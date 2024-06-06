https://ria.ru/20240606/sholts-1950974353.html

Шольц назвал главный страх немцев, связанный с Украиной

Шольц назвал главный страх немцев, связанный с Украиной - РИА Новости, 06.06.2024

Шольц назвал главный страх немцев, связанный с Украиной

Многие жители Германии волнуются, что случится эскалация конфликта на Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе правительственного заявления в бундестаге,... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T13:07

2024-06-06T13:07

2024-06-06T13:07

в мире

германия

украина

киев

олаф шольц

владимир путин

бундестаг германии

der spiegel

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901696908_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_efe3e62e6647474b87a1f57bc7848217.jpg

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Многие жители Германии волнуются, что случится эскалация конфликта на Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе правительственного заявления в бундестаге, видео которого опубликовал Der Spiegel."Многие граждане боятся, что может произойти дальнейшая эскалация. <…> Беспокоиться о мире — в этом нет чего-то наивного и дурного. Заботы граждан — это то, что нужно уважать и к чему нужно относиться серьезно. Я в любом случае делаю это", — отметил он.Шольц также подчеркнул, что недопущение войны на территории Германии является для него абсолютным приоритетом. При этом, по его мнению, "обеспечивать мир не значит выбрасывать белый флаг".Официальный представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер 31 мая подтвердил, что Берлин разрешил Киеву использовать немецкое оружие для ударов по российской территории, прилегающей к Харьковской области. Он подчеркнул, что Германия как поставщик оружия Украине не становится стороной конфликта.Владимир Путин подчеркивал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям на территории России.

https://ria.ru/20240606/udar-1950905234.html

https://ria.ru/20240606/putin-1950928996.html

германия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, украина, киев, олаф шольц, владимир путин, бундестаг германии, der spiegel, нато