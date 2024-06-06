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В России собираются оснащать "умные" счетчики газа специальными симками - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
19:21 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/schetchiki-1951119786.html
В России собираются оснащать "умные" счетчики газа специальными симками
В России собираются оснащать "умные" счетчики газа специальными симками - РИА Новости, 06.06.2024
В России собираются оснащать "умные" счетчики газа специальными симками
Мобильный оператор готов оснащать интеллектуальные приборы учета газа универсальными сим-картами, сообщает пресс-служба билайна. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T19:21
2024-06-06T19:21
пмэф-2024
технологии
россия
александр торбахов
вымпелком
газпром
билайн
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Мобильный оператор готов оснащать интеллектуальные приборы учета газа универсальными сим-картами, сообщает пресс-служба билайна.Соответствующая предварительная договоренность достигнута в ходе переговоров генерального директора ПАО "ВымпелКом" Александра Торбахова с генеральным директором ООО "Газпром межрегионгаз" Сергеем Густовым на полях Петербургского международного экономического форума.В мероприятии также приняли участие заместитель генерального директора, руководитель блока по корпоративному бизнесу ПАО "ВымпелКом" Максим Зайков и директор по работе с ключевыми клиентами ПАО "ВымпелКом" Герман Бородов.Технология unisim (унисим) позволяет "умному" счетчику работать на территориях страны, где есть мобильная связь любого оператора и обеспечивает бесперебойность передачи данных. Сим-карта автоматически выбирает оператора с самым сильным и устойчивым сигналом, и подключается к нему."Цифровизация газовой отрасли имеет большое значение для повышения комфорта эксплуатации приборов и безопасности. Мы рады предложить универсальное решение для интеллектуальных приборов учета газа, которое сделает их работу еще более эффективной и надежной. Технология unisim позволит умным счетчикам работать в любой точке России, где есть мобильная связь, а защищенный канал связи и привязка сим-карты к конкретному прибору исключат возможность нецелевого использования. Мы считаем сотрудничество с ООО "Газпром межрегионгаз" очень перспективным и надеемся на дальнейшее развитие партнерских отношений", - отметил Максим Зайков.Как сообщил генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов, комплексный подход в подготовке интеллектуальных приборов учета газа к эксплуатации позволяет дополнительно повысить удобство для абонента и усилить контроль за передачей данных о расходе сетевого топлива."При этом предварительная настройка и установка unisim на заводе-производителе исключает влияние человеческого фактора и нецелевое использование сим-карты. Мы заинтересованы в реализации совместных проектов в сфере телекоммуникационных услуг с билайном и рассчитываем на перспективное сотрудничество", - подчеркнул Густов.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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технологии, россия, александр торбахов, вымпелком, газпром, билайн, пмэф
ПМЭФ-2024, Технологии, Россия, Александр Торбахов, ВымпелКом, Газпром, Билайн, ПМЭФ

В России собираются оснащать "умные" счетчики газа специальными симками

© Фото : пресс-служба ООО "Газпром межрегионгаз"В России собираются оснащать "умные" счетчики газа специальными симками
В России собираются оснащать умные счетчики газа специальными симками - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© Фото : пресс-служба ООО "Газпром межрегионгаз"
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Мобильный оператор готов оснащать интеллектуальные приборы учета газа универсальными сим-картами, сообщает пресс-служба билайна.
Соответствующая предварительная договоренность достигнута в ходе переговоров генерального директора ПАО "ВымпелКом" Александра Торбахова с генеральным директором ООО "Газпром межрегионгаз" Сергеем Густовым на полях Петербургского международного экономического форума.
В мероприятии также приняли участие заместитель генерального директора, руководитель блока по корпоративному бизнесу ПАО "ВымпелКом" Максим Зайков и директор по работе с ключевыми клиентами ПАО "ВымпелКом" Герман Бородов.
Технология unisim (унисим) позволяет "умному" счетчику работать на территориях страны, где есть мобильная связь любого оператора и обеспечивает бесперебойность передачи данных. Сим-карта автоматически выбирает оператора с самым сильным и устойчивым сигналом, и подключается к нему.
"Цифровизация газовой отрасли имеет большое значение для повышения комфорта эксплуатации приборов и безопасности. Мы рады предложить универсальное решение для интеллектуальных приборов учета газа, которое сделает их работу еще более эффективной и надежной. Технология unisim позволит умным счетчикам работать в любой точке России, где есть мобильная связь, а защищенный канал связи и привязка сим-карты к конкретному прибору исключат возможность нецелевого использования. Мы считаем сотрудничество с ООО "Газпром межрегионгаз" очень перспективным и надеемся на дальнейшее развитие партнерских отношений", - отметил Максим Зайков.
Как сообщил генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов, комплексный подход в подготовке интеллектуальных приборов учета газа к эксплуатации позволяет дополнительно повысить удобство для абонента и усилить контроль за передачей данных о расходе сетевого топлива.
"При этом предварительная настройка и установка unisim на заводе-производителе исключает влияние человеческого фактора и нецелевое использование сим-карты. Мы заинтересованы в реализации совместных проектов в сфере телекоммуникационных услуг с билайном и рассчитываем на перспективное сотрудничество", - подчеркнул Густов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
ПМЭФ-2024ТехнологииРоссияАлександр ТорбаховВымпелКомГазпромБилайнПМЭФ
 
 
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