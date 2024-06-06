https://ria.ru/20240606/smi-1950860280.html

СМИ: Белый дом раздосадован из-за статьи WSJ о старческом упадке Байдена

СМИ: Белый дом раздосадован из-за статьи WSJ о старческом упадке Байдена - РИА Новости, 06.06.2024

СМИ: Белый дом раздосадован из-за статьи WSJ о старческом упадке Байдена

Администрация президента США Джо Байдена может ответить американской газете Wall Street Journal из-за ее публикации о старческом упадке американского лидера,... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T04:48

2024-06-06T04:48

2024-06-06T04:54

в мире

сша

джо байден

руперт мердок

дональд трамп

politico

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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена может ответить американской газете Wall Street Journal из-за ее публикации о старческом упадке американского лидера, пересмотрев сложившиеся годами отношения с изданием, сообщает журнал Politico со ссылкой на источники. Проинтервьюировав 45 "осведомленных политиков", Wall Street Journal рассказала о переменчивом поведении Байдена – в диапазоне от "свободных и спонтанных разговоров" до тихого "бормотания" с чтением шпаргалок и длительными паузами. "На протяжении большей части того времени, которое Джо Байден пребывал у власти, Белый дом высоко ценил новостную деятельность The Wall Street Journal... Но сейчас эти отношения серьезно осложнились после публикации длинной статьи о здоровье и ясности ума президента", - говорится в публикации. Как отмечается, Белый дом регулярно давал журналистам газеты возможность задавать вопросы Байдену на пресс-конференциях, участвовал в проработке отдельных историй в частном порядке, а также ценил "не приукрашенный и сухой подход" к освещению событий. Однако опубликованную статью об ухудшении здоровья американского лидера в Белом доме восприняли как часть партийной борьбы перед президентскими выборами в ноябре на фоне слухов о том, что ее владелец, медиамагнат Руперт Мердок симпатизирует экс-президенту Дональду Трампу. "Полный и абсолютный редакционный провал WSJ. Задаешься вопросом, от кого вы принимаете приказы", - прокомментировал материал газеты директор по коммуникациям Белого дома Бен ЛаБолт в соцсети Х. Как отмечают собеседники Politico, президентской администрации стало "особенно больно" от того, что местом для публикации подобной истории оказалась именно газета Wall Street Journal. Ранее в Белом доме заявили, что газета Wall Street Journal опирается на источники в среде республиканцев конгресса, которые из политических мотивов годами тиражируют подобные, по мнению администрации американского лидера, "ложные утверждения". Оговорками в публичных выступлениях и прочими "ляпами" самый возрастной президент в истории США регулярно дает политическим оппонентам повод усомниться в его умственных способностях и профессиональной пригодности к управлению государством, особенно в свете планов переизбираться на второй четырехлетний срок.

https://ria.ru/20230927/bayden-1899067836.html

https://ria.ru/20240605/bayden-1950792786.html

https://ria.ru/20231219/biden-1916785885.html

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в мире, сша, джо байден, руперт мердок, дональд трамп, politico