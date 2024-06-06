https://ria.ru/20240606/tramp-1950852517.html

Трампа хотят лишить лицензии на ношение оружия

Трампа хотят лишить лицензии на ношение оружия - РИА Новости, 06.06.2024

Трампа хотят лишить лицензии на ношение оружия

Бывший президент США Дональд Трамп может быть лишен лицензии на ношение оружия после того, как жюри присяжных признали его виновным по обвинению о фальсификации РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T02:02

2024-06-06T02:02

2024-06-06T02:23

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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп может быть лишен лицензии на ношение оружия после того, как жюри присяжных признали его виновным по обвинению о фальсификации деловой документации, заявили в полиции города телеканалу CNN. "Департамент полиции Нью-Йорка готовится отозвать у бывшего президента Дональда Трампа лицензию на ношение оружия", - сообщает телеканал со ссылкой на высокопоставленного представителя полиции. Как отмечается, действие лицензии Трампа было приостановлено еще 1 апреля 2023 года после предъявления ему обвинений в Нью-Йорке. Экс-президент передал в полицию два из трех пистолетов, которыми владел, а последний был на законных основаниях перевезен во Флориду. Однако после того, как Трампа признали виновным в нью-йоркском суде, владение и ношение им оружия может нарушать ряд федеральных и региональных законов. "Владение огнестрельным оружием осужденным преступником является федеральным преступлением", - подчеркивает телеканал. Ранее жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации. Политик имеет право обжаловать это решение, оно не лишает его права участвовать в выборах президента. Приговор по делу будет оглашен 11 июля. Трамп может стать первым бывшим президентом США, осуждённым по уголовному делу. При этом национальный съезд республиканцев, на котором Трампа выдвинут кандидатом в президенты, пройдет в середине июля.

https://ria.ru/20240531/tramp-1949547859.html

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в мире, сша, нью-йорк (город), флорида, дональд трамп