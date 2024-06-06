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ВКС поразили украинский склад беспилотных катеров и площадку запуска дронов - РИА Новости, 06.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:27 06.06.2024 (обновлено: 14:43 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/svo-1950983240.html
ВКС поразили украинский склад беспилотных катеров и площадку запуска дронов
ВКС поразили украинский склад беспилотных катеров и площадку запуска дронов - РИА Новости, 06.06.2024
ВКС поразили украинский склад беспилотных катеров и площадку запуска дронов
Воздушно-космические силы и артиллерия нанесли удары по складу беспилотных катеров и площадке запуска дронов противника, сообщило Минобороны в сводке о ходе... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T13:27
2024-06-06T14:43
специальная военная операция на украине
россия
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
харьковская область
киев
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Воздушно-космические силы и артиллерия нанесли удары по складу беспилотных катеров и площадке запуска дронов противника, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. "Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации за сутки поражены склад хранения безэкипажных катеров, место подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов аэродромного типа", — говорится в публикации.Кроме того, российские военные ударили по пунктам временной дислокации наемников, скоплению живой силы и техники ВСУ в 127 районах.За минувшие сутки средства ПВО сбили 48 украинских БПЛА, противокорабельную ракету "Нептун", семь реактивных снарядов HIMARS и "Ольха".Ситуация в зоне боевых действийПодразделения группировки "Север" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенных пунктов Волчанск, Белый Колодезь, Веселое, Высокая Яруга, Жовтневое и Циркуны в Харьковской области. Кроме того, бойцы отразили шесть контратак украинских штурмовиков. Киев потерял за сутки до 140 военных.Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и поразила цели противника возле Боровой в Харьковской области, Ивановки, Колодезя и Нового в ДНР, отбиты две контратаки. ВСУ потеряли до 155 бойцов.Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также поразили цели противника в районе Верхнекаменского, Елизаветовки, Константиновки и Курдюмовки в ДНР. Потери Украины составили до 640 военнослужащих.Бойцы группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение украинским формированиям возле Евгеновки, Карловки, Новгородского и Селидово в Донецкой Народной Республике. Кроме того, отражены шесть контратак, Киев потерял до 345 военных.Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику ВСУ в районе Водяного, Нескучного и Урожайного в ДНР. Потери Украины составили до 150 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли удары по формированиям противника возле населенных пунктов Пятихатки в Запорожской области, Мыловое, Новотягинка и Ингулец в Херсонской области. ВСУ потеряли до 60 человек.
https://ria.ru/20240331/spetsoperatsiya-1936940504.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия
донецкая народная республика
харьковская область
киев
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россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, харьковская область, киев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Киев
ВКС поразили украинский склад беспилотных катеров и площадку запуска дронов

МО: ВКС поразили украинский склад беспилотных катеров и площадку запуска дронов

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкПолет истребителя-бомбардировщика Су-34
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Полет истребителя-бомбардировщика Су-34. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Воздушно-космические силы и артиллерия нанесли удары по складу беспилотных катеров и площадке запуска дронов противника, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации за сутки поражены склад хранения безэкипажных катеров, место подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов аэродромного типа", — говорится в публикации.
Истребители с гиперзвуковыми комплексами Кинжал - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
Российские военные поразили украинский цех сборки и хранения беспилотников
31 марта, 13:33
Кроме того, российские военные ударили по пунктам временной дислокации наемников, скоплению живой силы и техники ВСУ в 127 районах.
За минувшие сутки средства ПВО сбили 48 украинских БПЛА, противокорабельную ракету "Нептун", семь реактивных снарядов HIMARS и "Ольха".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18

Ситуация в зоне боевых действий

Подразделения группировки "Север" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенных пунктов Волчанск, Белый Колодезь, Веселое, Высокая Яруга, Жовтневое и Циркуны в Харьковской области. Кроме того, бойцы отразили шесть контратак украинских штурмовиков. Киев потерял за сутки до 140 военных.
Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и поразила цели противника возле Боровой в Харьковской области, Ивановки, Колодезя и Нового в ДНР, отбиты две контратаки. ВСУ потеряли до 155 бойцов.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
"Новая тактика". К чему готовятся российские войска
Вчера, 08:00
Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также поразили цели противника в районе Верхнекаменского, Елизаветовки, Константиновки и Курдюмовки в ДНР. Потери Украины составили до 640 военнослужащих.
Бойцы группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение украинским формированиям возле Евгеновки, Карловки, Новгородского и Селидово в Донецкой Народной Республике. Кроме того, отражены шесть контратак, Киев потерял до 345 военных.
Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику ВСУ в районе Водяного, Нескучного и Урожайного в ДНР. Потери Украины составили до 150 военнослужащих.
Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли удары по формированиям противника возле населенных пунктов Пятихатки в Запорожской области, Мыловое, Новотягинка и Ингулец в Херсонской области. ВСУ потеряли до 60 человек.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Пушилин заявил о продвижении российских войск в Часовом Яре
12:11
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаХарьковская областьКиев
 
 
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