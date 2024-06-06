https://ria.ru/20240606/sud-1951015156.html
Жителя Дагестана, убившего жену и кастрировавшего себя, отправят на лечение
Жителя Дагестана, убившего жену и кастрировавшего себя, отправят на лечение - РИА Новости, 06.06.2024
Жителя Дагестана, убившего жену и кастрировавшего себя, отправят на лечение
Суд назначил принудительное психиатрическое лечение жителю Дагестана, который убил жену и вырезал ей внутренние органы, а затем кастрировал себя, сообщили в... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T14:47
2024-06-06T14:47
2024-06-06T14:47
происшествия
россия
лакский район
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МАХАЧКАЛА, 5 июн - РИА Новости. Суд назначил принудительное психиатрическое лечение жителю Дагестана, который убил жену и вырезал ей внутренние органы, а затем кастрировал себя, сообщили в пресс-службе Верховного суда республики. "Лакский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя села Шовкра, обвинявшегося в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство)… Суд с учетом приобщенного к делу заключения комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы… постановил назначить в отношении него принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением", – говорится в сообщении. Убийство произошло 25 июля 2023 года в частном доме в селе Шовкра Лакского района. Согласно материалам дела, 29-летний мужчина, страдающий хроническим психическим расстройством, после ссоры связал 38-летнюю жену и ударил ее по голове грифелем от штанги, затем напал на нее с ножом и вырезал ей часть внутренних органов. После этого мужчина кастрировал себя. Следствию он рассказал, что слышал голоса и "вытащил шайтана" из живота своей супруги.
https://ria.ru/20240606/kriminal-1951000277.html
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происшествия, россия, лакский район
Происшествия, Россия, Лакский район
Жителя Дагестана, убившего жену и кастрировавшего себя, отправят на лечение
Суд назначил принудительное лечение жителю Дагестана, который убил свою жену