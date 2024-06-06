ВКС поразили украинский склад беспилотных катеров и площадку запуска дронов
МО: ВКС поразили украинский склад беспилотных катеров и площадку запуска дронов
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Воздушно-космические силы и артиллерия нанесли удары по складу беспилотных катеров и площадке запуска дронов противника, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации за сутки поражены склад хранения безэкипажных катеров, место подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов аэродромного типа", — говорится в публикации.
Кроме того, российские военные ударили по пунктам временной дислокации наемников, скоплению живой силы и техники ВСУ в 127 районах.
За минувшие сутки средства ПВО сбили 48 украинских БПЛА, противокорабельную ракету "Нептун", семь реактивных снарядов HIMARS и "Ольха".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Ситуация в зоне боевых действий
Подразделения группировки "Север" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенных пунктов Волчанск, Белый Колодезь, Веселое, Высокая Яруга, Жовтневое и Циркуны в Харьковской области. Кроме того, бойцы отразили шесть контратак украинских штурмовиков. Киев потерял за сутки до 140 военных.
Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и поразила цели противника возле Боровой в Харьковской области, Ивановки, Колодезя и Нового в ДНР, отбиты две контратаки. ВСУ потеряли до 155 бойцов.
Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также поразили цели противника в районе Верхнекаменского, Елизаветовки, Константиновки и Курдюмовки в ДНР. Потери Украины составили до 640 военнослужащих.
Бойцы группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение украинским формированиям возле Евгеновки, Карловки, Новгородского и Селидово в Донецкой Народной Республике. Кроме того, отражены шесть контратак, Киев потерял до 345 военных.
Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику ВСУ в районе Водяного, Нескучного и Урожайного в ДНР. Потери Украины составили до 150 военнослужащих.
Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли удары по формированиям противника возле населенных пунктов Пятихатки в Запорожской области, Мыловое, Новотягинка и Ингулец в Херсонской области. ВСУ потеряли до 60 человек.