического альянса.
https://ria.ru/20240605/tni-1950708607.html
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россия, киев, дональд трамп, в мире, украина, эммануэль макрон, джо байден, вооруженные силы украины, нато, политика
Россия, Киев, Дональд Трамп, В мире, Украина, Эммануэль Макрон, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, НАТО, Политика
"Идет к третьей мировой". Трамп резко высказался об Украине

Трамп: заявления Киева об ударах по России могут привести к мировой войне

© AP Photo / Mary AltafferДональд Трамп выступает на митинге в Уилкс-Барре, штат Пенсильвания
Дональд Трамп выступает на митинге в Уилкс-Барре, штат Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© AP Photo / Mary Altaffer
Дональд Трамп выступает на митинге в Уилкс-Барре, штат Пенсильвания. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Заявления Киева об ударах по территории России могут привести к третьей мировой войне, сказал бывший президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.
«

"Взгляните на то, что происходило в последние несколько дней. Путин говорит о применении ядерного оружия, <...> потому что Украина теперь заявляет о нанесении ударов по территории России, а Байден не знает, как на это ответить, но все это в итоге приведет к третьей мировой войне", — рассказал политик.

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Трамп также добавил, что он, в отличие от нынешнего американского президента Джо Байдена, быстро урегулировал бы украинский конфликт.
Западные политики заявляли о необходимости разрешить ВСУ бить по территории России западными вооружениями. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность размещения вооруженных сил Пятой республики на Украине в случае прорыва фронта российскими войсками.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что подобные заявления представителей стран НАТО требуют ответственной, стремительной и эффективной реакции со стороны Москвы. По его словам, объявленные Россией в мае учения ядерных сил напрямую связаны с последними угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность на континенте заявлениями ряда представителей Североатлантического альянса.
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