https://ria.ru/20240606/svo-1950962002.html

Пушилин заявил о значительных успехах ВС России на двух направлениях

Пушилин заявил о значительных успехах ВС России на двух направлениях - РИА Новости, 06.06.2024

Пушилин заявил о значительных успехах ВС России на двух направлениях

Фиксируются определенные успехи у российских войск на авдеевском направлении и в направлении Очеретино в Донецкой Народной Республике, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T12:43

2024-06-06T12:43

2024-06-06T13:04

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донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Фиксируются определенные успехи у российских войск на авдеевском направлении и в направлении Очеретино в Донецкой Народной Республике, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. "На авдеевском направлении мы видим определенные успехи. Мы видим и недавнее освобождение Нетайлово и Уманска, то есть небольшие населенные пункты, но в плане военной составляющей они играют достаточно важную роль. Также видим в направлении Очеретино определенного рода продвижение", - сказал Пушили на полях Петербургского международного экономического форума. Он уточнил, что на одних участках фронта в ДНР идет более интенсивное продвижение, на других применяется тактика закрепления и планомерного продвижения. "Здесь зависит от ряда факторов, но здесь выполняется основная задача верховного главнокомандующего – это беречь личных составов, но при этом продвигаться и освобождать территорию", - добавил Пушилин. Минобороны РФ 3 июня сообщало, что военнослужащие российской группировки войск "Центр" нанесли поражение украинским формированиям у Новгородского, отразили четыре контратаки у Очеретино и Новопокровского в ДНР, потери Киева составили до 585 солдат.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240606/svo-1950917577.html

https://ria.ru/20240605/spetsoperatsiya-1950660155.html

https://ria.ru/20240512/pushilin-1945335696.html

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донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы рф