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В оппозиции призвали обсудить присоединение Молдавии к Союзному государству - РИА Новости, 06.06.2024
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21:53 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/shor-1951171934.html
В оппозиции призвали обсудить присоединение Молдавии к Союзному государству
В оппозиции призвали обсудить присоединение Молдавии к Союзному государству - РИА Новости, 06.06.2024
В оппозиции призвали обсудить присоединение Молдавии к Союзному государству
Молдавия должна развиваться вместе с Россией, поэтому стоило бы обсудить возможность ее присоединения к Союзному государству России и Белоруссии, заявил... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T21:53
2024-06-06T21:53
в мире
молдавия
россия
белоруссия
илан шор
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Молдавия должна развиваться вместе с Россией, поэтому стоило бы обсудить возможность ее присоединения к Союзному государству России и Белоруссии, заявил молдавский оппозиционер, лидер блока "Победа" Илан Шор. "Россия это наш друг, наш партнер, мы должны вместе идти вперед. Более того, что я считаю, что даже формат Союзного государства Россия-Белоруссия – может быть, этот формат будет расширяться. Здесь есть поле и место для рассмотрения и для диалога. Это важно", - заявил Шор в интервью телеканалу "Россия 24". По его словам, только объединившись Молдавия и Россия могут противостоять Западу, так как сама Молдавия нужна Западу только для прагматичных целей. "Зачем им Молдова? А я скажу – это полигон для испытаний. Полигон бесплатных рук для войны. Это полигон, над которым можно издеваться. Может быть, когда-то иммигрантов к нам заслать. У нас нет ничего с ними общего. Здесь мы в одной семье были много лет, знаем друг друга, говорим на одном языке. Мы понимаем друг друга, у нас есть общие ценности", - добавил он.
https://ria.ru/20240207/shor-1926038705.html
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в мире, молдавия, россия, белоруссия, илан шор
В мире, Молдавия, Россия, Белоруссия, Илан Шор
В оппозиции призвали обсудить присоединение Молдавии к Союзному государству

Шор: стоит обсудить возможность присоединения Молдавии к Союзному государству

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Молдавия должна развиваться вместе с Россией, поэтому стоило бы обсудить возможность ее присоединения к Союзному государству России и Белоруссии, заявил молдавский оппозиционер, лидер блока "Победа" Илан Шор.
«
"Россия это наш друг, наш партнер, мы должны вместе идти вперед. Более того, что я считаю, что даже формат Союзного государства Россия-Белоруссия – может быть, этот формат будет расширяться. Здесь есть поле и место для рассмотрения и для диалога. Это важно", - заявил Шор в интервью телеканалу "Россия 24".
По его словам, только объединившись Молдавия и Россия могут противостоять Западу, так как сама Молдавия нужна Западу только для прагматичных целей.
«
"Зачем им Молдова? А я скажу – это полигон для испытаний. Полигон бесплатных рук для войны. Это полигон, над которым можно издеваться. Может быть, когда-то иммигрантов к нам заслать. У нас нет ничего с ними общего. Здесь мы в одной семье были много лет, знаем друг друга, говорим на одном языке. Мы понимаем друг друга, у нас есть общие ценности", - добавил он.
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В миреМолдавияРоссияБелоруссияИлан Шор
 
 
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