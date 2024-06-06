https://ria.ru/20240606/shor-1951111382.html

Молдавия должна стать полноправным членом ЕАЭС, заявил Шор

Молдавия должна стать полноправным членом ЕАЭС, заявил Шор - РИА Новости, 06.06.2024

Молдавия должна стать полноправным членом ЕАЭС, заявил Шор

Большинство жителей Молдавии верят в свое будущее с ЕАЭС, заявил на Петербургском международном экономическом форуме оппозиционный молдавский политик, лидер... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T18:03

2024-06-06T18:03

2024-06-06T18:03

пмэф-2024

молдавия

илан шор

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Большинство жителей Молдавии верят в свое будущее с ЕАЭС, заявил на Петербургском международном экономическом форуме оппозиционный молдавский политик, лидер блока "Победа" Илан Шор. "Мы считаем, что единственный выход для Республики Молдовы сегодня – это стать полноценным, полноправным участником ЕАЭС. Мы действительно сегодня понимаем, что хотим стать участником площадки, единой площадки в области экономики, в области идеологии, в области внешней политики, в области политики безопасности. Сегодня для Молдовы это важно как никогда", - заявил Шор, выступая на сессии ПМЭФ "Большое евразийское партнерство как новый полюс роста: потенциал и перспективы". По его словам, большинство избирателей Молдавии уже разочаровалось в Евросоюзе и европейских ценностях, так как пришедшие на этих лозунгах политики на самом деле закрывают в республике оппозиционные телеканалы и снимают с выборов неугодных политиков. "Мы четко понимаем, что сегодня большинство народа Республики Молдова верит в будущее с ЕАЭС. Мы четко понимаем, что большинство людей понимает, что наши овощи и фрукты любят здесь. Что наш коньяк "Белый Аист", к сожалению, никому не известен на Западе, но известен здесь, на российском рынке. Наши вина знают и хотят их потребители, а другие не знают и не хотят. Поэтому мы не хотим биться в закрытую дверь, куда нас все равно никогда не примут. Сказок и морковок мы уже наелись за последние 20 лет. Сегодня мы хотим реальной дружбы, сотрудничества и взаимопонимания и взаимоотношений", - заверил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240207/shor-1926038705.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

молдавия, илан шор, евразийский экономический союз