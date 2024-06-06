https://ria.ru/20240606/shor-1951065335.html
Шор рассказал, как будет работать торговый дом Молдавии в России
Шор рассказал, как будет работать торговый дом Молдавии в России - РИА Новости, 06.06.2024
Шор рассказал, как будет работать торговый дом Молдавии в России
Офис торгового дома Молдавии будет расположен в Москве, он будет работать на территории всей страны, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ молдавский оппозиционный... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T16:25
2024-06-06T16:25
2024-06-06T16:35
молдавия
россия
москва
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илан шор
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Офис торгового дома Молдавии будет расположен в Москве, он будет работать на территории всей страны, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ молдавский оппозиционный политик Илан Шор."Физический офис торгового дома будет расположен в Москве. Он будет распространять свою деятельность на всей территории Российской Федерации. Мы планируем, что в рамках торгового дома сможем создать площадку, где российские покупатели, сети смогут познакомиться с нашими товарами", - сказал Шор.Он подчеркнул, что сейчас у молдавских сельхозпроизводителей нет возможности самостоятельно выйти на российский рынок.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240410/gutsul-1939211852.html
https://ria.ru/20240327/pushkov-1936190700.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, россия, москва, в мире, илан шор
Молдавия, Россия, Москва, В мире, Илан Шор
Шор рассказал, как будет работать торговый дом Молдавии в России
Шор: торговый дом Молдавии будет работать на территории всей России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Офис торгового дома Молдавии будет расположен в Москве, он будет работать на территории всей страны, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ молдавский оппозиционный политик Илан Шор.
"Физический офис торгового дома будет расположен в Москве. Он будет распространять свою деятельность на всей территории Российской Федерации. Мы планируем, что в рамках торгового дома сможем создать площадку, где российские покупатели, сети смогут познакомиться с нашими товарами", - сказал Шор.
Он подчеркнул, что сейчас у молдавских сельхозпроизводителей нет возможности самостоятельно выйти на российский рынок.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.