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Эксперт назвал новый эффективный способ защиты данных на смартфоне - РИА Новости, 06.06.2024
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02:17 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/smartfon-1950849310.html
Эксперт назвал новый эффективный способ защиты данных на смартфоне
Эксперт назвал новый эффективный способ защиты данных на смартфоне - РИА Новости, 06.06.2024
Эксперт назвал новый эффективный способ защиты данных на смартфоне
Чтобы обеспечить безопасность смартфона, доступ к которому имеют несколько человек, следует использовать функцию второго пространства. Подробнее об этом... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T02:17
2024-06-06T02:17
технологии
василий шутов
смартфон
смартфоны
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Чтобы обеспечить безопасность смартфона, доступ к которому имеют несколько человек, следует использовать функцию второго пространства. Подробнее об этом агентству "Прайм" рассказал преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов.Второе пространство, доступное владельцам смартфонов на ОС Android, — это рабочий стол, на котором можно разделить деловые и личные папки. Некоторые модели имеют встроенный функционал, для других можно скачать соответствующую программу.Второе пространство активизируется через меню "Настроек". Необходимо выбрать раздел "Особые возможности", далее "Второе пространство" и следовать инструкциям. Эксперт советует обязательно установить пароль — "иначе эти манипуляции не будут иметь смысла".
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технологии, василий шутов, смартфон, смартфоны
Технологии, Василий Шутов, смартфон, Смартфоны
Эксперт назвал новый эффективный способ защиты данных на смартфоне

Преподаватель Шутов: данные на смартфоне защитит функция второго пространства

© iStock.com / tdub303Мужчина проверяет финансовую информацию на экране смартфона
Мужчина проверяет финансовую информацию на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© iStock.com / tdub303
Мужчина проверяет финансовую информацию на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Чтобы обеспечить безопасность смартфона, доступ к которому имеют несколько человек, следует использовать функцию второго пространства. Подробнее об этом агентству "Прайм" рассказал преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов.
Второе пространство, доступное владельцам смартфонов на ОС Android, — это рабочий стол, на котором можно разделить деловые и личные папки. Некоторые модели имеют встроенный функционал, для других можно скачать соответствующую программу.
Второе пространство активизируется через меню "Настроек". Необходимо выбрать раздел "Особые возможности", далее "Второе пространство" и следовать инструкциям. Эксперт советует обязательно установить пароль — "иначе эти манипуляции не будут иметь смысла".
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21 апреля, 02:17
 
ТехнологииВасилий ШутовсмартфонСмартфоны
 
 
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