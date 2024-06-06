https://ria.ru/20240606/sud-1951127263.html

В Москве пятеро мошенников получили от шести до девяти лет тюрьмы

В Москве пятеро мошенников получили от шести до девяти лет тюрьмы - РИА Новости, 06.06.2024

В Москве пятеро мошенников получили от шести до девяти лет тюрьмы

В Москве суд назначил от шести до девяти лет лишения свободы банде из пяти мошенников, обманувших более 190 граждан почти на 200 миллионов рублей, сообщается в... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T18:46

2024-06-06T18:46

2024-06-06T18:48

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. В Москве суд назначил от шести до девяти лет лишения свободы банде из пяти мошенников, обманувших более 190 граждан почти на 200 миллионов рублей, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа. "В Москве осуждены пятеро участников группы мошенников, обманувшие 190 человек почти на 200 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Для совершения мошенничеств обвиняемые использовали три коммерческие организации. Заключая фиктивные договоры с потерпевшими преимущественно пожилого возраста, желающими получить прибыль по договорам инвестиционного займа, они изначально не намеревались выполнять условия по возврату денег и процентов за пользование привлеченными финансами. "В результате противоправной деятельности злоумышленников в период с марта 2015 по сентябрь 2016 года пострадали свыше 190 граждан. Общий материальный ущерб составил почти 200 миллионов рублей", - добавляется в сообщении. Полицейским следствием были возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), которые соединены в одно производство. Суд признал фигурантов виновными в совершении указанных преступлений и назначил им наказание от шести до девяти лет лишения свободы. Еще один соучастник находится в международном розыске. Приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20240513/moshenniki-1945501190.html

https://ria.ru/20240606/borba-1951062635.html

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происшествия, жилье, москва, россия