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Избранный президент Индонезии может посетить Россию - РИА Новости, 06.06.2024
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07:35 06.06.2024
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Избранный президент Индонезии может посетить Россию
Избранный президент Индонезии может посетить Россию - РИА Новости, 06.06.2024
Избранный президент Индонезии может посетить Россию
Избранный президент Индонезии Прабово Субианто может посетить Россию с официальным визитом, заявил РИА Новости посол Индонезии в России Джосе Тавареш. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T07:35
2024-06-06T07:35
в мире
индонезия
россия
прабово субианто
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ДЖАКАРТА, 6 июн - РИА Новости. Избранный президент Индонезии Прабово Субианто может посетить Россию с официальным визитом, заявил РИА Новости посол Индонезии в России Джосе Тавареш. "Конечно, окончательный итог будет зависеть от решений Субианто, когда он вступит в должность президента. Однако я думаю, что он приедет. Россия уже принимала его с визитом в прошлом в качестве министра обороны - в последний раз в 2021 году, когда он приезжал сюда для бизнес-переговоров", - отметил дипломат. Прабово Субианто, ранее занимавший пост министра обороны страны, победил на февральских выборах в Индонезии. Инаугурация Субианто пройдет 20 октября.
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в мире, индонезия, россия, прабово субианто
В мире, Индонезия, Россия, Прабово Субианто
Избранный президент Индонезии может посетить Россию

Посол Индонезии в РФ Тавареш: избранный президент Субианто может посетить Россию

© AP Photo / TrisnadiПрезидент Индонезии Прабово Субианто
Президент Индонезии Прабово Субианто - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© AP Photo / Trisnadi
Президент Индонезии Прабово Субианто. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 6 июн - РИА Новости. Избранный президент Индонезии Прабово Субианто может посетить Россию с официальным визитом, заявил РИА Новости посол Индонезии в России Джосе Тавареш.
"Конечно, окончательный итог будет зависеть от решений Субианто, когда он вступит в должность президента. Однако я думаю, что он приедет. Россия уже принимала его с визитом в прошлом в качестве министра обороны - в последний раз в 2021 году, когда он приезжал сюда для бизнес-переговоров", - отметил дипломат.
Работа Информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Парламентарий из Индонезии отметил прозрачность выборов в России
16 марта, 16:29
Прабово Субианто, ранее занимавший пост министра обороны страны, победил на февральских выборах в Индонезии. Инаугурация Субианто пройдет 20 октября.
 
В миреИндонезияРоссияПрабово Субианто
 
 
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