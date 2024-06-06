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Подмосковный суд арестовал главу "Империи сильнейших ведьм" - РИА Новости, 06.06.2024
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13:56 06.06.2024 (обновлено: 14:00 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/sud-1950994426.html
Подмосковный суд арестовал главу "Империи сильнейших ведьм"
Подмосковный суд арестовал главу "Империи сильнейших ведьм" - РИА Новости, 06.06.2024
Подмосковный суд арестовал главу "Империи сильнейших ведьм"
Ивантеевский районный суд Московской области арестовал руководительницу оккультной организации "Империя сильнейших ведьм" Елену Суликову (она же - Алена... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T13:56
2024-06-06T14:00
происшествия
андрей ковалев
империя сильнейших ведьм
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ИВАНТЕЕВКА (Московская обл.), 6 июн - РИА Новости. Ивантеевский районный суд Московской области арестовал руководительницу оккультной организации "Империя сильнейших ведьм" Елену Суликову (она же - Алена Полынь), обвиняемую в экстремизме и оскорблении религиозных чувств, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Ходатайство следователя удовлетворить", - огласила судья Елизавета Галкина.Срок ареста установлен по 4 августа.В суде Суликова частично признала вину, ее защита представила медицинские документы, согласно которым женщина не может находиться в СИЗО.Согласно информации подмосковного главка СК РФ, с января 2020 по декабрь 2023 года жительница Ивантеевки продавала и распространяла экстремистскую литературу, содержащую призывы к насилию в отношении священнослужителей РПЦ, публиковала в интернете видео, в котором содержатся высказывания, унижающие религиозные чувства верующих.Задержали Суликову 4 июня. Российский бизнесмен и общественный деятель Андрей Ковалев, написавший на нее заявление, рассказал РИА Новости, что женщина получала огромные средства за свои курсы о том, как стать ведьмой.
https://ria.ru/20240210/khudozhnik-1926564523.html
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происшествия, андрей ковалев, империя сильнейших ведьм
Происшествия, Андрей Ковалев, Империя сильнейших ведьм
Подмосковный суд арестовал главу "Империи сильнейших ведьм"

Суд арестовал главу оккультной организации "Империя сильнейших ведьм" Суликову

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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ИВАНТЕЕВКА (Московская обл.), 6 июн - РИА Новости. Ивантеевский районный суд Московской области арестовал руководительницу оккультной организации "Империя сильнейших ведьм" Елену Суликову (она же - Алена Полынь), обвиняемую в экстремизме и оскорблении религиозных чувств, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"Ходатайство следователя удовлетворить", - огласила судья Елизавета Галкина.
Скульптура богини Фемиды в здании суда - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
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Срок ареста установлен по 4 августа.
В суде Суликова частично признала вину, ее защита представила медицинские документы, согласно которым женщина не может находиться в СИЗО.
Согласно информации подмосковного главка СК РФ, с января 2020 по декабрь 2023 года жительница Ивантеевки продавала и распространяла экстремистскую литературу, содержащую призывы к насилию в отношении священнослужителей РПЦ, публиковала в интернете видео, в котором содержатся высказывания, унижающие религиозные чувства верующих.
Задержали Суликову 4 июня. Российский бизнесмен и общественный деятель Андрей Ковалев, написавший на нее заявление, рассказал РИА Новости, что женщина получала огромные средства за свои курсы о том, как стать ведьмой.
Трэш-блогер Станислав Базаров - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
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ПроисшествияАндрей КовалевИмперия сильнейших ведьм
 
 
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