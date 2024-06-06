https://ria.ru/20240606/servis-1951161720.html
Сервис городского развития собрали на одной платформе
Сервис городского развития собрали на одной платформе - РИА Новости, 06.06.2024
Сервис городского развития собрали на одной платформе
Госкорпорация ВЭБ.РФ создала единую цифровую платформу "Города.РФ", объединившую аналитику качества жизни, знания и передовые подходы к развитию экономики... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T20:57
2024-06-06T20:57
2024-06-06T21:21
пмэф-2024
экономика
технологии
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алексей муратов
просвещение
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Госкорпорация ВЭБ.РФ создала единую цифровую платформу "Города.РФ", объединившую аналитику качества жизни, знания и передовые подходы к развитию экономики городов, сообщил на презентации платформы в рамках ПМЭФ-2024 главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин. "Мы в этом году презентуем на ПМЭФ и запускаем новый сервисный ресурс, платформу "Города.РФ". В ее основе — аналитика качества жизни в 215 городах по более чем 300 показателям. Это и объективные данные, и результаты опросов горожан по самым важным для обычных семей направлениям", — привели в ВЭБ.РФ слова Самохина. Он отметил, что цифровые данные и аналитика для ВЭБа и организаций развития в периметре Группы — это прежде всего инструмент оценки эффективности. Аналитическая база Индекса ВЭБ.РФ, который является корневым элементом платформы, обновляется постоянно за счет профильных исследований в городах или по определенным группам показателей. Новая платформа объединила знания ВЭБа о развитии экономики городов. Это направление — одно из приоритетных для госкорпорации. Общее число проектов в городах уже превышает 130. Совокупные инвестиции в них за 5 лет составили более 1,8 триллиона рублей. Аналитика подключается на всех этапах — от стартовой экспертизы для определения эффектов для обычной семьи до лучших для тиражирования практик, отмечается в сообщении. Помимо онлайн-ресурса "Города.РФ", на ПМЭФ представили учебное пособие с детально разобранными бизнес-кейсами городов. Авторами учебника, наряду с представителями ВЭБ.РФ, выступили Василий Аузан, Алексей Муратов, Антон Кальгаев и издательство "Просвещение".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, алексей муратов, просвещение , вэб.рф (вэб)
ПМЭФ-2024, Экономика, Технологии, Россия, Алексей Муратов, Просвещение , ВЭБ.РФ (ВЭБ)
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Госкорпорация ВЭБ.РФ создала единую цифровую платформу "Города.РФ", объединившую аналитику качества жизни, знания и передовые подходы к развитию экономики городов, сообщил на презентации платформы в рамках ПМЭФ-2024 главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин.
«
"Мы в этом году презентуем на ПМЭФ и запускаем новый сервисный ресурс, платформу "Города.РФ". В ее основе — аналитика качества жизни в 215 городах по более чем 300 показателям. Это и объективные данные, и результаты опросов горожан по самым важным для обычных семей направлениям", — привели в ВЭБ.РФ слова Самохина.
Он отметил, что цифровые данные и аналитика для ВЭБа и организаций развития в периметре Группы — это прежде всего инструмент оценки эффективности. Аналитическая база Индекса ВЭБ.РФ, который является корневым элементом платформы, обновляется постоянно за счет профильных исследований в городах или по определенным группам показателей.
Новая платформа объединила знания ВЭБа о развитии экономики городов. Это направление — одно из приоритетных для госкорпорации. Общее число проектов в городах уже превышает 130. Совокупные инвестиции в них за 5 лет составили более 1,8 триллиона рублей. Аналитика подключается на всех этапах — от стартовой экспертизы для определения эффектов для обычной семьи до лучших для тиражирования практик, отмечается в сообщении.
Помимо онлайн-ресурса "Города.РФ", на ПМЭФ представили учебное пособие с детально разобранными бизнес-кейсами городов. Авторами учебника, наряду с представителями ВЭБ.РФ, выступили Василий Аузан, Алексей Муратов
, Антон Кальгаев и издательство "Просвещение
".