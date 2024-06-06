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МВД назвало инцидент со стрельбой в Москве заказным убийством

МВД назвало инцидент со стрельбой в Москве заказным убийством - РИА Новости, 06.06.2024

МВД назвало инцидент со стрельбой в Москве заказным убийством

Неизвестный на западе Москвы несколько раз выстрелил в мужчину, предварительно, совершено заказное убийство, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД России. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T11:30

2024-06-06T11:30

2024-06-06T14:37

происшествия

москва

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Неизвестный на западе Москвы несколько раз выстрелил в мужчину, предварительно, совершено заказное убийство, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД России."В полицию поступило сообщение о стрельбе возле дома на улице Алексея Свиридова. Прибывшие на место сотрудники полиции предварительно установили, что неизвестный целенаправленно произвел несколько выстрелов в мужчину из огнестрельного оружия и скрылся. По предварительной информации, совершено заказное убийство", — уточнили в ведомстве.Сотрудники полиции принимают необходимые меры для задержания злоумышленника.Как уточнял РИА Новости представитель экстренных служб столицы, инцидент произошел возле эстакады в районе дома 13 на улице Алексея Свиридова. Неизвестный стрелял из автомата, погиб один человек. На месте происшествия обнаружили тело мужчины 1989 года рождения с признаками насильственной смерти. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, погибшего зовут Константин Балишанский, дальнейшая информация устанавливается.Как позднее заявил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, нападавшего, предварительно обнаружили на улице Матвеевская в районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы.Он уточнил, что стрелявший был одет во все черное. На лице у него была маска синего цвета, а на ногах — военные берцы.СК возбудил уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия. Следователи и криминалисты изучают записи с камер видеонаблюдения, допрашивают очевидцев произошедшего.На участке улицы Свиридова временно перекрыли движение от владения 17 до дома 7, добавили в департаменте транспорта Москвы.

москва

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2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с улицы Алексея Свиридова в Москве, где было совершено заказное убийство Кадры с улицы Алексея Свиридова в Москве, где было совершено заказное убийство. На месте много сотрудников полиции. 2024-06-06T11:30 true PT0M05S

Правоохранители работают в доме на западе Москвы, где жил убитый мужчина Правоохранители работают в доме на западе Москвы, где жил застреленный неподалеку мужчина, передает корреспондент РИА Новости. По данным источника, убитый - 34-летний Константин Балишанский, другая информация (как и мотивы стрелявшего) уточняется. 2024-06-06T11:30 true PT0M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва