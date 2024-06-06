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Силуанов оценил ситуацию с инвестиционным климатом в России - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
12:02 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/siluanov-1950943045.html
Силуанов оценил ситуацию с инвестиционным климатом в России
Силуанов оценил ситуацию с инвестиционным климатом в России - РИА Новости, 06.06.2024
Силуанов оценил ситуацию с инвестиционным климатом в России
Говорить об инвестиционном климате в стране нельзя, если права собственности подлежат сомнению, заявил министр финансов России Антон Силуанов на ПМЭФ. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T12:02
2024-06-06T12:02
пмэф-2024
экономика
жилье
россия
пермский край
антон силуанов
соликамский магниевый завод
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Говорить об инвестиционном климате в стране нельзя, если права собственности подлежат сомнению, заявил министр финансов России Антон Силуанов на ПМЭФ. "Если права собственности подлежат сомнению, про какой тут инвестклимат можно говорить", - сказал он в контексте обсуждения доверия инвесторов при сегодняшнем состоянии институтов в России, в том числе законодательных и судебных, а также ситуации изъятия акций, приобретенных на организованных торгах. В конце марта текущего года арбитражный суд Пермского края по иску прокурора изъял "из чужого незаконного владения" в пользу государства оставшиеся акции Соликамского магниевого завода у более 2 тысяч миноритариев (физических лиц и компаний). Жалобы на решение подали более 30 физлиц, а также АО "ИК Регион", "Открытие брокер", ООО "ОИнвест", "Ай Ти Инвест" и ПАО "Московская биржа", проходившее по делу в качестве третьего лица. Кроме того, в мае это решение арбитражного суда обжаловал и Центробанк. "Мы надеемся, что действительно, в суде вопрос будет рассмотрен, будет принято взвешенное решение", - добавил Силуанов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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экономика, жилье, россия, пермский край, антон силуанов, соликамский магниевый завод, московская биржа
ПМЭФ-2024, Экономика, Жилье, Россия, Пермский край, Антон Силуанов, Соликамский магниевый завод, Московская биржа
Силуанов оценил ситуацию с инвестиционным климатом в России

Силуанов: говорить о инвестклимате нельзя,если права собственности под сомнением

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр финансов Российской Федерации Антон Силуанов на ПМЭФ-2024
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов на ПМЭФ-2024
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Говорить об инвестиционном климате в стране нельзя, если права собственности подлежат сомнению, заявил министр финансов России Антон Силуанов на ПМЭФ.
«
"Если права собственности подлежат сомнению, про какой тут инвестклимат можно говорить", - сказал он в контексте обсуждения доверия инвесторов при сегодняшнем состоянии институтов в России, в том числе законодательных и судебных, а также ситуации изъятия акций, приобретенных на организованных торгах.
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В конце марта текущего года арбитражный суд Пермского края по иску прокурора изъял "из чужого незаконного владения" в пользу государства оставшиеся акции Соликамского магниевого завода у более 2 тысяч миноритариев (физических лиц и компаний). Жалобы на решение подали более 30 физлиц, а также АО "ИК Регион", "Открытие брокер", ООО "ОИнвест", "Ай Ти Инвест" и ПАО "Московская биржа", проходившее по делу в качестве третьего лица. Кроме того, в мае это решение арбитражного суда обжаловал и Центробанк.
"Мы надеемся, что действительно, в суде вопрос будет рассмотрен, будет принято взвешенное решение", - добавил Силуанов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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4 июня, 16:33
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаЖильеРоссияПермский крайАнтон СилуановСоликамский магниевый заводМосковская биржа
 
 
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