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Четыре жалобы на решение по "Макфе" поступили в суд Челябинска - РИА Новости, 06.06.2024
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12:21 06.06.2024 (обновлено: 12:31 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/sud-1950951841.html
Четыре жалобы на решение по "Макфе" поступили в суд Челябинска
Четыре жалобы на решение по "Макфе" поступили в суд Челябинска - РИА Новости, 06.06.2024
Четыре жалобы на решение по "Макфе" поступили в суд Челябинска
Четыре частные жалобы на решение об удовлетворении иска Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества группы "Макфа" поступили в Центральный... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T12:21
2024-06-06T12:31
михаил юревич
вадим белоусов
людмила айвар
происшествия
макфа (макfa)
челябинск
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ЧЕЛЯБИНСК, 6 июн – РИА Новости. Четыре частные жалобы на решение об удовлетворении иска Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества группы "Макфа" поступили в Центральный районный суд Челябинска, сообщается на сайте суда. Центральный районный суд Челябинска 8 мая удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход Российской Федерации имущества "Макфы". В соответчиках по нему значились более 30 компаний и 10 человек, в том числе основатель "Макфы" экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, его отец Валерий Юревич, а также бывший гендиректор "Макфы" экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов. Заседания по делу проходили в закрытом от СМИ режиме. Частные жалобы на решение районного суда поданы ответчиками, всего в июне подано 4 жалобы, указывается в карточке дела. Все жалобы зарегистрированы в суде. Кроме того, в карточке дела указано, что в мае были поданы в суд 5 апелляционных жалоб на решение суда. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, иски поданы к Белоусову и Юревичу из-за нарушений ими антикоррупционного законодательства, а также к их родственникам и тем, кто имел доступ к управлению компаниями концерна. Адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы семьи Михаила Юревича, 23 мая сообщила РИА Новости, что "Макфа", "Смак" и почти все остальные активы уже стали собственностью государства. "Макфа" входит в топ-5 крупнейших в мире производителей макарон. Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки, экспортируется она более чем в 25 стран.
https://ria.ru/20240506/makfa-1944145001.html
https://ria.ru/20240508/makfa-1944700310.html
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михаил юревич, вадим белоусов, людмила айвар, происшествия, макфа (макfa), челябинск
Михаил Юревич, Вадим Белоусов, Людмила Айвар, Происшествия, Макфа (Макfa), Челябинск
Четыре жалобы на решение по "Макфе" поступили в суд Челябинска

Четыре жалобы на решение об обращении имущества "Макфы" поступили в суд

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
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ЧЕЛЯБИНСК, 6 июн – РИА Новости. Четыре частные жалобы на решение об удовлетворении иска Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества группы "Макфа" поступили в Центральный районный суд Челябинска, сообщается на сайте суда.
Центральный районный суд Челябинска 8 мая удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход Российской Федерации имущества "Макфы". В соответчиках по нему значились более 30 компаний и 10 человек, в том числе основатель "Макфы" экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, его отец Валерий Юревич, а также бывший гендиректор "Макфы" экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов. Заседания по делу проходили в закрытом от СМИ режиме.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Челябинский суд отказался отдавать в арбитраж иск по делу "Макфы"
6 мая, 14:35
Частные жалобы на решение районного суда поданы ответчиками, всего в июне подано 4 жалобы, указывается в карточке дела. Все жалобы зарегистрированы в суде.
Кроме того, в карточке дела указано, что в мае были поданы в суд 5 апелляционных жалоб на решение суда.
По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, иски поданы к Белоусову и Юревичу из-за нарушений ими антикоррупционного законодательства, а также к их родственникам и тем, кто имел доступ к управлению компаниями концерна.
Адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы семьи Михаила Юревича, 23 мая сообщила РИА Новости, что "Макфа", "Смак" и почти все остальные активы уже стали собственностью государства.
"Макфа" входит в топ-5 крупнейших в мире производителей макарон. Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки, экспортируется она более чем в 25 стран.
Вывеска на здании компании АО Макфа в Челябинской области. - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Суд обратил активы "Макфы" в доход государства
8 мая, 15:42
 
Михаил ЮревичВадим БелоусовЛюдмила АйварПроисшествияМакфа (Макfa)Челябинск
 
 
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