https://ria.ru/20240606/sud-1950994426.html

Подмосковный суд арестовал главу "Империи сильнейших ведьм"

Подмосковный суд арестовал главу "Империи сильнейших ведьм" - РИА Новости, 06.06.2024

Подмосковный суд арестовал главу "Империи сильнейших ведьм"

Ивантеевский районный суд Московской области арестовал руководительницу оккультной организации "Империя сильнейших ведьм" Елену Суликову (она же - Алена... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T13:56

2024-06-06T13:56

2024-06-06T14:00

происшествия

андрей ковалев

империя сильнейших ведьм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg

ИВАНТЕЕВКА (Московская обл.), 6 июн - РИА Новости. Ивантеевский районный суд Московской области арестовал руководительницу оккультной организации "Империя сильнейших ведьм" Елену Суликову (она же - Алена Полынь), обвиняемую в экстремизме и оскорблении религиозных чувств, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Ходатайство следователя удовлетворить", - огласила судья Елизавета Галкина.Срок ареста установлен по 4 августа.В суде Суликова частично признала вину, ее защита представила медицинские документы, согласно которым женщина не может находиться в СИЗО.Согласно информации подмосковного главка СК РФ, с января 2020 по декабрь 2023 года жительница Ивантеевки продавала и распространяла экстремистскую литературу, содержащую призывы к насилию в отношении священнослужителей РПЦ, публиковала в интернете видео, в котором содержатся высказывания, унижающие религиозные чувства верующих.Задержали Суликову 4 июня. Российский бизнесмен и общественный деятель Андрей Ковалев, написавший на нее заявление, рассказал РИА Новости, что женщина получала огромные средства за свои курсы о том, как стать ведьмой.

https://ria.ru/20240210/khudozhnik-1926564523.html

https://ria.ru/20230403/tresh-1862630546.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, андрей ковалев, империя сильнейших ведьм