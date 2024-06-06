В Москве пятеро мошенников получили от шести до девяти лет тюрьмы
В Москве осудили банду из пяти мошенников, обманувших более 200 человек
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. В Москве суд назначил от шести до девяти лет лишения свободы банде из пяти мошенников, обманувших более 190 граждан почти на 200 миллионов рублей, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа.
"В Москве осуждены пятеро участников группы мошенников, обманувшие 190 человек почти на 200 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Для совершения мошенничеств обвиняемые использовали три коммерческие организации. Заключая фиктивные договоры с потерпевшими преимущественно пожилого возраста, желающими получить прибыль по договорам инвестиционного займа, они изначально не намеревались выполнять условия по возврату денег и процентов за пользование привлеченными финансами.
"В результате противоправной деятельности злоумышленников в период с марта 2015 по сентябрь 2016 года пострадали свыше 190 граждан. Общий материальный ущерб составил почти 200 миллионов рублей", - добавляется в сообщении.
Полицейским следствием были возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), которые соединены в одно производство.
Суд признал фигурантов виновными в совершении указанных преступлений и назначил им наказание от шести до девяти лет лишения свободы. Еще один соучастник находится в международном розыске. Приговор в законную силу не вступил.
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