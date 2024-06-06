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Киев показал, что Херсонская область ему не нужна, заявил Алексеенко - РИА Новости, 06.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:11 06.06.2024 (обновлено: 11:13 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/svo-1950881501.html
Киев показал, что Херсонская область ему не нужна, заявил Алексеенко
Киев показал, что Херсонская область ему не нужна, заявил Алексеенко - РИА Новости, 06.06.2024
Киев показал, что Херсонская область ему не нужна, заявил Алексеенко
Терактом на Каховской ГЭС киевский режим показал, что Херсонская область ему не нужна, заявил РИА Новости председатель правительства региона Андрей Алексеенко в РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T09:11
2024-06-06T11:13
специальная военная операция на украине
херсонская область
днепр (город)
россия
андрей алексеенко
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ГЕНИЧЕСК, 6 июн – РИА Новости. Терактом на Каховской ГЭС киевский режим показал, что Херсонская область ему не нужна, заявил РИА Новости председатель правительства региона Андрей Алексеенко в годовщину подрыва плотины гидроэлектростанции. Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ударов, нанесённых украинскими войсками. Вода из водохранилища большим потоком хлынула вниз по течению Днепра, затопив прибрежные города и сёла, включая Алешки и Новую Каховку. "Терактом на Каховской ГЭС год назад украинские власти чётко показали всем, что они не рассчитывают на возвращение Херсонской области и её жителей. Тот, кто собирается жить на земле, не станет своими руками превращать её в зону экологического бедствия. Не станет уничтожать критическую инфраструктуру, которая была основой экономики и жизни людей", - сказал Алексеенко. Россия же, по его словам, не только ликвидировала ущерб от катастрофического наводнения, но и отремонтировала в области больше 500 километров дорог, десятки социальных объектов: школ, детских садов, корпусов больниц, ввела в строй 16 промышленных предприятий. "А что сделано за год на украинском пока еще берегу Днепра? Ну кроме того, что открыли охоту на людей в тотальной мобилизации? Ничего. Собственно, вот и ответ - кому земля мать, а кому мачеха", - подчеркнул собеседник агентства. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240606/svo-1950877453.html
https://ria.ru/20240606/svo-1950876345.html
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херсонская область
днепр (город)
россия
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херсонская область , днепр (город), россия, андрей алексеенко
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Днепр (город), Россия, Андрей Алексеенко
Киев показал, что Херсонская область ему не нужна, заявил Алексеенко

Правительство региона: Киев показал, что Херсонская область ему не нужна

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Херсонской областиПредседатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко
Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Херсонской области
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 6 июн – РИА Новости. Терактом на Каховской ГЭС киевский режим показал, что Херсонская область ему не нужна, заявил РИА Новости председатель правительства региона Андрей Алексеенко в годовщину подрыва плотины гидроэлектростанции.
Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ударов, нанесённых украинскими войсками. Вода из водохранилища большим потоком хлынула вниз по течению Днепра, затопив прибрежные города и сёла, включая Алешки и Новую Каховку.
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"Терактом на Каховской ГЭС год назад украинские власти чётко показали всем, что они не рассчитывают на возвращение Херсонской области и её жителей. Тот, кто собирается жить на земле, не станет своими руками превращать её в зону экологического бедствия. Не станет уничтожать критическую инфраструктуру, которая была основой экономики и жизни людей", - сказал Алексеенко.
Россия же, по его словам, не только ликвидировала ущерб от катастрофического наводнения, но и отремонтировала в области больше 500 километров дорог, десятки социальных объектов: школ, детских садов, корпусов больниц, ввела в строй 16 промышленных предприятий.
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"А что сделано за год на украинском пока еще берегу Днепра? Ну кроме того, что открыли охоту на людей в тотальной мобилизации? Ничего. Собственно, вот и ответ - кому земля мать, а кому мачеха", - подчеркнул собеседник агентства.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьДнепр (город)РоссияАндрей Алексеенко
 
 
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