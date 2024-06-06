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Пушилин заявил о значительных успехах ВС России на двух направлениях - РИА Новости, 06.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
12:43 06.06.2024 (обновлено: 13:04 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/svo-1950962002.html
Пушилин заявил о значительных успехах ВС России на двух направлениях
Пушилин заявил о значительных успехах ВС России на двух направлениях - РИА Новости, 06.06.2024
Пушилин заявил о значительных успехах ВС России на двух направлениях
Фиксируются определенные успехи у российских войск на авдеевском направлении и в направлении Очеретино в Донецкой Народной Республике, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T12:43
2024-06-06T13:04
пмэф-2024
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Фиксируются определенные успехи у российских войск на авдеевском направлении и в направлении Очеретино в Донецкой Народной Республике, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. "На авдеевском направлении мы видим определенные успехи. Мы видим и недавнее освобождение Нетайлово и Уманска, то есть небольшие населенные пункты, но в плане военной составляющей они играют достаточно важную роль. Также видим в направлении Очеретино определенного рода продвижение", - сказал Пушили на полях Петербургского международного экономического форума. Он уточнил, что на одних участках фронта в ДНР идет более интенсивное продвижение, на других применяется тактика закрепления и планомерного продвижения. "Здесь зависит от ряда факторов, но здесь выполняется основная задача верховного главнокомандующего – это беречь личных составов, но при этом продвигаться и освобождать территорию", - добавил Пушилин. Минобороны РФ 3 июня сообщало, что военнослужащие российской группировки войск "Центр" нанесли поражение украинским формированиям у Новгородского, отразили четыре контратаки у Очеретино и Новопокровского в ДНР, потери Киева составили до 585 солдат.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240606/svo-1950917577.html
https://ria.ru/20240605/spetsoperatsiya-1950660155.html
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донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы рф
ПМЭФ-2024, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ
Пушилин заявил о значительных успехах ВС России на двух направлениях

Глава ДНР Пушилин: у ВС России есть успехи на Авдеевском направлении и Очеретино

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Фиксируются определенные успехи у российских войск на авдеевском направлении и в направлении Очеретино в Донецкой Народной Республике, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
"На авдеевском направлении мы видим определенные успехи. Мы видим и недавнее освобождение Нетайлово и Уманска, то есть небольшие населенные пункты, но в плане военной составляющей они играют достаточно важную роль. Также видим в направлении Очеретино определенного рода продвижение", - сказал Пушили на полях Петербургского международного экономического форума.
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
ВС России ударили по району, откуда обстреливают Энергодар
10:59
Он уточнил, что на одних участках фронта в ДНР идет более интенсивное продвижение, на других применяется тактика закрепления и планомерного продвижения.
"Здесь зависит от ряда факторов, но здесь выполняется основная задача верховного главнокомандующего – это беречь личных составов, но при этом продвигаться и освобождать территорию", - добавил Пушилин.
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ВС России уничтожили склады с оружием и техникой "Иностранного легиона"
Вчера, 13:29
Минобороны РФ 3 июня сообщало, что военнослужащие российской группировки войск "Центр" нанесли поражение украинским формированиям у Новгородского, отразили четыре контратаки у Очеретино и Новопокровского в ДНР, потери Киева составили до 585 солдат.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Денис Пушилин: все русские города должны быть освобождены
12 мая, 13:00
 
ПМЭФ-2024Донецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы РФ
 
 
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