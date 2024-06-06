https://ria.ru/20240606/soglashenie-1951112985.html

Соглашение РЭЦ и Вологодской области поможет экспортерам региона

Соглашение РЭЦ и Вологодской области поможет экспортерам региона - РИА Новости, 06.06.2024

Соглашение РЭЦ и Вологодской области поможет экспортерам региона

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и Вологодская область подписали соглашение о сотрудничестве в области информационного обмена, что позволит... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T18:06

2024-06-06T18:06

2024-06-06T18:06

пмэф-2024

экономика

вологодская область

технологии

вероника никишина

георгий филимонов

россия

российский экспортный центр (рэц)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и Вологодская область подписали соглашение о сотрудничестве в области информационного обмена, что позволит компаниям-экспортерам в режиме "одного окна" получать доступ ко всем видам поддержки для внешнеторговой деятельности, сообщает РЭЦ.Документ подписали Вероника Никишина, генеральный директор Российского экспортного центра, и Георгий Филимонов, врио губернатора Вологодской области."Цель соглашения - укрепление и развитие внешнеэкономической деятельности в регионе путем получения доступных государственных и региональных мер поддержки экспорта. Благодаря этому партнерству информационные системы РЭЦ и Вологодской области будут интегрированы, что позволит местным предприятиям легко и эффективно получать доступ к поддержке на федеральном и региональном уровнях", - говорится в сообщении."Развитие информационных технологий для упрощения доступа российских компаний к инструментам поддержки экспорта является для нас приоритетом. Сегодняшнее соглашение о сотрудничестве в информационной сфере является важным шагом к интеграции наших информационных систем, что гарантирует предприятиям Вологодской области удобный доступ к поддержке", - рассказала Никишина.На государственной цифровой платформе "Мой экспорт" зарегистрировано 319 компаний из Вологодской области, более 80% из которых относятся к МСП. Они работают в различных отраслях, включая лесопромышленный комплекс, машиностроение, металлургию, пищевую и перерабатывающую промышленность, а также другие сферы АПК."Вологодские предприятия успешно продвигают свою продукцию на международном рынке. Промышленность является ключевым фактором роста экспорта из нашего региона. Основные товары экспорта включают детское питание, кондитерские изделия, муку тонкого и грубого помола, а также готовые корма для животных. В этом году также начались поставки осетровой икры, молочной продукции, муки, овощей и чая. Среди ключевых партнеров - Узбекистан, Китай и Казахстан. Подписанное соглашение будет способствовать дальнейшему развитию и укреплению позиций местных предприятий на внешних рынках", - выразил уверенность Филимонов.Данное соглашение предусматривает обмен информацией о доступных мерах поддержки экспорта, проводимых мероприятиях и услугах, предоставляемых как РЭЦ, так и Вологодской областью. Информация будет доступна на официальных сайтах обеих сторон, а также в информационно-аналитических материалах, которые они выпускают.Церемония подписания прошла 6 июня в рамках Петербургского международного экономического форума.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240606/soglashenie-1951102170.html

https://ria.ru/20240606/sotrudnichestvo-1951099327.html

https://ria.ru/20240606/sotrudnichestvo-1951107660.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, вологодская область, технологии, вероника никишина, георгий филимонов, россия, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)