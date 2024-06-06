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Трампа хотят лишить лицензии на ношение оружия - РИА Новости, 06.06.2024
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02:02 06.06.2024 (обновлено: 02:23 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/tramp-1950852517.html
Трампа хотят лишить лицензии на ношение оружия
Трампа хотят лишить лицензии на ношение оружия - РИА Новости, 06.06.2024
Трампа хотят лишить лицензии на ношение оружия
Бывший президент США Дональд Трамп может быть лишен лицензии на ношение оружия после того, как жюри присяжных признали его виновным по обвинению о фальсификации РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T02:02
2024-06-06T02:23
в мире
сша
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флорида
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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп может быть лишен лицензии на ношение оружия после того, как жюри присяжных признали его виновным по обвинению о фальсификации деловой документации, заявили в полиции города телеканалу CNN. "Департамент полиции Нью-Йорка готовится отозвать у бывшего президента Дональда Трампа лицензию на ношение оружия", - сообщает телеканал со ссылкой на высокопоставленного представителя полиции. Как отмечается, действие лицензии Трампа было приостановлено еще 1 апреля 2023 года после предъявления ему обвинений в Нью-Йорке. Экс-президент передал в полицию два из трех пистолетов, которыми владел, а последний был на законных основаниях перевезен во Флориду. Однако после того, как Трампа признали виновным в нью-йоркском суде, владение и ношение им оружия может нарушать ряд федеральных и региональных законов. "Владение огнестрельным оружием осужденным преступником является федеральным преступлением", - подчеркивает телеканал. Ранее жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации. Политик имеет право обжаловать это решение, оно не лишает его права участвовать в выборах президента. Приговор по делу будет оглашен 11 июля. Трамп может стать первым бывшим президентом США, осуждённым по уголовному делу. При этом национальный съезд республиканцев, на котором Трампа выдвинут кандидатом в президенты, пройдет в середине июля.
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в мире, сша, нью-йорк (город), флорида, дональд трамп
В мире, США, Нью-Йорк (город), Флорида, Дональд Трамп
Трампа хотят лишить лицензии на ношение оружия

Полиция в США готовится лишить Трампа лицензии на ношение оружия

© AP Photo / The Washington Post / Victor J. BlueЭкс-президент США Дональд Трамп на заседании Манхэттенского уголовного суда в Нью-Йорке
Экс-президент США Дональд Трамп на заседании Манхэттенского уголовного суда в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© AP Photo / The Washington Post / Victor J. Blue
Экс-президент США Дональд Трамп на заседании Манхэттенского уголовного суда в Нью-Йорке. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп может быть лишен лицензии на ношение оружия после того, как жюри присяжных признали его виновным по обвинению о фальсификации деловой документации, заявили в полиции города телеканалу CNN.
«
"Департамент полиции Нью-Йорка готовится отозвать у бывшего президента Дональда Трампа лицензию на ношение оружия", - сообщает телеканал со ссылкой на высокопоставленного представителя полиции.
Как отмечается, действие лицензии Трампа было приостановлено еще 1 апреля 2023 года после предъявления ему обвинений в Нью-Йорке. Экс-президент передал в полицию два из трех пистолетов, которыми владел, а последний был на законных основаниях перевезен во Флориду.
Однако после того, как Трампа признали виновным в нью-йоркском суде, владение и ношение им оружия может нарушать ряд федеральных и региональных законов. "Владение огнестрельным оружием осужденным преступником является федеральным преступлением", - подчеркивает телеканал.
Ранее жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации. Политик имеет право обжаловать это решение, оно не лишает его права участвовать в выборах президента. Приговор по делу будет оглашен 11 июля. Трамп может стать первым бывшим президентом США, осуждённым по уголовному делу. При этом национальный съезд республиканцев, на котором Трампа выдвинут кандидатом в президенты, пройдет в середине июля.
Бывший президент Дональд Трамп выходит из зала суда, чтобы дать комментарий представителям СМИ после того, как присяжные признали его виновным в совершении уголовного преступления за фальсификацию деловой документации в уголовном суде Манхэттена. 31 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Трамп провозгласил себя политзаключенным
31 мая, 02:36
 
В миреСШАНью-Йорк (город)ФлоридаДональд Трамп
 
 
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