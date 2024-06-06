https://ria.ru/20240606/svo-1951093895.html

ВСУ обстреляли Лисичанск в ЛНР и атаковали дроном машину спасателей

ВСУ обстреляли Лисичанск в ЛНР и атаковали дроном машину спасателей - РИА Новости, 06.06.2024

ВСУ обстреляли Лисичанск в ЛНР и атаковали дроном машину спасателей

ВСУ обстреляли Лисичанск в ЛНР, а также атаковали дроном автоцистерну, прибывших на ликвидацию последствий обстрела спасателей, сообщили в Telegram-канала МЧС... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T17:33

2024-06-06T17:33

2024-06-06T17:42

специальная военная операция на украине

лисичанск

луганская народная республика

луганск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 6 июн - РИА Новости. ВСУ обстреляли Лисичанск в ЛНР, а также атаковали дроном автоцистерну, прибывших на ликвидацию последствий обстрела спасателей, сообщили в Telegram-канала МЧС по ЛНР."Сегодня в результате обстрела со стороны боевиков ВСУ города Лисичанск произошло возгорание на территории недействующего ангара. Спасатели МЧС России выехали на ликвидацию последствий обстрела. По прибытии начался повторный обстрел. В результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) была повреждена пожарная автоцистерна. Личный состав не пострадал", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240523/lisichansk-1947775377.html

лисичанск

луганская народная республика

луганск

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лисичанск, луганская народная республика, луганск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины