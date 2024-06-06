https://ria.ru/20240606/svo-1951086389.html
В подконтрольной ВСУ части ДНР объявили обязательную эвакуацию детей
В подконтрольной ВСУ части ДНР объявили обязательную эвакуацию детей - РИА Новости, 06.06.2024
В подконтрольной ВСУ части ДНР объявили обязательную эвакуацию детей
Обязательная эвакуация детей объявлена в ряде населенных пунктов в подконтрольной ВСУ части Донецкой народной республики, сообщил в четверг назначенный... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T17:09
2024-06-06T17:09
2024-06-06T17:24
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
авдеевка
сумская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Обязательная эвакуация детей объявлена в ряде населенных пунктов в подконтрольной ВСУ части Донецкой народной республики, сообщил в четверг назначенный украинскими властями глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в своем Telegram-канале."Координационный штаб по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения согласовал решение об эвакуации детей с их родителями или другими законными представителями из города Лиман, сел Липовое, Новое, Карповка, Ставки, села Прогресс Гродовской общины, а также поселка Заря Ильиновской общины", - написал Филашкин.Он отметил, что эвакуация будет проводиться в течение 60 суток.Украинские власти регулярно объявляют о принудительной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской, Сумской областях Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.
https://radiosputnik.ru/20240531/zhertvy-1949793441.html
https://ria.ru/20240606/svo-1951084668.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, авдеевка, сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Авдеевка, Сумская область, Вооруженные силы Украины
В подконтрольной ВСУ части ДНР объявили обязательную эвакуацию детей
Глава Донецкой ОВА Филашкин: эвакуация детей объявлена в ряде населенных пунктов