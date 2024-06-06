Киев показал, что Херсонская область ему не нужна, заявил Алексеенко
Правительство региона: Киев показал, что Херсонская область ему не нужна
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Херсонской областиПредседатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Херсонской области
ГЕНИЧЕСК, 6 июн – РИА Новости. Терактом на Каховской ГЭС киевский режим показал, что Херсонская область ему не нужна, заявил РИА Новости председатель правительства региона Андрей Алексеенко в годовщину подрыва плотины гидроэлектростанции.
Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ударов, нанесённых украинскими войсками. Вода из водохранилища большим потоком хлынула вниз по течению Днепра, затопив прибрежные города и сёла, включая Алешки и Новую Каховку.
"Терактом на Каховской ГЭС год назад украинские власти чётко показали всем, что они не рассчитывают на возвращение Херсонской области и её жителей. Тот, кто собирается жить на земле, не станет своими руками превращать её в зону экологического бедствия. Не станет уничтожать критическую инфраструктуру, которая была основой экономики и жизни людей", - сказал Алексеенко.
Россия же, по его словам, не только ликвидировала ущерб от катастрофического наводнения, но и отремонтировала в области больше 500 километров дорог, десятки социальных объектов: школ, детских садов, корпусов больниц, ввела в строй 16 промышленных предприятий.
"А что сделано за год на украинском пока еще берегу Днепра? Ну кроме того, что открыли охоту на людей в тотальной мобилизации? Ничего. Собственно, вот и ответ - кому земля мать, а кому мачеха", - подчеркнул собеседник агентства.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.