Трампа хотят лишить лицензии на ношение оружия
Полиция в США готовится лишить Трампа лицензии на ношение оружия
© AP Photo / The Washington Post / Victor J. BlueЭкс-президент США Дональд Трамп на заседании Манхэттенского уголовного суда в Нью-Йорке
© AP Photo / The Washington Post / Victor J. Blue
Экс-президент США Дональд Трамп на заседании Манхэттенского уголовного суда в Нью-Йорке. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп может быть лишен лицензии на ношение оружия после того, как жюри присяжных признали его виновным по обвинению о фальсификации деловой документации, заявили в полиции города телеканалу CNN.
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"Департамент полиции Нью-Йорка готовится отозвать у бывшего президента Дональда Трампа лицензию на ношение оружия", - сообщает телеканал со ссылкой на высокопоставленного представителя полиции.
Как отмечается, действие лицензии Трампа было приостановлено еще 1 апреля 2023 года после предъявления ему обвинений в Нью-Йорке. Экс-президент передал в полицию два из трех пистолетов, которыми владел, а последний был на законных основаниях перевезен во Флориду.
Однако после того, как Трампа признали виновным в нью-йоркском суде, владение и ношение им оружия может нарушать ряд федеральных и региональных законов. "Владение огнестрельным оружием осужденным преступником является федеральным преступлением", - подчеркивает телеканал.
Ранее жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации. Политик имеет право обжаловать это решение, оно не лишает его права участвовать в выборах президента. Приговор по делу будет оглашен 11 июля. Трамп может стать первым бывшим президентом США, осуждённым по уголовному делу. При этом национальный съезд республиканцев, на котором Трампа выдвинут кандидатом в президенты, пройдет в середине июля.
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