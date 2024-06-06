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Силуанов пообещал не складывать в "кубышку" доходы от налоговых изменений - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
11:45 06.06.2024 (обновлено: 12:12 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/siluanov-1950935888.html
Силуанов пообещал не складывать в "кубышку" доходы от налоговых изменений
Силуанов пообещал не складывать в "кубышку" доходы от налоговых изменений - РИА Новости, 06.06.2024
Силуанов пообещал не складывать в "кубышку" доходы от налоговых изменений
Министр финансов Антон Силуанов заявил на ПМЭФ-2024, что государство не будет складывать в "кубышку" дополнительные доходы бюджета РФ от налоговых изменений. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T11:45
2024-06-06T12:12
пмэф-2024
экономика
россия
антон силуанов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Министр финансов Антон Силуанов заявил на ПМЭФ-2024, что государство не будет складывать в "кубышку" дополнительные доходы бюджета РФ от налоговых изменений."Хотел бы, чтобы все поняли: вот мы сколько соберем от налоговой системы, столько и отдадим. Здесь нет каких-то предложений в "кубышку" сохранить, еще куда-то. Все, что соберем, сбалансированно отдадим", - сказал Силуанов.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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экономика, россия, антон силуанов
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Антон Силуанов
Силуанов пообещал не складывать в "кубышку" доходы от налоговых изменений

Силуанов: доходы бюджета от налоговых изменений не будут складывать в "кубышку"

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр финансов Российской Федерации Антон Силуанов на ПМЭФ-2024
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов на ПМЭФ-2024
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Министр финансов Антон Силуанов заявил на ПМЭФ-2024, что государство не будет складывать в "кубышку" дополнительные доходы бюджета РФ от налоговых изменений.
"Хотел бы, чтобы все поняли: вот мы сколько соберем от налоговой системы, столько и отдадим. Здесь нет каких-то предложений в "кубышку" сохранить, еще куда-то. Все, что соберем, сбалансированно отдадим", - сказал Силуанов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024ЭкономикаРоссияАнтон Силуанов
 
 
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