https://ria.ru/20240606/strelba-1950922648.html

На западе Москвы мужчина открыл стрельбу из ружья

На западе Москвы мужчина открыл стрельбу из ружья - РИА Новости, 06.06.2024

На западе Москвы мужчина открыл стрельбу из ружья

Неизвестный мужчина открыл стрельбу из ружья на западе Москвы, по предварительным данным, погиб один человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T11:12

2024-06-06T11:12

2024-06-06T11:19

москва

происшествия

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Неизвестный мужчина открыл стрельбу из ружья на западе Москвы, по предварительным данным, погиб один человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."В районе дома номер 13 на улице Алексея Свиридова гражданин открыл стрельбу из ружья по людям, предварительно, один погибший", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240514/ruzhe-1945779887.html

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, происшествия