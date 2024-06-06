https://ria.ru/20240606/smi-1951122265.html

В Facebook* заблокировали страницы оппозиционных в Молдавии политиков

В Facebook* заблокировали страницы оппозиционных в Молдавии политиков - РИА Новости, 06.06.2024

В Facebook* заблокировали страницы оппозиционных в Молдавии политиков

Официальные страницы лидеров оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илана Шора и Марины Таубер, а также главы Гагаузии Евгении Гуцул заблокированы в... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T18:32

2024-06-06T18:32

2024-06-06T18:32

в мире

молдавия

россия

илан шор

марина таубер

евгения гуцул

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КИШИНЕВ, 6 июн – РИА Новости. Официальные страницы лидеров оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илана Шора и Марины Таубер, а также главы Гагаузии Евгении Гуцул заблокированы в социальной сети Facebook*, сообщает в четверг кишиневский телеканал ТВ-8. Служба информации и безопасности Молдавии (СИБ) в прошлом году направила запрос в компанию Meta (запрещена на территории России) в связи c подозрением, что анонимные страницы используются для распространения дезинформации и пропаганды якобы в интересах РФ. "Страницы Шора, Таубер и главы Гагаузии Гуцул в четверг были заблокированы. На наш запрос СИБ дал ответ, что в их прошлогоднем запросе в Meta информация касалась списка анонимных страниц, которые продвигали рекламу, оплаченную незаконными средствами, особенно во время всеобщих местных выборов в 2023 году", - сообщается на сайте телеканала. Как убедился корреспондент РИА Новости, страницы Гуцул, Шора и Таубер сейчас недоступны. В свою очередь председатель общественной организации Watchdog Валерий Паша сообщил журналистам в Кишиневе, что страницы политиков заблокированы в социальной сети после отчета организации, который также был отправлен администрирующей Facebook* компании. "Мы проанализировали посты этих личностей, относящихся к преступной группировке Шора. Сам Шор главный спонсор дезинформационных кампаний против евроинтеграции, против референдума. За полтора года Шор потратил на агитацию против евроинтеграции порядка 378 тысяч евро", - отметил Паша, который также является сотрудником созданного в Молдавии в конце прошлого года Центра стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией (Patriot). Инициатива создания центра Patriot принадлежит президенту Молдавии Майе Санду. Она отметила, что структура будет заниматься "защитой граждан от информационных манипуляций и борьбой с дезинформацией на национальном уровне". Руководство республики не скрывает, что работа центра направлена против России, которую власти обвинили в информационных атаках, а также Patriot будет бороться с "изменниками родины", блокирующими курс на евроинтеграцию. Прежде президент заявила об опасности государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам и другим правоохранительным органам.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240606/shor-1951070978.html

https://ria.ru/20240509/moldaviya-1944849476.html

https://ria.ru/20240424/moldaviya-1942087512.html

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в мире, молдавия, россия, илан шор, марина таубер, евгения гуцул