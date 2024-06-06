https://ria.ru/20240606/siluanov-1950935888.html

Силуанов пообещал не складывать в "кубышку" доходы от налоговых изменений

Силуанов пообещал не складывать в "кубышку" доходы от налоговых изменений - РИА Новости, 06.06.2024

Силуанов пообещал не складывать в "кубышку" доходы от налоговых изменений

Министр финансов Антон Силуанов заявил на ПМЭФ-2024, что государство не будет складывать в "кубышку" дополнительные доходы бюджета РФ от налоговых изменений. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T11:45

2024-06-06T11:45

2024-06-06T12:12

пмэф-2024

экономика

россия

антон силуанов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Министр финансов Антон Силуанов заявил на ПМЭФ-2024, что государство не будет складывать в "кубышку" дополнительные доходы бюджета РФ от налоговых изменений."Хотел бы, чтобы все поняли: вот мы сколько соберем от налоговой системы, столько и отдадим. Здесь нет каких-то предложений в "кубышку" сохранить, еще куда-то. Все, что соберем, сбалансированно отдадим", - сказал Силуанов.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240604/minfin-1950431535.html

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Варвара Скокшина

экономика, россия, антон силуанов