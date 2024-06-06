https://ria.ru/20240606/sud-1950994426.html
Подмосковный суд арестовал главу "Империи сильнейших ведьм"
Подмосковный суд арестовал главу "Империи сильнейших ведьм" - РИА Новости, 06.06.2024
Подмосковный суд арестовал главу "Империи сильнейших ведьм"
Ивантеевский районный суд Московской области арестовал руководительницу оккультной организации "Империя сильнейших ведьм" Елену Суликову (она же - Алена... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T13:56
2024-06-06T13:56
2024-06-06T14:00
происшествия
андрей ковалев
империя сильнейших ведьм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
ИВАНТЕЕВКА (Московская обл.), 6 июн - РИА Новости. Ивантеевский районный суд Московской области арестовал руководительницу оккультной организации "Империя сильнейших ведьм" Елену Суликову (она же - Алена Полынь), обвиняемую в экстремизме и оскорблении религиозных чувств, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Ходатайство следователя удовлетворить", - огласила судья Елизавета Галкина.Срок ареста установлен по 4 августа.В суде Суликова частично признала вину, ее защита представила медицинские документы, согласно которым женщина не может находиться в СИЗО.Согласно информации подмосковного главка СК РФ, с января 2020 по декабрь 2023 года жительница Ивантеевки продавала и распространяла экстремистскую литературу, содержащую призывы к насилию в отношении священнослужителей РПЦ, публиковала в интернете видео, в котором содержатся высказывания, унижающие религиозные чувства верующих.Задержали Суликову 4 июня. Российский бизнесмен и общественный деятель Андрей Ковалев, написавший на нее заявление, рассказал РИА Новости, что женщина получала огромные средства за свои курсы о том, как стать ведьмой.
https://ria.ru/20240210/khudozhnik-1926564523.html
https://ria.ru/20230403/tresh-1862630546.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, андрей ковалев, империя сильнейших ведьм
Происшествия, Андрей Ковалев, Империя сильнейших ведьм
Подмосковный суд арестовал главу "Империи сильнейших ведьм"
Суд арестовал главу оккультной организации "Империя сильнейших ведьм" Суликову
ИВАНТЕЕВКА (Московская обл.), 6 июн - РИА Новости. Ивантеевский районный суд Московской области арестовал руководительницу оккультной организации "Империя сильнейших ведьм" Елену Суликову (она же - Алена Полынь), обвиняемую в экстремизме и оскорблении религиозных чувств, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"Ходатайство следователя удовлетворить", - огласила судья Елизавета Галкина.
Срок ареста установлен по 4 августа.
В суде Суликова частично признала вину, ее защита представила медицинские документы, согласно которым женщина не может находиться в СИЗО.
Согласно информации подмосковного главка СК РФ, с января 2020 по декабрь 2023 года жительница Ивантеевки продавала и распространяла экстремистскую литературу, содержащую призывы к насилию в отношении священнослужителей РПЦ, публиковала в интернете видео, в котором содержатся высказывания, унижающие религиозные чувства верующих.
Задержали Суликову 4 июня. Российский бизнесмен и общественный деятель Андрей Ковалев, написавший на нее заявление, рассказал РИА Новости, что женщина получала огромные средства за свои курсы о том, как стать ведьмой.