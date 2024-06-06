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Шольц назвал главный страх немцев, связанный с Украиной - РИА Новости, 06.06.2024
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13:07 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/sholts-1950974353.html
Шольц назвал главный страх немцев, связанный с Украиной
Шольц назвал главный страх немцев, связанный с Украиной - РИА Новости, 06.06.2024
Шольц назвал главный страх немцев, связанный с Украиной
Многие жители Германии волнуются, что случится эскалация конфликта на Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе правительственного заявления в бундестаге,... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T13:07
2024-06-06T13:07
в мире
германия
украина
киев
олаф шольц
владимир путин
бундестаг германии
der spiegel
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Многие жители Германии волнуются, что случится эскалация конфликта на Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе правительственного заявления в бундестаге, видео которого опубликовал Der Spiegel."Многие граждане боятся, что может произойти дальнейшая эскалация. &lt;…&gt; Беспокоиться о мире — в этом нет чего-то наивного и дурного. Заботы граждан — это то, что нужно уважать и к чему нужно относиться серьезно. Я в любом случае делаю это", — отметил он.Шольц также подчеркнул, что недопущение войны на территории Германии является для него абсолютным приоритетом. При этом, по его мнению, "обеспечивать мир не значит выбрасывать белый флаг".Официальный представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер 31 мая подтвердил, что Берлин разрешил Киеву использовать немецкое оружие для ударов по российской территории, прилегающей к Харьковской области. Он подчеркнул, что Германия как поставщик оружия Украине не становится стороной конфликта.Владимир Путин подчеркивал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям на территории России.
https://ria.ru/20240606/udar-1950905234.html
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в мире, германия, украина, киев, олаф шольц, владимир путин, бундестаг германии, der spiegel, нато
В мире, Германия, Украина, Киев, Олаф Шольц, Владимир Путин, Бундестаг Германии, Der Spiegel, НАТО
Шольц назвал главный страх немцев, связанный с Украиной

Шольц: граждане Германии боятся обострения конфликта на Украине

© AP Photo / Julia NikhinsonКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© AP Photo / Julia Nikhinson
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Многие жители Германии волнуются, что случится эскалация конфликта на Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе правительственного заявления в бундестаге, видео которого опубликовал Der Spiegel.
"Многие граждане боятся, что может произойти дальнейшая эскалация. <…> Беспокоиться о мире — в этом нет чего-то наивного и дурного. Заботы граждан — это то, что нужно уважать и к чему нужно относиться серьезно. Я в любом случае делаю это", — отметил он.
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Шольц также подчеркнул, что недопущение войны на территории Германии является для него абсолютным приоритетом. При этом, по его мнению, "обеспечивать мир не значит выбрасывать белый флаг".
Официальный представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер 31 мая подтвердил, что Берлин разрешил Киеву использовать немецкое оружие для ударов по российской территории, прилегающей к Харьковской области. Он подчеркнул, что Германия как поставщик оружия Украине не становится стороной конфликта.
Владимир Путин подчеркивал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям на территории России.
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В миреГерманияУкраинаКиевОлаф ШольцВладимир ПутинБундестаг ГерманииDer SpiegelНАТО
 
 
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