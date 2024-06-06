Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку и Горловке семнадцать снарядов
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Донецка
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 июн – РИА Новости. Украинские войска утром за час несколько раз обстреляли Петровский район Донецка и Горловку, выпустив семнадцать снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило в четверг в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:15 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм. 7:20 – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм… 07:25 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении опубликованном представительством.
Кроме того, в 8.10 и 8.20 было выпущено по три снаряда по Никитовскому району Горловки. О последствиях пока не сообщается.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.