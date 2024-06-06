https://ria.ru/20240606/svo-1951089787.html
ВСУ перебрасывают часть солдат из Запорожья под Харьков, заявил Балицкий
ВСУ перебрасывают часть солдат из Запорожья под Харьков, заявил Балицкий - РИА Новости, 06.06.2024
ВСУ перебрасывают часть солдат из Запорожья под Харьков, заявил Балицкий
Украинские войска перебрасывают части своих подразделений с Запорожской линии фронта в Харьковскую область, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T17:17
2024-06-06T17:17
2024-06-06T17:35
пмэф-2024
в мире
запорожье
харьков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951058022_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_816dac39747f49d9e344df839b26fefd.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска перебрасывают части своих подразделений с Запорожской линии фронта в Харьковскую область, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор региона Евгений Балицкий."Да, есть такая история. Мы, во-первых, это видим по сводкам, которые дает нам наше военное руководство с нашего направления. Во-вторых, мы это ощущаем по сопротивлению, которое противник все меньше оказывает и, конечно, по обстрелам. Сегодня чувствуется, что артиллерия уехала, часть. Подразделения группировки "Марун" вообще практически расформированы", - сказал Балицкий агентству.Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240606/okrug-1951056374.html
запорожье
харьков
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951058022_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_328c43f08b5b1de952f9e15df1254a2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожье, харьков, вооруженные силы украины
ПМЭФ-2024, В мире, Запорожье, Харьков, Вооруженные силы Украины
ВСУ перебрасывают часть солдат из Запорожья под Харьков, заявил Балицкий
Балицкий: ВСУ перебрасывают часть солдат из Запорожья в Харьковскую область
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска перебрасывают части своих подразделений с Запорожской линии фронта в Харьковскую область, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор региона Евгений Балицкий.
"Да, есть такая история. Мы, во-первых, это видим по сводкам, которые дает нам наше военное руководство с нашего направления. Во-вторых, мы это ощущаем по сопротивлению, которое противник все меньше оказывает и, конечно, по обстрелам. Сегодня чувствуется, что артиллерия уехала, часть. Подразделения группировки "Марун" вообще практически расформированы", - сказал Балицкий агентству.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Запорожская область
- регион России
, расположенный в нижнем течении Днепра
. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев
не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье
, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь
.