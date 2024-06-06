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ВСУ обстреляли Лисичанск в ЛНР и атаковали дроном машину спасателей
ВСУ обстреляли Лисичанск в ЛНР и атаковали дроном машину спасателей - РИА Новости, 06.06.2024
ВСУ обстреляли Лисичанск в ЛНР и атаковали дроном машину спасателей
ВСУ обстреляли Лисичанск в ЛНР, а также атаковали дроном автоцистерну, прибывших на ликвидацию последствий обстрела спасателей, сообщили в Telegram-канала МЧС... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T17:33
2024-06-06T17:33
2024-06-06T17:42
специальная военная операция на украине
лисичанск
луганская народная республика
луганск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 6 июн - РИА Новости. ВСУ обстреляли Лисичанск в ЛНР, а также атаковали дроном автоцистерну, прибывших на ликвидацию последствий обстрела спасателей, сообщили в Telegram-канала МЧС по ЛНР."Сегодня в результате обстрела со стороны боевиков ВСУ города Лисичанск произошло возгорание на территории недействующего ангара. Спасатели МЧС России выехали на ликвидацию последствий обстрела. По прибытии начался повторный обстрел. В результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) была повреждена пожарная автоцистерна. Личный состав не пострадал", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240523/lisichansk-1947775377.html
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лисичанск, луганская народная республика, луганск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Луганск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Лисичанск в ЛНР и атаковали дроном машину спасателей
МЧС: при обстреле Лисичанска со стороны ВСУ загорелась пожарная автоцистерна