Эксперт назвал новый эффективный способ защиты данных на смартфоне
Преподаватель Шутов: данные на смартфоне защитит функция второго пространства
© iStock.com / tdub303Мужчина проверяет финансовую информацию на экране смартфона
© iStock.com / tdub303
Мужчина проверяет финансовую информацию на экране смартфона. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Чтобы обеспечить безопасность смартфона, доступ к которому имеют несколько человек, следует использовать функцию второго пространства. Подробнее об этом агентству "Прайм" рассказал преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов.
Второе пространство, доступное владельцам смартфонов на ОС Android, — это рабочий стол, на котором можно разделить деловые и личные папки. Некоторые модели имеют встроенный функционал, для других можно скачать соответствующую программу.
Второе пространство активизируется через меню "Настроек". Необходимо выбрать раздел "Особые возможности", далее "Второе пространство" и следовать инструкциям. Эксперт советует обязательно установить пароль — "иначе эти манипуляции не будут иметь смысла".
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