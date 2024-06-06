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Силы ПВО за ночь уничтожили 19 дронов ВСУ и ракету "Нептун"
Силы ПВО за ночь уничтожили 19 дронов ВСУ и ракету "Нептун" - РИА Новости, 06.06.2024
Силы ПВО за ночь уничтожили 19 дронов ВСУ и ракету "Нептун"
Российские системы ПВО в ночь на четверг сбили 13 украинских беспилотников в небе над Крымом, шесть - над Белгородской областью, а также противокорабельную... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T08:19
2024-06-06T08:19
2024-06-06T09:50
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО в ночь на четверг сбили 13 украинских беспилотников в небе над Крымом, шесть - над Белгородской областью, а также противокорабельную ракету "Нептун" над Ростовской областью, сообщили в Минобороны РФ. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено тринадцать украинских БПЛА над территорией республики Крым, шесть БПЛА над Белгородской областью и одна противокорабельная ракета "Нептун" над территорией Ростовской области", - говорится в сообщении.
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безопасность, белгородская область, ростовская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Ростовская область, Россия
Силы ПВО за ночь уничтожили 19 дронов ВСУ и ракету "Нептун"
Минобороны: силы ПВО уничтожили 19 дронов ВСУ и одну ракету "Нептун"