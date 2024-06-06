https://ria.ru/20240606/sud-1950951841.html

Четыре жалобы на решение по "Макфе" поступили в суд Челябинска

Четыре жалобы на решение по "Макфе" поступили в суд Челябинска - РИА Новости, 06.06.2024

Четыре жалобы на решение по "Макфе" поступили в суд Челябинска

Четыре частные жалобы на решение об удовлетворении иска Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества группы "Макфа" поступили в Центральный... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T12:21

2024-06-06T12:21

2024-06-06T12:31

михаил юревич

вадим белоусов

людмила айвар

происшествия

макфа (макfa)

челябинск

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ЧЕЛЯБИНСК, 6 июн – РИА Новости. Четыре частные жалобы на решение об удовлетворении иска Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества группы "Макфа" поступили в Центральный районный суд Челябинска, сообщается на сайте суда. Центральный районный суд Челябинска 8 мая удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход Российской Федерации имущества "Макфы". В соответчиках по нему значились более 30 компаний и 10 человек, в том числе основатель "Макфы" экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, его отец Валерий Юревич, а также бывший гендиректор "Макфы" экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов. Заседания по делу проходили в закрытом от СМИ режиме. Частные жалобы на решение районного суда поданы ответчиками, всего в июне подано 4 жалобы, указывается в карточке дела. Все жалобы зарегистрированы в суде. Кроме того, в карточке дела указано, что в мае были поданы в суд 5 апелляционных жалоб на решение суда. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, иски поданы к Белоусову и Юревичу из-за нарушений ими антикоррупционного законодательства, а также к их родственникам и тем, кто имел доступ к управлению компаниями концерна. Адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы семьи Михаила Юревича, 23 мая сообщила РИА Новости, что "Макфа", "Смак" и почти все остальные активы уже стали собственностью государства. "Макфа" входит в топ-5 крупнейших в мире производителей макарон. Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки, экспортируется она более чем в 25 стран.

https://ria.ru/20240506/makfa-1944145001.html

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челябинск

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михаил юревич, вадим белоусов, людмила айвар, происшествия, макфа (макfa), челябинск