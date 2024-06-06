https://ria.ru/20240606/smartfon-1950849310.html

Эксперт назвал новый эффективный способ защиты данных на смартфоне

Эксперт назвал новый эффективный способ защиты данных на смартфоне - РИА Новости, 06.06.2024

Эксперт назвал новый эффективный способ защиты данных на смартфоне

Чтобы обеспечить безопасность смартфона, доступ к которому имеют несколько человек, следует использовать функцию второго пространства. Подробнее об этом... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T02:17

2024-06-06T02:17

2024-06-06T02:17

технологии

василий шутов

смартфон

смартфоны

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Чтобы обеспечить безопасность смартфона, доступ к которому имеют несколько человек, следует использовать функцию второго пространства. Подробнее об этом агентству "Прайм" рассказал преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов.Второе пространство, доступное владельцам смартфонов на ОС Android, — это рабочий стол, на котором можно разделить деловые и личные папки. Некоторые модели имеют встроенный функционал, для других можно скачать соответствующую программу.Второе пространство активизируется через меню "Настроек". Необходимо выбрать раздел "Особые возможности", далее "Второе пространство" и следовать инструкциям. Эксперт советует обязательно установить пароль — "иначе эти манипуляции не будут иметь смысла".

https://ria.ru/20240421/skhema-1941288706.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

технологии, василий шутов, смартфон, смартфоны