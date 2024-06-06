Рейтинг@Mail.ru
Королева Британии отказалась пожать руку жене Макрона в Нормандии - РИА Новости, 06.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:51 06.06.2024 (обновлено: 20:39 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/smi-1951128749.html
Королева Британии отказалась пожать руку жене Макрона в Нормандии
Королева Британии отказалась пожать руку жене Макрона в Нормандии - РИА Новости, 06.06.2024
Королева Британии отказалась пожать руку жене Макрона в Нормандии
Супруга британского монарха Карла III королева Камилла холодно отнеслась к попытке жены французского президента Эммануэля Макрона Брижит пожать ей руку на... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T18:51
2024-06-06T20:39
в мире
нормандия
франция
сша
брижит макрон
карл iii
анатолий антонов
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951127816_0:298:3072:2026_1920x0_80_0_0_87660ce538af0e12e356c38a508b4d8b.jpg
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Супруга британского монарха Карла III королева Камилла холодно отнеслась к попытке жены французского президента Эммануэля Макрона Брижит пожать ей руку на мероприятии по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии, пишет газета Daily Mail. &quot;Неловкий момент: Брижит Макрон нарушает королевский протокол, пытаясь взять за руку королеву Камиллу у мемориала &quot;Дня Д&quot; в Нормандии&quot;, — говорится в публикации.Инцидент произошел у британского мемориала в нормандской коммуне Вер-сюр-Мер. На опубликованном видеофрагменте запечатлено, как после возложения венков у монумента первая леди Франции ищет руку Камиллы, чтобы пожать ее. Королева не отвечает на жест, однако супруга Макрона слегка сжимает руку королевской особы, после чего сразу отпускает ее. В июне 1944 года в результате высадки англо-американских войск в Нормандии удалось открыть второй фронт (операция "Оверлорд"). Хотя этот шаг сыграл важную роль в общей победе стран антигитлеровской коалиции над Германией и ее сателлитами, основным направлением боевых действий продолжало оставаться советско-германское, где были сосредоточены главные силы противника.По мнению многих историков, союзники намеренно тянули с открытием второго фронта. В итоге они начали операцию "Оверлорд" лишь в июне 1944-го на фоне успешного наступления Красной армии на советско-германском направлении.
https://ria.ru/20240606/bayden-1951065673.html
https://ria.ru/20240606/bayden-1951083633.html
нормандия
франция
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951127816_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5c8b082add39c16a863b12a163556728.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нормандия, франция, сша, брижит макрон, карл iii, анатолий антонов, эммануэль макрон, россия
В мире, Нормандия, Франция, США, Брижит Макрон, Карл III, Анатолий Антонов, Эммануэль Макрон, Россия
Королева Британии отказалась пожать руку жене Макрона в Нормандии

Daily Mail: королева Британии отказалась пожать руку жене Макрона в Нормандии

© AP Photo / Chris JacksonБрижит Макрон и супруга британского монарха королева Камилла у британского мемориала в нормандской коммуне Вер-сюр-Мер
Брижит Макрон и супруга британского монарха королева Камилла у британского мемориала в нормандской коммуне Вер-сюр-Мер - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© AP Photo / Chris Jackson
Брижит Макрон и супруга британского монарха королева Камилла у британского мемориала в нормандской коммуне Вер-сюр-Мер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Супруга британского монарха Карла III королева Камилла холодно отнеслась к попытке жены французского президента Эммануэля Макрона Брижит пожать ей руку на мероприятии по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии, пишет газета Daily Mail.
«

"Неловкий момент: Брижит Макрон нарушает королевский протокол, пытаясь взять за руку королеву Камиллу у мемориала "Дня Д" в Нормандии", — говорится в публикации.

Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Байден в Нормандии не упомянул о роли СССР в победе во Второй мировой войне
Вчера, 16:25
Инцидент произошел у британского мемориала в нормандской коммуне Вер-сюр-Мер. На опубликованном видеофрагменте запечатлено, как после возложения венков у монумента первая леди Франции ищет руку Камиллы, чтобы пожать ее. Королева не отвечает на жест, однако супруга Макрона слегка сжимает руку королевской особы, после чего сразу отпускает ее.
В июне 1944 года в результате высадки англо-американских войск в Нормандии удалось открыть второй фронт (операция "Оверлорд"). Хотя этот шаг сыграл важную роль в общей победе стран антигитлеровской коалиции над Германией и ее сателлитами, основным направлением боевых действий продолжало оставаться советско-германское, где были сосредоточены главные силы противника.
По мнению многих историков, союзники намеренно тянули с открытием второго фронта. В итоге они начали операцию "Оверлорд" лишь в июне 1944-го на фоне успешного наступления Красной армии на советско-германском направлении.
Президент США Джо Байден на церемонии по случаю 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии. 6 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
"Ничего святого". Байдена осудили за сравнение Украины с Нормандией
Вчера, 17:05
 
В миреНормандияФранцияСШАБрижит МакронКарл IIIАнатолий АнтоновЭммануэль МакронРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала