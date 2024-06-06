https://ria.ru/20240606/subianto-1950871128.html

Избранный президент Индонезии может посетить Россию

Избранный президент Индонезии может посетить Россию - РИА Новости, 06.06.2024

Избранный президент Индонезии может посетить Россию

Избранный президент Индонезии Прабово Субианто может посетить Россию с официальным визитом, заявил РИА Новости посол Индонезии в России Джосе Тавареш. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T07:35

2024-06-06T07:35

2024-06-06T07:35

в мире

индонезия

россия

прабово субианто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926877273_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_bdf8dbd5b2ba7b58d2e06c87cbe25115.jpg

ДЖАКАРТА, 6 июн - РИА Новости. Избранный президент Индонезии Прабово Субианто может посетить Россию с официальным визитом, заявил РИА Новости посол Индонезии в России Джосе Тавареш. "Конечно, окончательный итог будет зависеть от решений Субианто, когда он вступит в должность президента. Однако я думаю, что он приедет. Россия уже принимала его с визитом в прошлом в качестве министра обороны - в последний раз в 2021 году, когда он приезжал сюда для бизнес-переговоров", - отметил дипломат. Прабово Субианто, ранее занимавший пост министра обороны страны, победил на февральских выборах в Индонезии. Инаугурация Субианто пройдет 20 октября.

https://ria.ru/20240316/parlamentariy-1933513010.html

индонезия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, индонезия, россия, прабово субианто