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В Запорожской области в течение месяца откроются первые отделения Сбербанка
В Запорожской области в течение месяца откроются первые отделения Сбербанка - РИА Новости, 06.06.2024
В Запорожской области в течение месяца откроются первые отделения Сбербанка
Первые отделения Сбербанка откроются в двух городах Запорожской области - Мелитополе и Бердянске - в течение этого месяца, сообщил в интервью РИА Новости на... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T04:20
2024-06-06T04:20
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости, Дарья Ураева. Первые отделения Сбербанка откроются в двух городах Запорожской области - Мелитополе и Бердянске - в течение этого месяца, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ и.о. зампредседателя правительства Запорожской области по экономике Юрий Гуськов. "В текущем режиме уже обсуждаются проекты соглашений со Сбербанком. И соответственно идет подбор площадей под основные офисы, которые будут на территории. То есть в ближайший месяц уже откроются первые отделения - в Мелитополе и Бердянске",- рассказал Гуськов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240605/sber-1950569862.html
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запорожская область, мелитополь, россия, сбербанк россии
ПМЭФ-2024, Запорожская область, Мелитополь, Россия, Сбербанк России
В Запорожской области в течение месяца откроются первые отделения Сбербанка
Первые отделения Сбербанка откроются в Мелитополе и Бердянске в течение месяца