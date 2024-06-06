https://ria.ru/20240606/tramp-1950878971.html

"Идет к третьей мировой". Трамп резко высказался об Украине

"Идет к третьей мировой". Трамп резко высказался об Украине - РИА Новости, 06.06.2024

"Идет к третьей мировой". Трамп резко высказался об Украине

Заявления Киева об ударах по территории России могут привести к третьей мировой войне, сказал бывший президент США Дональд Трамп в интервью Fox News. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T08:51

2024-06-06T08:51

2024-06-06T10:20

россия

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дональд трамп

в мире

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эммануэль макрон

джо байден

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Заявления Киева об ударах по территории России могут привести к третьей мировой войне, сказал бывший президент США Дональд Трамп в интервью Fox News."Взгляните на то, что происходило в последние несколько дней. Путин говорит о применении ядерного оружия, <...> потому что Украина теперь заявляет о нанесении ударов по территории России, а Байден не знает, как на это ответить, но все это в итоге приведет к третьей мировой войне", — рассказал политик.Трамп также добавил, что он, в отличие от нынешнего американского президента Джо Байдена, быстро урегулировал бы украинский конфликт.Западные политики заявляли о необходимости разрешить ВСУ бить по территории России западными вооружениями. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность размещения вооруженных сил Пятой республики на Украине в случае прорыва фронта российскими войсками.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что подобные заявления представителей стран НАТО требуют ответственной, стремительной и эффективной реакции со стороны Москвы. По его словам, объявленные Россией в мае учения ядерных сил напрямую связаны с последними угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность на континенте заявлениями ряда представителей Североатлантического альянса.

https://ria.ru/20240605/tni-1950708607.html

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россия, киев, дональд трамп, в мире, украина, эммануэль макрон, джо байден, вооруженные силы украины, нато, политика