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На западе Москвы мужчина открыл стрельбу из ружья - РИА Новости, 06.06.2024
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11:12 06.06.2024 (обновлено: 11:19 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/strelba-1950922648.html
На западе Москвы мужчина открыл стрельбу из ружья
На западе Москвы мужчина открыл стрельбу из ружья - РИА Новости, 06.06.2024
На западе Москвы мужчина открыл стрельбу из ружья
Неизвестный мужчина открыл стрельбу из ружья на западе Москвы, по предварительным данным, погиб один человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T11:12
2024-06-06T11:19
москва
происшествия
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Неизвестный мужчина открыл стрельбу из ружья на западе Москвы, по предварительным данным, погиб один человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."В районе дома номер 13 на улице Алексея Свиридова гражданин открыл стрельбу из ружья по людям, предварительно, один погибший", - сказал собеседник агентства.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
На западе Москвы мужчина открыл стрельбу из ружья

На западе Москвы мужчина открыл стрельбу и, предположительно, убил человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Неизвестный мужчина открыл стрельбу из ружья на западе Москвы, по предварительным данным, погиб один человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В районе дома номер 13 на улице Алексея Свиридова гражданин открыл стрельбу из ружья по людям, предварительно, один погибший", - сказал собеседник агентства.
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