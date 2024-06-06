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Избранный президент Индонезии может посетить Россию
Избранный президент Индонезии может посетить Россию - РИА Новости, 06.06.2024
Избранный президент Индонезии может посетить Россию
Избранный президент Индонезии Прабово Субианто может посетить Россию с официальным визитом, заявил РИА Новости посол Индонезии в России Джосе Тавареш. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T07:35
2024-06-06T07:35
2024-06-06T07:35
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ДЖАКАРТА, 6 июн - РИА Новости. Избранный президент Индонезии Прабово Субианто может посетить Россию с официальным визитом, заявил РИА Новости посол Индонезии в России Джосе Тавареш. "Конечно, окончательный итог будет зависеть от решений Субианто, когда он вступит в должность президента. Однако я думаю, что он приедет. Россия уже принимала его с визитом в прошлом в качестве министра обороны - в последний раз в 2021 году, когда он приезжал сюда для бизнес-переговоров", - отметил дипломат. Прабово Субианто, ранее занимавший пост министра обороны страны, победил на февральских выборах в Индонезии. Инаугурация Субианто пройдет 20 октября.
https://ria.ru/20240316/parlamentariy-1933513010.html
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в мире, индонезия, россия, прабово субианто
В мире, Индонезия, Россия, Прабово Субианто
Избранный президент Индонезии может посетить Россию
Посол Индонезии в РФ Тавареш: избранный президент Субианто может посетить Россию
ДЖАКАРТА, 6 июн - РИА Новости. Избранный президент Индонезии Прабово Субианто может посетить Россию с официальным визитом, заявил РИА Новости посол Индонезии в России Джосе Тавареш.
"Конечно, окончательный итог будет зависеть от решений Субианто, когда он вступит в должность президента. Однако я думаю, что он приедет. Россия уже принимала его с визитом в прошлом в качестве министра обороны - в последний раз в 2021 году, когда он приезжал сюда для бизнес-переговоров", - отметил дипломат.
Прабово Субианто, ранее занимавший пост министра обороны страны, победил на февральских выборах в Индонезии. Инаугурация Субианто пройдет 20 октября.