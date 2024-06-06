https://ria.ru/20240606/svo-1950881501.html

Киев показал, что Херсонская область ему не нужна, заявил Алексеенко

Киев показал, что Херсонская область ему не нужна, заявил Алексеенко - РИА Новости, 06.06.2024

Киев показал, что Херсонская область ему не нужна, заявил Алексеенко

Терактом на Каховской ГЭС киевский режим показал, что Херсонская область ему не нужна, заявил РИА Новости председатель правительства региона Андрей Алексеенко в РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T09:11

2024-06-06T09:11

2024-06-06T11:13

специальная военная операция на украине

херсонская область

днепр (город)

россия

андрей алексеенко

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ГЕНИЧЕСК, 6 июн – РИА Новости. Терактом на Каховской ГЭС киевский режим показал, что Херсонская область ему не нужна, заявил РИА Новости председатель правительства региона Андрей Алексеенко в годовщину подрыва плотины гидроэлектростанции. Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ударов, нанесённых украинскими войсками. Вода из водохранилища большим потоком хлынула вниз по течению Днепра, затопив прибрежные города и сёла, включая Алешки и Новую Каховку. "Терактом на Каховской ГЭС год назад украинские власти чётко показали всем, что они не рассчитывают на возвращение Херсонской области и её жителей. Тот, кто собирается жить на земле, не станет своими руками превращать её в зону экологического бедствия. Не станет уничтожать критическую инфраструктуру, которая была основой экономики и жизни людей", - сказал Алексеенко. Россия же, по его словам, не только ликвидировала ущерб от катастрофического наводнения, но и отремонтировала в области больше 500 километров дорог, десятки социальных объектов: школ, детских садов, корпусов больниц, ввела в строй 16 промышленных предприятий. "А что сделано за год на украинском пока еще берегу Днепра? Ну кроме того, что открыли охоту на людей в тотальной мобилизации? Ничего. Собственно, вот и ответ - кому земля мать, а кому мачеха", - подчеркнул собеседник агентства. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240606/svo-1950877453.html

https://ria.ru/20240606/svo-1950876345.html

https://ria.ru/20240606/neftebaza-1950856000.html

херсонская область

днепр (город)

россия

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херсонская область , днепр (город), россия, андрей алексеенко