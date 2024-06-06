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Шор рассказал, как будет работать торговый дом Молдавии в России - РИА Новости, 06.06.2024
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16:25 06.06.2024 (обновлено: 16:35 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/shor-1951065335.html
Шор рассказал, как будет работать торговый дом Молдавии в России
Шор рассказал, как будет работать торговый дом Молдавии в России - РИА Новости, 06.06.2024
Шор рассказал, как будет работать торговый дом Молдавии в России
Офис торгового дома Молдавии будет расположен в Москве, он будет работать на территории всей страны, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ молдавский оппозиционный... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T16:25
2024-06-06T16:35
молдавия
россия
москва
в мире
илан шор
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Офис торгового дома Молдавии будет расположен в Москве, он будет работать на территории всей страны, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ молдавский оппозиционный политик Илан Шор."Физический офис торгового дома будет расположен в Москве. Он будет распространять свою деятельность на всей территории Российской Федерации. Мы планируем, что в рамках торгового дома сможем создать площадку, где российские покупатели, сети смогут познакомиться с нашими товарами", - сказал Шор.Он подчеркнул, что сейчас у молдавских сельхозпроизводителей нет возможности самостоятельно выйти на российский рынок.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240410/gutsul-1939211852.html
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молдавия, россия, москва, в мире, илан шор
Молдавия, Россия, Москва, В мире, Илан Шор
Шор рассказал, как будет работать торговый дом Молдавии в России

Шор: торговый дом Молдавии будет работать на территории всей России

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор на ПМЭФ-2024
Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока Победа Илан Шор на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор на ПМЭФ-2024
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Офис торгового дома Молдавии будет расположен в Москве, он будет работать на территории всей страны, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ молдавский оппозиционный политик Илан Шор.
"Физический офис торгового дома будет расположен в Москве. Он будет распространять свою деятельность на всей территории Российской Федерации. Мы планируем, что в рамках торгового дома сможем создать площадку, где российские покупатели, сети смогут познакомиться с нашими товарами", - сказал Шор.
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Россия делает все, чтобы Гагаузия и Молдавия жили в достатке, заявила Гуцул
10 апреля, 21:29
Он подчеркнул, что сейчас у молдавских сельхозпроизводителей нет возможности самостоятельно выйти на российский рынок.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
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МолдавияРоссияМоскваВ миреИлан Шор
 
 
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