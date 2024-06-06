https://ria.ru/20240606/shor-1951065335.html

Шор рассказал, как будет работать торговый дом Молдавии в России

Шор рассказал, как будет работать торговый дом Молдавии в России - РИА Новости, 06.06.2024

Шор рассказал, как будет работать торговый дом Молдавии в России

Офис торгового дома Молдавии будет расположен в Москве, он будет работать на территории всей страны, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ молдавский оппозиционный... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T16:25

2024-06-06T16:25

2024-06-06T16:35

молдавия

россия

москва

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илан шор

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Офис торгового дома Молдавии будет расположен в Москве, он будет работать на территории всей страны, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ молдавский оппозиционный политик Илан Шор."Физический офис торгового дома будет расположен в Москве. Он будет распространять свою деятельность на всей территории Российской Федерации. Мы планируем, что в рамках торгового дома сможем создать площадку, где российские покупатели, сети смогут познакомиться с нашими товарами", - сказал Шор.Он подчеркнул, что сейчас у молдавских сельхозпроизводителей нет возможности самостоятельно выйти на российский рынок.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240410/gutsul-1939211852.html

https://ria.ru/20240327/pushkov-1936190700.html

молдавия

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

молдавия, россия, москва, в мире, илан шор