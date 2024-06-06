https://ria.ru/20240606/shor-1951171934.html

В оппозиции призвали обсудить присоединение Молдавии к Союзному государству

В оппозиции призвали обсудить присоединение Молдавии к Союзному государству - РИА Новости, 06.06.2024

В оппозиции призвали обсудить присоединение Молдавии к Союзному государству

Молдавия должна развиваться вместе с Россией, поэтому стоило бы обсудить возможность ее присоединения к Союзному государству России и Белоруссии, заявил... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T21:53

2024-06-06T21:53

2024-06-06T21:53

в мире

молдавия

россия

белоруссия

илан шор

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Молдавия должна развиваться вместе с Россией, поэтому стоило бы обсудить возможность ее присоединения к Союзному государству России и Белоруссии, заявил молдавский оппозиционер, лидер блока "Победа" Илан Шор. "Россия это наш друг, наш партнер, мы должны вместе идти вперед. Более того, что я считаю, что даже формат Союзного государства Россия-Белоруссия – может быть, этот формат будет расширяться. Здесь есть поле и место для рассмотрения и для диалога. Это важно", - заявил Шор в интервью телеканалу "Россия 24". По его словам, только объединившись Молдавия и Россия могут противостоять Западу, так как сама Молдавия нужна Западу только для прагматичных целей. "Зачем им Молдова? А я скажу – это полигон для испытаний. Полигон бесплатных рук для войны. Это полигон, над которым можно издеваться. Может быть, когда-то иммигрантов к нам заслать. У нас нет ничего с ними общего. Здесь мы в одной семье были много лет, знаем друг друга, говорим на одном языке. Мы понимаем друг друга, у нас есть общие ценности", - добавил он.

https://ria.ru/20240207/shor-1926038705.html

молдавия

россия

белоруссия

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в мире, молдавия, россия, белоруссия, илан шор