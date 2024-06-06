https://ria.ru/20240606/tatarstan-1950993982.html
Троим жителям Татарстана вынесли приговор за диверсии на железной дороге
Троим жителям Татарстана вынесли приговор за диверсии на железной дороге - РИА Новости, 06.06.2024
Троим жителям Татарстана вынесли приговор за диверсии на железной дороге
Верховный суд Татарстана вынес приговор троим жителям республики за диверсионные поджоги на объектах железной дороги и связи в марте 2023 года, один из них... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T13:55
2024-06-06T13:55
2024-06-06T13:55
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КАЗАНЬ, 6 июн - РИА Новости. Верховный суд Татарстана вынес приговор троим жителям республики за диверсионные поджоги на объектах железной дороги и связи в марте 2023 года, один из них получил 17 лет лишения свободы, сообщил РИА Новости представитель суда. На скамье подсудимых находились 20-летний житель Набережных Челнов Булат Ибрагимов и двое несовершеннолетних. Они обвинялись в совершении диверсии, повлекшей причинение значительного имущественного ущерба, Ибрагимов - в содействии диверсионной деятельности и вовлечении несовершеннолетних в совершение преступлений. Дело рассматривалось коллегией из трех федеральных судей. Обвинение в ходе прений просило назначить Ибрагимову 20 лет лишения свободы, несовершеннолетним подсудимым - по 8 лет воспитательной колонии. "Ибрагимову назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы, первые три года - в тюрьме, остальной срок - в исправительной колонии строгого режима. Несовершеннолетним подсудимым назначено по 5 лет в воспитательной колонии", - сказал собеседник агентства. Как следует из материалов дела, ранее судимый за кражу Ибрагимов познакомился на одном из сайтов с неким куратором, который предложил ему за плату выполнить задание. Ибрагимов в марте 2023 года привлек несовершеннолетних подростков к поджогу релейного шкафа на железнодорожном перегоне Автозаводская - Сидоровка в Тукаевском районе Татарстана. Следствием установлено, что Ибрагимов получил порядка 460 долларов, несовершеннолетним он заплатил за поджог по 1 тысяче рублей. Также, по версии следствия, Ибрагимов привлек несовершеннолетнего к поджогу климатического шкафа базовой станции сотовой связи одного из мобильных операторов.
https://ria.ru/20240605/diversanty-1950646216.html
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происшествия, набережные челны, тукаевский район, республика татарстан (татарстан), россия
Происшествия, Набережные Челны, Тукаевский район, Республика Татарстан (Татарстан), Россия
Троим жителям Татарстана вынесли приговор за диверсии на железной дороге
Суд в Татарстане вынес приговор троим жителям республики за диверсии на ж/д
КАЗАНЬ, 6 июн - РИА Новости. Верховный суд Татарстана вынес приговор троим жителям республики за диверсионные поджоги на объектах железной дороги и связи в марте 2023 года, один из них получил 17 лет лишения свободы, сообщил РИА Новости представитель суда.
На скамье подсудимых находились 20-летний житель Набережных Челнов
Булат Ибрагимов и двое несовершеннолетних. Они обвинялись в совершении диверсии, повлекшей причинение значительного имущественного ущерба, Ибрагимов - в содействии диверсионной деятельности и вовлечении несовершеннолетних в совершение преступлений.
Дело рассматривалось коллегией из трех федеральных судей. Обвинение в ходе прений просило назначить Ибрагимову 20 лет лишения свободы, несовершеннолетним подсудимым - по 8 лет воспитательной колонии.
"Ибрагимову назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы, первые три года - в тюрьме, остальной срок - в исправительной колонии строгого режима. Несовершеннолетним подсудимым назначено по 5 лет в воспитательной колонии", - сказал собеседник агентства.
Как следует из материалов дела, ранее судимый за кражу Ибрагимов познакомился на одном из сайтов с неким куратором, который предложил ему за плату выполнить задание. Ибрагимов в марте 2023 года привлек несовершеннолетних подростков к поджогу релейного шкафа на железнодорожном перегоне Автозаводская - Сидоровка в Тукаевском районе
Татарстана. Следствием установлено, что Ибрагимов получил порядка 460 долларов, несовершеннолетним он заплатил за поджог по 1 тысяче рублей.
Также, по версии следствия, Ибрагимов привлек несовершеннолетнего к поджогу климатического шкафа базовой станции сотовой связи одного из мобильных операторов.