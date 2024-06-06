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МВД назвало инцидент со стрельбой в Москве заказным убийством - РИА Новости, 06.06.2024
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11:30 06.06.2024 (обновлено: 14:37 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/strelba-1950931296.html
МВД назвало инцидент со стрельбой в Москве заказным убийством
МВД назвало инцидент со стрельбой в Москве заказным убийством - РИА Новости, 06.06.2024
МВД назвало инцидент со стрельбой в Москве заказным убийством
Неизвестный на западе Москвы несколько раз выстрелил в мужчину, предварительно, совершено заказное убийство, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД России. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T11:30
2024-06-06T14:37
происшествия
москва
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Неизвестный на западе Москвы несколько раз выстрелил в мужчину, предварительно, совершено заказное убийство, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД России.&quot;В полицию поступило сообщение о стрельбе возле дома на улице Алексея Свиридова. Прибывшие на место сотрудники полиции предварительно установили, что неизвестный целенаправленно произвел несколько выстрелов в мужчину из огнестрельного оружия и скрылся. По предварительной информации, совершено заказное убийство&quot;, — уточнили в ведомстве.Сотрудники полиции принимают необходимые меры для задержания злоумышленника.Как уточнял РИА Новости представитель экстренных служб столицы, инцидент произошел возле эстакады в районе дома 13 на улице Алексея Свиридова. Неизвестный стрелял из автомата, погиб один человек. На месте происшествия обнаружили тело мужчины 1989 года рождения с признаками насильственной смерти. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, погибшего зовут Константин Балишанский, дальнейшая информация устанавливается.Как позднее заявил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, нападавшего, предварительно обнаружили на улице Матвеевская в районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы.Он уточнил, что стрелявший был одет во все черное. На лице у него была маска синего цвета, а на ногах — военные берцы.СК возбудил уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия. Следователи и криминалисты изучают записи с камер видеонаблюдения, допрашивают очевидцев произошедшего.На участке улицы Свиридова временно перекрыли движение от владения 17 до дома 7, добавили в департаменте транспорта Москвы.
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
60
Кадры с улицы Алексея Свиридова в Москве, где было совершено заказное убийство
Кадры с улицы Алексея Свиридова в Москве, где было совершено заказное убийство. На месте много сотрудников полиции.
2024-06-06T11:30
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Правоохранители работают в доме на западе Москвы, где жил убитый мужчина
Правоохранители работают в доме на западе Москвы, где жил застреленный неподалеку мужчина, передает корреспондент РИА Новости. По данным источника, убитый - 34-летний Константин Балишанский, другая информация (как и мотивы стрелявшего) уточняется.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
МВД назвало инцидент со стрельбой в Москве заказным убийством

МВД: предварительно, стрельба на улице Алексея Свиридова была заказным убийством

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Неизвестный на западе Москвы несколько раз выстрелил в мужчину, предварительно, совершено заказное убийство, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД России.
«

"В полицию поступило сообщение о стрельбе возле дома на улице Алексея Свиридова. Прибывшие на место сотрудники полиции предварительно установили, что неизвестный целенаправленно произвел несколько выстрелов в мужчину из огнестрельного оружия и скрылся. По предварительной информации, совершено заказное убийство", — уточнили в ведомстве.

© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramМесто происшествия, где на улице Алексея Свиридова было обнаружено тело мужчины в Москве
Место происшествия, где на улице Алексея Свиридова было обнаружено тело мужчины в Москве - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
Место происшествия, где на улице Алексея Свиридова было обнаружено тело мужчины в Москве
Сотрудники полиции принимают необходимые меры для задержания злоумышленника.
Как уточнял РИА Новости представитель экстренных служб столицы, инцидент произошел возле эстакады в районе дома 13 на улице Алексея Свиридова. Неизвестный стрелял из автомата, погиб один человек.
На месте происшествия обнаружили тело мужчины 1989 года рождения с признаками насильственной смерти. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, погибшего зовут Константин Балишанский, дальнейшая информация устанавливается.
Как позднее заявил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, нападавшего, предварительно обнаружили на улице Матвеевская в районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы.
Он уточнил, что стрелявший был одет во все черное. На лице у него была маска синего цвета, а на ногах — военные берцы.
СК возбудил уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия. Следователи и криминалисты изучают записи с камер видеонаблюдения, допрашивают очевидцев произошедшего.
На участке улицы Свиридова временно перекрыли движение от владения 17 до дома 7, добавили в департаменте транспорта Москвы.
 
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