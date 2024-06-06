https://ria.ru/20240606/svo-1950876345.html

Силы ПВО за ночь уничтожили 19 дронов ВСУ и ракету "Нептун"

Силы ПВО за ночь уничтожили 19 дронов ВСУ и ракету "Нептун" - РИА Новости, 06.06.2024

Силы ПВО за ночь уничтожили 19 дронов ВСУ и ракету "Нептун"

Российские системы ПВО в ночь на четверг сбили 13 украинских беспилотников в небе над Крымом, шесть - над Белгородской областью, а также противокорабельную... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T08:19

2024-06-06T08:19

2024-06-06T09:50

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

ростовская область

россия

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО в ночь на четверг сбили 13 украинских беспилотников в небе над Крымом, шесть - над Белгородской областью, а также противокорабельную ракету "Нептун" над Ростовской областью, сообщили в Минобороны РФ. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено тринадцать украинских БПЛА над территорией республики Крым, шесть БПЛА над Белгородской областью и одна противокорабельная ракета "Нептун" над территорией Ростовской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240605/oruzhie-1950801901.html

белгородская область

ростовская область

россия

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