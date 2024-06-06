Королева Британии отказалась пожать руку жене Макрона в Нормандии
Daily Mail: королева Британии отказалась пожать руку жене Макрона в Нормандии
© AP Photo / Chris JacksonБрижит Макрон и супруга британского монарха королева Камилла у британского мемориала в нормандской коммуне Вер-сюр-Мер
© AP Photo / Chris Jackson
Брижит Макрон и супруга британского монарха королева Камилла у британского мемориала в нормандской коммуне Вер-сюр-Мер
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Супруга британского монарха Карла III королева Камилла холодно отнеслась к попытке жены французского президента Эммануэля Макрона Брижит пожать ей руку на мероприятии по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии, пишет газета Daily Mail.
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"Неловкий момент: Брижит Макрон нарушает королевский протокол, пытаясь взять за руку королеву Камиллу у мемориала "Дня Д" в Нормандии", — говорится в публикации.
Инцидент произошел у британского мемориала в нормандской коммуне Вер-сюр-Мер. На опубликованном видеофрагменте запечатлено, как после возложения венков у монумента первая леди Франции ищет руку Камиллы, чтобы пожать ее. Королева не отвечает на жест, однако супруга Макрона слегка сжимает руку королевской особы, после чего сразу отпускает ее.
В июне 1944 года в результате высадки англо-американских войск в Нормандии удалось открыть второй фронт (операция "Оверлорд"). Хотя этот шаг сыграл важную роль в общей победе стран антигитлеровской коалиции над Германией и ее сателлитами, основным направлением боевых действий продолжало оставаться советско-германское, где были сосредоточены главные силы противника.
По мнению многих историков, союзники намеренно тянули с открытием второго фронта. В итоге они начали операцию "Оверлорд" лишь в июне 1944-го на фоне успешного наступления Красной армии на советско-германском направлении.