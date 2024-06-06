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ВСУ перебрасывают часть солдат из Запорожья под Харьков, заявил Балицкий - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
17:17 06.06.2024 (обновлено: 17:35 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/svo-1951089787.html
ВСУ перебрасывают часть солдат из Запорожья под Харьков, заявил Балицкий
ВСУ перебрасывают часть солдат из Запорожья под Харьков, заявил Балицкий - РИА Новости, 06.06.2024
ВСУ перебрасывают часть солдат из Запорожья под Харьков, заявил Балицкий
Украинские войска перебрасывают части своих подразделений с Запорожской линии фронта в Харьковскую область, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T17:17
2024-06-06T17:35
пмэф-2024
в мире
запорожье
харьков
вооруженные силы украины
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска перебрасывают части своих подразделений с Запорожской линии фронта в Харьковскую область, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор региона Евгений Балицкий."Да, есть такая история. Мы, во-первых, это видим по сводкам, которые дает нам наше военное руководство с нашего направления. Во-вторых, мы это ощущаем по сопротивлению, которое противник все меньше оказывает и, конечно, по обстрелам. Сегодня чувствуется, что артиллерия уехала, часть. Подразделения группировки "Марун" вообще практически расформированы", - сказал Балицкий агентству.Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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в мире, запорожье, харьков, вооруженные силы украины
ПМЭФ-2024, В мире, Запорожье, Харьков, Вооруженные силы Украины
ВСУ перебрасывают часть солдат из Запорожья под Харьков, заявил Балицкий

Балицкий: ВСУ перебрасывают часть солдат из Запорожья в Харьковскую область

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЕвгений Балицкий на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2024
Евгений Балицкий на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Евгений Балицкий на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска перебрасывают части своих подразделений с Запорожской линии фронта в Харьковскую область, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор региона Евгений Балицкий.
"Да, есть такая история. Мы, во-первых, это видим по сводкам, которые дает нам наше военное руководство с нашего направления. Во-вторых, мы это ощущаем по сопротивлению, которое противник все меньше оказывает и, конечно, по обстрелам. Сегодня чувствуется, что артиллерия уехала, часть. Подразделения группировки "Марун" вообще практически расформированы", - сказал Балицкий агентству.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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ПМЭФ-2024В миреЗапорожьеХарьковВооруженные силы Украины
 
 
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