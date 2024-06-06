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В Запорожской области в течение месяца откроются первые отделения Сбербанка - РИА Новости, 06.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
04:20 06.06.2024 (обновлено: 05:38 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/sberbank-1950859119.html
В Запорожской области в течение месяца откроются первые отделения Сбербанка
В Запорожской области в течение месяца откроются первые отделения Сбербанка - РИА Новости, 06.06.2024
В Запорожской области в течение месяца откроются первые отделения Сбербанка
Первые отделения Сбербанка откроются в двух городах Запорожской области - Мелитополе и Бердянске - в течение этого месяца, сообщил в интервью РИА Новости на... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T04:20
2024-06-06T05:38
пмэф-2024
запорожская область
мелитополь
россия
сбербанк россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости, Дарья Ураева. Первые отделения Сбербанка откроются в двух городах Запорожской области - Мелитополе и Бердянске - в течение этого месяца, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ и.о. зампредседателя правительства Запорожской области по экономике Юрий Гуськов. "В текущем режиме уже обсуждаются проекты соглашений со Сбербанком. И соответственно идет подбор площадей под основные офисы, которые будут на территории. То есть в ближайший месяц уже откроются первые отделения - в Мелитополе и Бердянске",- рассказал Гуськов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240605/sber-1950569862.html
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запорожская область
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запорожская область, мелитополь, россия, сбербанк россии
ПМЭФ-2024, Запорожская область, Мелитополь, Россия, Сбербанк России
В Запорожской области в течение месяца откроются первые отделения Сбербанка

Первые отделения Сбербанка откроются в Мелитополе и Бердянске в течение месяца

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСбер
Сбер - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Сбер. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости, Дарья Ураева. Первые отделения Сбербанка откроются в двух городах Запорожской области - Мелитополе и Бердянске - в течение этого месяца, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ и.о. зампредседателя правительства Запорожской области по экономике Юрий Гуськов.
"В текущем режиме уже обсуждаются проекты соглашений со Сбербанком. И соответственно идет подбор площадей под основные офисы, которые будут на территории. То есть в ближайший месяц уже откроются первые отделения - в Мелитополе и Бердянске",- рассказал Гуськов.
Посетители в офисе Cбербанка - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Сбербанк в июне запустит отделения в Донецке и Луганске
Вчера, 09:38
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Вывеска Сбера - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Сбербанк планирует работать в новых российских регионах, заявил Греф
8 мая, 04:06
 
ПМЭФ-2024Запорожская областьМелитопольРоссияСбербанк России
 
 
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